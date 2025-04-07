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В Крыму падает уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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В Крыму падает уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Крыму падает уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В Крыму падает уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, за минувшую неделю на полуострове зарегистрировано 7,3 тысячи заболевших. Об этом сообщили в Межрегиональном... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T16:56
2025-04-07T16:59
роспотребнадзор
орви
грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, за минувшую неделю на полуострове зарегистрировано 7,3 тысячи заболевших. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону.В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1642 человека, добавили в Роспотребнадзоре.В конце марта сообщалось, что в России снизился уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом на 10,8 процентов.Ранее сообщалось, что в Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулезаВ XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахВ Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями
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роспотребнадзор, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, новости крыма
В Крыму падает уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Крыму снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом – Роспотребнадзор

16:56 07.04.2025 (обновлено: 16:59 07.04.2025)
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, за минувшую неделю на полуострове зарегистрировано 7,3 тысячи заболевших. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону.
"В Республике Крым отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 25,7%, за неделю зарегистрировано 7334 заболевших, каждый второй из них – ребенок", – сообщает ведомство.
В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1642 человека, добавили в Роспотребнадзоре.
В конце марта сообщалось, что в России снизился уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом на 10,8 процентов.
Ранее сообщалось, что в Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям.
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