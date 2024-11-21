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Путин рассказал об атаках дальнобойными ракетами на две области России - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Путин рассказал об атаках дальнобойными ракетами на две области России
Путин рассказал об атаках дальнобойными ракетами на две области России - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Путин рассказал об атаках дальнобойными ракетами на две области России
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о событиях в зоне спецоперации. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T20:27
2024-11-21T21:08
владимир путин (политик)
storm shadow
ракеты atacms
политика
россия
нато
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о событиях в зоне спецоперации.По его словам, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской. В Курской области, отметил президент, нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север". По его словам, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно. По его словам, конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после этих атак, однако применение таких вооружений не повлияет на ход СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), storm shadow, ракеты atacms, политика, россия, нато, новости
Путин рассказал об атаках дальнобойными ракетами на две области России

Путин рассказал о последствиях атак дальнобойными ракетами на Курскую и Брянскую области

20:27 21.11.2024 (обновлено: 21:08 21.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о событиях в зоне спецоперации.
По его словам, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской.
"Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет", - сказал Путин в ходе заявления.
В Курской области, отметил президент, нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север".
"В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", - сказал президент.
По его словам, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.
Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно. По его словам, конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после этих атак, однако применение таких вооружений не повлияет на ход СВО.
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Владимир Путин (политик)Storm ShadowРакеты ATACMSПолитикаРоссияНАТОНовости
 
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