Как решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе Крыма
В крымских больницах не хватает фтизиатров: как решают проблему
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В крымской противотуберкулезной службе не хватает специалистов, но эта проблема будет устранена уже в этом году. На работу должны выйти первые выпускники, обученные по целевым направлениям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев.
"Наш центр укомплектован примерно на 94-95% врачебным и медицинским персоналом в целом. В районных больницах проблема по врачебному персоналу однозначно есть, таких районов несколько. Но в настоящее время у нас заканчивают обучение клинические ординаторы, восемь человек в этом году и в следующем девять. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем решить эти кадровые проблемы".
Количество людей, больных туберкулезом, в Крыму за последние два года увеличилось за счет пациентов из новых территорий России. Мощностей противотуберкулезных учреждений Крыма достаточно, чтобы помочь всем, заверил Наиль Аухадиев.
"Учитывая, что в Крыму идет снижение заболеваемости, тех мощностей, которые у нас имеются, вполне достаточно. Да, мы в течение последних шести лет сократили стационарные отделения в Саках, в Ялте, в Феодосии, в связи с тем, что у нас заболеваемость падала. Но в настоящий момент мы остановили свертывание наших коек, ввиду того, что сейчас поступают пациенты с новых территорий", - сказал он.
При этом в целом уровень заболеваемости туберкулезом в Крыму с 2014 году снизился почти на 50%. По оценкам специалистов, это произошло за счет реструктуризации противотуберкулезной службы и грамотной постановки профилактической работы.
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