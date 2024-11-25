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Станет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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https://crimea.ria.ru/20241125/stanet-li-udar-oreshnikom-po-ukraine-sderzhivayuschim-faktorom-dlya-zapada-1142102946.html
Станет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада
Станет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Станет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада
Первое боевое применение Вооруженными силами РФ баллистической ракеты "Орешник" на Украине не станет фактором сдерживания для Запада. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T10:25
2024-11-25T10:25
эксклюзивы риа новости крым
мнения
александр бедрицкий
ракетная система средней дальности "орешник"
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вооруженные силы россии
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Первое боевое применение Вооруженными силами РФ баллистической ракеты "Орешник" на Украине не станет фактором сдерживания для Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По мнению эксперта, на данном этапе деэскалация практически невозможна. При этом, пока политики и должностные лица на Западе делают те или иные заявления, их специалисты анализируют результаты применения "Орешника" в безъядерном исполнении и оценивают угрозы и риски применения этих ракет по своим военным объектам.Удары российским вооружением по военным объектам стран НАТО в Европе – это, по словам Бедрицкого, "крайняя точка", и если на Западе все же осознают всю серьезность последствий, до этого не дойдет, полагает аналитик.При этом удары по Украине, даже тактическим ядерным оружием, не будут выполнять функцию сдерживания по отношению к Западу, и даже наоборот, будут использоваться в пропагандистских целях против РФ, уверен Бедрицкий.Он также выразил сомнения, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приведет к ожидаемой деэскалации."Трамп, конечно, за мир, но на своих условиях. Не стоит ждать, что вот он сейчас придет и все урегулирует. Это невозможно. Трамп будет действовать в той или иной степени с позиции выставления ультиматумов России и вряд ли примет наши требования по урегулированию", - сказал эксперт.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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мнения, александр бедрицкий, ракетная система средней дальности "орешник", россия, вооруженные силы россии, нато, сша, украина, политика
Станет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада

Удар "Орешником" по Украине не приведет к деэскалации со стороны Запада – политолог

10:25 25.11.2024
 
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Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Первое боевое применение Вооруженными силами РФ баллистической ракеты "Орешник" на Украине не станет фактором сдерживания для Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
"Перед США и странами Европы стоит задача сохранить лицо. Они не могут сказать "ой, мы боимся", сдать назад и заявить, что с Россией мы не связываемся, потому что это опасно. Удар по "Южмашу" был демонстрацией возможностей, но эффекта сдерживания на страны Запада он не производит, потому что Украина рассматривается Западом только как площадка между ним и РФ", - сказал политолог.
По мнению эксперта, на данном этапе деэскалация практически невозможна. При этом, пока политики и должностные лица на Западе делают те или иные заявления, их специалисты анализируют результаты применения "Орешника" в безъядерном исполнении и оценивают угрозы и риски применения этих ракет по своим военным объектам.
Удары российским вооружением по военным объектам стран НАТО в Европе – это, по словам Бедрицкого, "крайняя точка", и если на Западе все же осознают всю серьезность последствий, до этого не дойдет, полагает аналитик.
"Применение "Орешника" – это первый звонок для Запада. Последуют ли другие, будет зависеть от того, как на Западе отреагируют. Если воспримет адекватно, то мы выходим если не на переговоры, то на какое-то понимание взаимных угроз. Если нет, мы пойдем к углублению конфликта, который может перерасти уже в неконтролируемую фазу", - пояснил политолог.
При этом удары по Украине, даже тактическим ядерным оружием, не будут выполнять функцию сдерживания по отношению к Западу, и даже наоборот, будут использоваться в пропагандистских целях против РФ, уверен Бедрицкий.
Он также выразил сомнения, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приведет к ожидаемой деэскалации.
"Трамп, конечно, за мир, но на своих условиях. Не стоит ждать, что вот он сейчас придет и все урегулирует. Это невозможно. Трамп будет действовать в той или иной степени с позиции выставления ультиматумов России и вряд ли примет наши требования по урегулированию", - сказал эксперт.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".
По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАлександр БедрицкийРакетная система средней дальности "Орешник"РоссияВооруженные силы РоссииНАТОСШАУкраинаПолитика
 
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