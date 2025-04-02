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В Крыму проверят иммунитет населения - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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В Крыму проверят иммунитет населения
В Крыму проверят иммунитет населения - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Крыму проверят иммунитет населения
В Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T20:28
2025-04-02T20:28
роспотребнадзор
симферополь
евпатория
феодосия
алушта
джанкой
керчь
красноперекопск
бахчисарайский район
кировский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям. Об этом сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора республики.Исследование бесплатное. Желающим нужно заполнить анкету на сайте и получить приглашение на исследование.Пункты взятия крови будут открыты в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций указанных территорий, уточнили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму снижается, за прошедшую неделю с симптомами простуды в больницы Крыма обратились 10 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спадВ Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациямиCOVID-19 все: оперштаб прекращает публиковать сводки
симферополь
евпатория
феодосия
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, симферополь, евпатория, феодосия, алушта, джанкой, керчь, красноперекопск, бахчисарайский район, кировский район крыма, нижнегорский район, раздольненский район крыма, советский район, черноморский район, иммунитет, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму проверят иммунитет населения

У крымчан разных возрастов проверят иммунитет – Роспотребнадзор

20:28 02.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория исследования крови
Лаборатория исследования крови - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям. Об этом сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора республики.

"Проведение сероэпидемиологических (метод оценки динамики показателей восприимчивости населения к инфекциям – ред.) исследований – важный элемент эпидемиологического надзора, позволяющий прогнозировать развитие дальнейшей эпидемиологической ситуации, а также своевременно разрабатывать профилактические и противоэпидемические мероприятия", – пояснили в ведомстве.

Исследование бесплатное. Желающим нужно заполнить анкету на сайте и получить приглашение на исследование.
Пункты взятия крови будут открыты в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций указанных территорий, уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму снижается, за прошедшую неделю с симптомами простуды в больницы Крыма обратились 10 тысяч человек.
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