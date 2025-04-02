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В Крыму проверят иммунитет населения
В Крыму проверят иммунитет населения - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Крыму проверят иммунитет населения
В Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T20:28
2025-04-02T20:28
2025-04-02T20:28
роспотребнадзор
симферополь
евпатория
феодосия
алушта
джанкой
керчь
красноперекопск
бахчисарайский район
кировский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям. Об этом сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора республики.Исследование бесплатное. Желающим нужно заполнить анкету на сайте и получить приглашение на исследование.Пункты взятия крови будут открыты в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций указанных территорий, уточнили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму снижается, за прошедшую неделю с симптомами простуды в больницы Крыма обратились 10 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спадВ Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациямиCOVID-19 все: оперштаб прекращает публиковать сводки
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