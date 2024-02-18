https://crimea.ria.ru/20240218/spasaya-zhizni-pod-ognem-kak-rabotayut-vrachi-khersonschiny-u-linii-fronta-1135016479.html

Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта

Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта

Работники семи медицинских учреждений в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в Херсонской области оказывают помощь пациентам, несмотря на практически... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T07:02

2024-02-18T07:02

2024-02-18T08:29

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

здравоохранение в россии

новые регионы россии

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

артыш сат

общество

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/11/1135020206_0:277:960:817_1920x0_80_0_0_0a5a0d2deb23e6b7ad6c9ff6299ece29.jpg

ГЕНИЧЕСК, 18 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работники семи медицинских учреждений в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в Херсонской области оказывают помощь пациентам, несмотря на практически ежедневные обстрелы со стороны украинских боевиков. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат."В 15-километровой зоне расположены семь больниц. Объем работы колоссальный, риски для наших медицинских работников там очень велики – обстрелы происходят практически каждый день. Но могу сказать, что наши медицинские учреждения в этой зоне хоть и не в полном объеме, но функционируют, экстренная медицинская помощь оказывается пациентам на должном уровне", - сказал руководитель ведомства.В частности, по словам министра, во всех больницах на прифронтовой территории ведется амбулаторный прием больных. Также созданы мобильные врачебные бригады, которые выезжают в населенные пункты, работает скорая помощь. Кроме того, в этих медицинских учреждениях в ограниченном формате продолжают оказывать медицинскую помощь в условиях стационара, подчеркнул Сат. В то же время разработана маршрутизация, позволяющая направлять стационарных пациентов на лечение в другие больницы вне 15-километровой зоны.Так, На Новокаховской станции экстренной медицинской помощи работают всего 16 человек, включая фельдшеров, водителей и руководство. На каждый выезд бригада надевает шлемы и бронежилеты. Автомобили скорой оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе лекарствами, а также кардиографом, дефибриллятором и другими оборудованием.Помощь коллегам оказывают четыре специальные выездные бригады Новокаховской центральной городской больницы. В январе ВСУ ударили по зданию больницы из артиллерии, повреждения получили терапевтический корпус и отделение кардио-реанимации. Тем не менее, больница продолжает работать, там временно открыты 12 коек, бесперебойно обеспечивается доступ необходимых медикаментов для оказания помощи пациентам.Также продолжает работу больница в Алешках. Медики оказывают помощь людям, которые из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ получают минно-взрывные травмы. В больнице открыты койки, где люди могут получать медпомощь в условиях стационара.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачейВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известноВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке

https://crimea.ria.ru/20221205/iz-kryma-s-lyubovyu-volontery-pomogayut-bolnitse-v-prifrontovoy-vasilevke-1125692991.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, здравоохранение в россии, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, артыш сат, общество, врач