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ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно
ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно - РИА Новости Крым, 18.10.2023
ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно
Боевики ВСУ ударили по больнице в Алешках и по зданию сельской амбулатории одного из поселков Алешкинского района Херсонской области, сообщил в среду глава... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T11:22
2023-10-18T11:25
андрей алексеенко
херсонская область
алешки
обстрелы всу
новости
больница
происшествия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по больнице в Алешках и по зданию сельской амбулатории одного из поселков Алешкинского района Херсонской области, сообщил в среду глава правительства региона Андрей Алексеенко.По его данным, пострадавших в результате удара нет. Здание амбулатории в Новой Маячке оказалось полностью уничтоженным. Местные власти обещают в короткие сроки найти новые "скорые" и подыскать здание для амбулатории.ВСУ регулярно совершают обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Херсонщины. Сутками ранее украинские боевики обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, в селе Казачьи Лагеря погиб мирный житель. Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской областиДва мирных жителя ранены при обстреле Херсонской областиУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20231015/obstrely-khersonskoy-oblasti-bolee-sta-priletov-za-sutki-1132101854.html
херсонская область
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андрей алексеенко, херсонская область, алешки, обстрелы всу, новости, больница, происшествия, новости сво
ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно

Власти Херсонской области: ВСУ ударили по больнице в Алешках, уничтожены "скорые"

11:22 18.10.2023 (обновлено: 11:25 18.10.2023)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ нанесли прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в пос. Новая Маячка Херсонской области
ВСУ нанесли прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в пос. Новая Маячка Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по больнице в Алешках и по зданию сельской амбулатории одного из поселков Алешкинского района Херсонской области, сообщил в среду глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"Нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселка Новая Маячка того же Алешкинского района. В ЦРБ удар пришелся по парковке медицинского транспорта. Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью. Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
© Telegram Андрей Алексеенко

ВСУ нанесли удары по центральной районной больнице города Алешки

ВСУ нанесли прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в пос. Новая Маячка Херсонской области
1 из 2

ВСУ нанесли удары по центральной районной больнице города Алешки

© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей Алексеенко

Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью

ВСУ нанесли прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в пос. Новая Маячка Херсонской области
2 из 2

Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью

© Telegram Андрей Алексеенко
1 из 2

ВСУ нанесли удары по центральной районной больнице города Алешки

© Telegram Андрей Алексеенко
2 из 2

Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью

© Telegram Андрей Алексеенко
По его данным, пострадавших в результате удара нет. Здание амбулатории в Новой Маячке оказалось полностью уничтоженным. Местные власти обещают в короткие сроки найти новые "скорые" и подыскать здание для амбулатории.
ВСУ регулярно совершают обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Херсонщины. Сутками ранее украинские боевики обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, в селе Казачьи Лагеря погиб мирный житель.
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