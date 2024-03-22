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Как решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе Крыма - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Как решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе Крыма
Как решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе Крыма - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Как решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе Крыма
В крымской противотуберкулезной службе не хватает специалистов, но эта проблема будет устранена уже в этом году. На работу должны выйти первые выпускники,... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T17:58
2024-03-22T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В крымской противотуберкулезной службе не хватает специалистов, но эта проблема будет устранена уже в этом году. На работу должны выйти первые выпускники, обученные по целевым направлениям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев.Количество людей, больных туберкулезом, в Крыму за последние два года увеличилось за счет пациентов из новых территорий России. Мощностей противотуберкулезных учреждений Крыма достаточно, чтобы помочь всем, заверил Наиль Аухадиев."Учитывая, что в Крыму идет снижение заболеваемости, тех мощностей, которые у нас имеются, вполне достаточно. Да, мы в течение последних шести лет сократили стационарные отделения в Саках, в Ялте, в Феодосии, в связи с тем, что у нас заболеваемость падала. Но в настоящий момент мы остановили свертывание наших коек, ввиду того, что сейчас поступают пациенты с новых территорий", - сказал он.При этом в целом уровень заболеваемости туберкулезом в Крыму с 2014 году снизился почти на 50%. По оценкам специалистов, это произошло за счет реструктуризации противотуберкулезной службы и грамотной постановки профилактической работы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе опровергли фейк о нехватке питания и подгузников в роддомеМурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы Херсонщины
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новости, новости крыма, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, туберкулез, крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии, наиль аухадиев
Как решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе Крыма

В крымских больницах не хватает фтизиатров: как решают проблему

17:58 22.03.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкРабота ковид-госпиталя в Белгородской области
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В крымской противотуберкулезной службе не хватает специалистов, но эта проблема будет устранена уже в этом году. На работу должны выйти первые выпускники, обученные по целевым направлениям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев.

"Наш центр укомплектован примерно на 94-95% врачебным и медицинским персоналом в целом. В районных больницах проблема по врачебному персоналу однозначно есть, таких районов несколько. Но в настоящее время у нас заканчивают обучение клинические ординаторы, восемь человек в этом году и в следующем девять. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем решить эти кадровые проблемы".

Количество людей, больных туберкулезом, в Крыму за последние два года увеличилось за счет пациентов из новых территорий России. Мощностей противотуберкулезных учреждений Крыма достаточно, чтобы помочь всем, заверил Наиль Аухадиев.
"Учитывая, что в Крыму идет снижение заболеваемости, тех мощностей, которые у нас имеются, вполне достаточно. Да, мы в течение последних шести лет сократили стационарные отделения в Саках, в Ялте, в Феодосии, в связи с тем, что у нас заболеваемость падала. Но в настоящий момент мы остановили свертывание наших коек, ввиду того, что сейчас поступают пациенты с новых территорий", - сказал он.
При этом в целом уровень заболеваемости туберкулезом в Крыму с 2014 году снизился почти на 50%. По оценкам специалистов, это произошло за счет реструктуризации противотуберкулезной службы и грамотной постановки профилактической работы.
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НовостиНовости КрымаКрымЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеТуберкулезКрымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологииНаиль Аухадиев
 
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