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Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулеза - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулеза
Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулеза - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулеза
В 2026 году в России могут появиться две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об этом в ходе круглого стола сообщила главный внештатный детский... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T19:10
2025-03-24T19:10
туберкулез
нина яворская
здоровье
здравоохранение в россии
вакцинация
минздрав крыма
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В 2026 году в России могут появиться две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об этом в ходе круглого стола сообщила главный внештатный детский специалист, фтизиатр минздрава республики Нина Яворская.Также она уточнила, что специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи разработали инъекционную вакцину, а ученые научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева – изобрели интерназальную (принимаемую путем закапывания в нос – ред.) вакцину."Эффективность нашей зарегистрированной вакцины БЦЖ состоит в том, что она не защищает полностью от заболевания, она защищает младенцев и детей младшего возраста от тяжелых форм болезни, от которых ребенок может умереть. Вакцина БЦЖ полностью защитить не может, но благодаря ей течение заболевания в младшем возрасте более благоприятное, чем у ребенка, который не вакцинирован", – объяснила специалист.Также она напомнила, что первая вакцинация БЦЖ проводится еще в стенах роддома.Ранее главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева отмечала, что БЦЖ – живая вакцина, которая может вызвать осложнения, но они все-таки далеко не так страшны, как тяжелые формы туберкулеза и смерть от него. Поэтому медики призывают родителей не отказываться от этой прививки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой кашель может "говорить" о туберкулезеКак решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе КрымаВ Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом
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РИА Новости Крым
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туберкулез, нина яворская, здоровье, здравоохранение в россии, вакцинация, минздрав крыма, новости
Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулеза

В России могут появиться две новые вакцины от туберкулеза для взрослых в 2026 году – врач

19:10 24.03.2025
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В 2026 году в России могут появиться две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об этом в ходе круглого стола сообщила главный внештатный детский специалист, фтизиатр минздрава республики Нина Яворская.
"У нас в России разработаны две вакцины от туберкулеза – для взрослых и подростков, которые сейчас проходят клинические исследования. Обещают, что в 2026 году мы уже получим эти вакцины", – сказала Яворская.
Также она уточнила, что специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи разработали инъекционную вакцину, а ученые научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева – изобрели интерназальную (принимаемую путем закапывания в нос – ред.) вакцину.
"Эффективность нашей зарегистрированной вакцины БЦЖ состоит в том, что она не защищает полностью от заболевания, она защищает младенцев и детей младшего возраста от тяжелых форм болезни, от которых ребенок может умереть. Вакцина БЦЖ полностью защитить не может, но благодаря ей течение заболевания в младшем возрасте более благоприятное, чем у ребенка, который не вакцинирован", – объяснила специалист.
Также она напомнила, что первая вакцинация БЦЖ проводится еще в стенах роддома.
Ранее главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева отмечала, что БЦЖ – живая вакцина, которая может вызвать осложнения, но они все-таки далеко не так страшны, как тяжелые формы туберкулеза и смерть от него. Поэтому медики призывают родителей не отказываться от этой прививки.
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