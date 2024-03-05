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Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы Херсонщины

Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы Херсонщины - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы Херсонщины

В рамках модернизации системы здравоохранения Херсонской области медицинские учреждения региона получают новую технику, включая томографы и оборудование для... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T09:00

2024-03-05T09:00

2024-03-05T09:00

херсонская область

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михаил мурашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В рамках модернизации системы здравоохранения Херсонской области медицинские учреждения региона получают новую технику, включая томографы и оборудование для проведения анализов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Херсонскую область, передает РИА Новости.В то же время министр обратил внимание на недостаточную скорость проведения капитальных ремонтов и строительства медицинских объектов в регионе. По его словам, темпы в этой сфере нужно нарастить, необходимое для этого финансирование имеется.Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат ранее сообщил РИА Новости Крым о завершении капитального ремонта в Генической центральной районной больнице. В частности, в учреждении отремонтировали отделения травматологии и патологоанатомии, здания прачечной и пищеблока. На очереди находится ввод в эксплуатацию нового оборудования. Капремонт больницы осуществили в рамках шефской помощи Краснодарского края. Кроме того, в больнице Геническа в рамках программы социально-экономического развития организовано первое в области первичное сосудистое отделение, для которого закупили около 300 единиц нового оборудования.Также благодаря помощи регионов-шефов проводится капитальный ремонт больницы в Скадовске. Кроме того, в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области в самое ближайшее время откроется новая оснащенная современным медоборудованием врачебная амбулатория, построенная в течение семи месяцев благодаря шефской помощи Кабардино-Балкарии.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – властиМедицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачейСпасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, здравоохранение в россии, минздрав рф, минздрав херсонской области, михаил мурашко