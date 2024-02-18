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Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
Работники семи медицинских учреждений в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в Херсонской области оказывают помощь пациентам, несмотря на практически... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T07:02
2024-02-18T07:02
2024-02-18T08:29
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ГЕНИЧЕСК, 18 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работники семи медицинских учреждений в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в Херсонской области оказывают помощь пациентам, несмотря на практически ежедневные обстрелы со стороны украинских боевиков. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат."В 15-километровой зоне расположены семь больниц. Объем работы колоссальный, риски для наших медицинских работников там очень велики – обстрелы происходят практически каждый день. Но могу сказать, что наши медицинские учреждения в этой зоне хоть и не в полном объеме, но функционируют, экстренная медицинская помощь оказывается пациентам на должном уровне", - сказал руководитель ведомства.В частности, по словам министра, во всех больницах на прифронтовой территории ведется амбулаторный прием больных. Также созданы мобильные врачебные бригады, которые выезжают в населенные пункты, работает скорая помощь. Кроме того, в этих медицинских учреждениях в ограниченном формате продолжают оказывать медицинскую помощь в условиях стационара, подчеркнул Сат. В то же время разработана маршрутизация, позволяющая направлять стационарных пациентов на лечение в другие больницы вне 15-километровой зоны.Так, На Новокаховской станции экстренной медицинской помощи работают всего 16 человек, включая фельдшеров, водителей и руководство. На каждый выезд бригада надевает шлемы и бронежилеты. Автомобили скорой оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе лекарствами, а также кардиографом, дефибриллятором и другими оборудованием.Помощь коллегам оказывают четыре специальные выездные бригады Новокаховской центральной городской больницы. В январе ВСУ ударили по зданию больницы из артиллерии, повреждения получили терапевтический корпус и отделение кардио-реанимации. Тем не менее, больница продолжает работать, там временно открыты 12 коек, бесперебойно обеспечивается доступ необходимых медикаментов для оказания помощи пациентам.Также продолжает работу больница в Алешках. Медики оказывают помощь людям, которые из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ получают минно-взрывные травмы. В больнице открыты койки, где люди могут получать медпомощь в условиях стационара.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачейВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известноВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке
https://crimea.ria.ru/20221205/iz-kryma-s-lyubovyu-volontery-pomogayut-bolnitse-v-prifrontovoy-vasilevke-1125692991.html
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херсонская область, здравоохранение в россии, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, артыш сат, общество, врач
Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
Все больницы 15-километровой зоны в Херсонской области продолжают работать - минздрав
07:02 18.02.2024 (обновлено: 08:29 18.02.2024) ГЕНИЧЕСК, 18 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Работники семи медицинских учреждений в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в Херсонской области оказывают помощь пациентам, несмотря на практически ежедневные обстрелы со стороны украинских боевиков. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.
"В 15-километровой зоне расположены семь больниц. Объем работы колоссальный, риски для наших медицинских работников там очень велики – обстрелы происходят практически каждый день. Но могу сказать, что наши медицинские учреждения в этой зоне хоть и не в полном объеме, но функционируют, экстренная медицинская помощь оказывается пациентам на должном уровне", - сказал руководитель ведомства.
В частности, по словам министра, во всех больницах на прифронтовой территории ведется амбулаторный прием больных. Также созданы мобильные врачебные бригады, которые выезжают в населенные пункты, работает скорая помощь. Кроме того, в этих медицинских учреждениях в ограниченном формате продолжают оказывать медицинскую помощь в условиях стационара, подчеркнул Сат. В то же время разработана маршрутизация, позволяющая направлять стационарных пациентов на лечение в другие больницы вне 15-километровой зоны.
Так, На Новокаховской станции экстренной медицинской помощи работают всего 16 человек, включая фельдшеров, водителей и руководство. На каждый выезд бригада надевает шлемы и бронежилеты. Автомобили скорой оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе лекарствами, а также кардиографом, дефибриллятором и другими оборудованием.
Помощь коллегам оказывают четыре специальные выездные бригады Новокаховской центральной городской больницы.
В январе ВСУ ударили по зданию больницы из артиллерии, повреждения получили терапевтический корпус и отделение кардио-реанимации. Тем не менее, больница продолжает работать, там временно открыты 12 коек, бесперебойно обеспечивается доступ необходимых медикаментов для оказания помощи пациентам.
Также продолжает работу больница в Алешках. Медики оказывают помощь людям, которые из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ получают минно-взрывные травмы. В больнице открыты койки, где люди могут получать медпомощь в условиях стационара.
"Хочу выразить огромную благодарность коллегам – они настоящие герои. Большая честь работать бок-о-бок с такими мужественными профессионалами на благо жителей Херсонской области", - отметил министр.
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