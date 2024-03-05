Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы Херсонщины
Мурашко: больницы Херсонской области получили новые томографы и лабораторное оборудование
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В рамках модернизации системы здравоохранения Херсонской области медицинские учреждения региона получают новую технику, включая томографы и оборудование для проведения анализов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Херсонскую область, передает РИА Новости.
"Потребность в оказании медицинской помощи в Херсонской области сегодня достаточно высокая, поэтому система здравоохранения адаптируется и модернизирует свои возможности. В частности, сейчас идет поставка нового оборудования, в том числе резонансных томографов. Также очень важно было решить задачу по лабораторным исследованиям. Сегодня поставлено лабораторное оборудование. Возможность пройти бесплатно исследования, провести анализы значительно расширилась", - сказал Мурашко.
В то же время министр обратил внимание на недостаточную скорость проведения капитальных ремонтов и строительства медицинских объектов в регионе. По его словам, темпы в этой сфере нужно нарастить, необходимое для этого финансирование имеется.
Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат ранее сообщил РИА Новости Крым о завершении капитального ремонта в Генической центральной районной больнице. В частности, в учреждении отремонтировали отделения травматологии и патологоанатомии, здания прачечной и пищеблока. На очереди находится ввод в эксплуатацию нового оборудования. Капремонт больницы осуществили в рамках шефской помощи Краснодарского края. Кроме того, в больнице Геническа в рамках программы социально-экономического развития организовано первое в области первичное сосудистое отделение, для которого закупили около 300 единиц нового оборудования.
Также благодаря помощи регионов-шефов проводится капитальный ремонт больницы в Скадовске. Кроме того, в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области в самое ближайшее время откроется новая оснащенная современным медоборудованием врачебная амбулатория, построенная в течение семи месяцев благодаря шефской помощи Кабардино-Балкарии.
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