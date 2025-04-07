https://crimea.ria.ru/20250407/v-krymu-padaet-uroven-zabolevaemosti-orvi-i-grippom-1145497197.html

В Крыму падает уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Крыму падает уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 07.04.2025

В Крыму падает уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, за минувшую неделю на полуострове зарегистрировано 7,3 тысячи заболевших. Об этом сообщили в Межрегиональном... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T16:56

2025-04-07T16:56

2025-04-07T16:59

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орви

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, за минувшую неделю на полуострове зарегистрировано 7,3 тысячи заболевших. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону.В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1642 человека, добавили в Роспотребнадзоре.В конце марта сообщалось, что в России снизился уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом на 10,8 процентов.Ранее сообщалось, что в Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулезаВ XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахВ Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, новости крыма