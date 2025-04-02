https://crimea.ria.ru/20250402/v-krymu-proveryat-immunitet-naseleniya-1145397893.html

В Крыму проверят иммунитет населения

В Крыму проверят иммунитет населения - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Крыму проверят иммунитет населения

В Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T20:28

2025-04-02T20:28

2025-04-02T20:28

роспотребнадзор

симферополь

евпатория

феодосия

алушта

джанкой

керчь

красноперекопск

бахчисарайский район

кировский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму проведут выборочное тестирование населения всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям. Об этом сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора республики.Исследование бесплатное. Желающим нужно заполнить анкету на сайте и получить приглашение на исследование.Пункты взятия крови будут открыты в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций указанных территорий, уточнили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму снижается, за прошедшую неделю с симптомами простуды в больницы Крыма обратились 10 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спадВ Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациямиCOVID-19 все: оперштаб прекращает публиковать сводки

симферополь

евпатория

феодосия

алушта

джанкой

керчь

красноперекопск

бахчисарайский район

кировский район крыма

нижнегорский район

раздольненский район крыма

советский район

черноморский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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