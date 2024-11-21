https://crimea.ria.ru/20241121/zhertv-i-postradavshikh-net-putin-rasskazal-ob-atakakh-dve-oblasti-rossii-1142044682.html

Путин рассказал об атаках дальнобойными ракетами на две области России

Путин рассказал об атаках дальнобойными ракетами на две области России - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Путин рассказал об атаках дальнобойными ракетами на две области России

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о событиях в зоне спецоперации. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T20:27

2024-11-21T20:27

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storm shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о событиях в зоне спецоперации.По его словам, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской. В Курской области, отметил президент, нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север". По его словам, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно. По его словам, конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после этих атак, однако применение таких вооружений не повлияет на ход СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241121/putin-rf-ispytala-v-boevykh-usloviyakh-noveyshuyu-raketu-sredney-dalnosti-1142044466.html

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2024

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владимир путин (политик), storm shadow, ракеты atacms, политика, россия, нато, новости