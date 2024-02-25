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На Херсонщине откроют новую амбулаторию взамен разрушенной боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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На Херсонщине откроют новую амбулаторию взамен разрушенной боевиками ВСУ
На Херсонщине откроют новую амбулаторию взамен разрушенной боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2024
На Херсонщине откроют новую амбулаторию взамен разрушенной боевиками ВСУ
В селе Михайловка Скадовского района Херсонской области в самое ближайшее время откроется новая оснащенная современным медоборудованием врачебная амбулатория,... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T21:17
2024-02-25T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В селе Михайловка Скадовского района Херсонской области в самое ближайшее время откроется новая оснащенная современным медоборудованием врачебная амбулатория, построенная в течение семи месяцев благодаря шефской помощи Кабардино-Балкарии. Об этом РИА Новости Крым сообщил заведующий учреждением Анатолий Дудченко.По его словам, старое здание амбулатории разрушили боевики ВСУ в ноябре 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли семеро медицинских работников. Медиков временно разместили в местном сельском совете, а строители из Кабардино-Балкарии в июле прошлого года приступили к возведению новой амбулатории площадью более 400 квадратных метров. Через семь месяцев работы завершились.В распоряжении врачебной амбулатории также имеется оснащенный по всем действующим стандартам реанимобиль. Здание подключено ко всем коммуникациям, создана доступная среда для маломобильных граждан, установлены кондиционеры, пожарная сигнализация и вентиляционная система. Прилегающую территорию также благоустроили, высадив деревья и кустарники. В амбулаторию смогут обращаться за помощью не только жители Михайловки, но и жители других населенных пунктов Скадовского района."Поставка оборудования завершена, сейчас довозят мебель. Думаю, откроемся в самое ближайшее время", – добавил заведующий.Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат ранее сообщил РИА Новости Крым о завершении капитального ремонта в Генической центральной районной больнице.В частности, в учреждении отремонтировали отделения травматологии и патологоанатомии, здания прачечной и пищеблока. На очереди находится ввод в эксплуатацию нового оборудования. Капремонт больницы осуществили в рамках шефской помощи Краснодарского края. Кроме того, в больнице Геническа в рамках программы социально-экономического развития организовано первое в области первичное сосудистое отделение, для которого закупили около 300 единиц нового оборудования.Также благодаря помощи регионов-шефов проводится капитальный ремонт больницы в Скадовске. Строительно-монтажные работы в терапевтическом отделении на сегодняшний день завершеныДля интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень по всем показателям в соответствии с поручением президента утверждена профильная государственная программа. Ее основные цели – восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. Цели будут достигаться за счет предпринимательской активности и прямой господдержки в виде прямых субсидий из федерального бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – властиМедицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачейСпасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
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херсонская область, новости, россия, скадовск, здравоохранение в россии, здоровье, общество
На Херсонщине откроют новую амбулаторию взамен разрушенной боевиками ВСУ

В Херсонской области готовятся открыть новую амбулаторию взамен разрушенной обстрелом ВСУ

21:17 25.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В селе Михайловка Скадовского района Херсонской области в самое ближайшее время откроется новая оснащенная современным медоборудованием врачебная амбулатория, построенная в течение семи месяцев благодаря шефской помощи Кабардино-Балкарии. Об этом РИА Новости Крым сообщил заведующий учреждением Анатолий Дудченко.
По его словам, старое здание амбулатории разрушили боевики ВСУ в ноябре 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли семеро медицинских работников. Медиков временно разместили в местном сельском совете, а строители из Кабардино-Балкарии в июле прошлого года приступили к возведению новой амбулатории площадью более 400 квадратных метров. Через семь месяцев работы завершились.
"Амбулатория оснащена новым оборудованием: дефибриллятор, кардиограф, гинекологическое кресло, стоматологическая установка. Мебель полностью новая. Здесь будут работать процедурный, прививочный, перевязочный, стоматологический, терапевтический кабинеты, дневной стационар на пять коек, аптека. Также будет работать выездная бригада специалистов. Согласуем с главным врачом районной больницы, чтобы узкие специалисты раз в месяц приезжали сюда и проводили прием граждан", – рассказал Дудченко.
В распоряжении врачебной амбулатории также имеется оснащенный по всем действующим стандартам реанимобиль. Здание подключено ко всем коммуникациям, создана доступная среда для маломобильных граждан, установлены кондиционеры, пожарная сигнализация и вентиляционная система. Прилегающую территорию также благоустроили, высадив деревья и кустарники. В амбулаторию смогут обращаться за помощью не только жители Михайловки, но и жители других населенных пунктов Скадовского района.
"Поставка оборудования завершена, сейчас довозят мебель. Думаю, откроемся в самое ближайшее время", – добавил заведующий.
Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат ранее сообщил РИА Новости Крым о завершении капитального ремонта в Генической центральной районной больнице.
В частности, в учреждении отремонтировали отделения травматологии и патологоанатомии, здания прачечной и пищеблока. На очереди находится ввод в эксплуатацию нового оборудования. Капремонт больницы осуществили в рамках шефской помощи Краснодарского края. Кроме того, в больнице Геническа в рамках программы социально-экономического развития организовано первое в области первичное сосудистое отделение, для которого закупили около 300 единиц нового оборудования.
Также благодаря помощи регионов-шефов проводится капитальный ремонт больницы в Скадовске. Строительно-монтажные работы в терапевтическом отделении на сегодняшний день завершены
Для интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень по всем показателям в соответствии с поручением президента утверждена профильная государственная программа. Ее основные цели – восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. Цели будут достигаться за счет предпринимательской активности и прямой господдержки в виде прямых субсидий из федерального бюджета.
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