https://crimea.ria.ru/20241125/stanet-li-udar-oreshnikom-po-ukraine-sderzhivayuschim-faktorom-dlya-zapada-1142102946.html

Станет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада

Станет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Станет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада

Первое боевое применение Вооруженными силами РФ баллистической ракеты "Орешник" на Украине не станет фактором сдерживания для Запада. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T10:25

2024-11-25T10:25

2024-11-25T10:25

эксклюзивы риа новости крым

мнения

александр бедрицкий

ракетная система средней дальности "орешник"

россия

вооруженные силы россии

нато

сша

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_304bb52526bdfa6e049eb67733edfdd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Первое боевое применение Вооруженными силами РФ баллистической ракеты "Орешник" на Украине не станет фактором сдерживания для Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По мнению эксперта, на данном этапе деэскалация практически невозможна. При этом, пока политики и должностные лица на Западе делают те или иные заявления, их специалисты анализируют результаты применения "Орешника" в безъядерном исполнении и оценивают угрозы и риски применения этих ракет по своим военным объектам.Удары российским вооружением по военным объектам стран НАТО в Европе – это, по словам Бедрицкого, "крайняя точка", и если на Западе все же осознают всю серьезность последствий, до этого не дойдет, полагает аналитик.При этом удары по Украине, даже тактическим ядерным оружием, не будут выполнять функцию сдерживания по отношению к Западу, и даже наоборот, будут использоваться в пропагандистских целях против РФ, уверен Бедрицкий.Он также выразил сомнения, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приведет к ожидаемой деэскалации."Трамп, конечно, за мир, но на своих условиях. Не стоит ждать, что вот он сейчас придет и все урегулирует. Это невозможно. Трамп будет действовать в той или иной степени с позиции выставления ультиматумов России и вряд ли примет наши требования по урегулированию", - сказал эксперт.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр бедрицкий, ракетная система средней дальности "орешник", россия, вооруженные силы россии, нато, сша, украина, политика