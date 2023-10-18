ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно
Власти Херсонской области: ВСУ ударили по больнице в Алешках, уничтожены "скорые"
11:22 18.10.2023 (обновлено: 11:25 18.10.2023)
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ нанесли прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в пос. Новая Маячка Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по больнице в Алешках и по зданию сельской амбулатории одного из поселков Алешкинского района Херсонской области, сообщил в среду глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"Нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселка Новая Маячка того же Алешкинского района. В ЦРБ удар пришелся по парковке медицинского транспорта. Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью. Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
© Telegram Андрей Алексеенко
ВСУ нанесли удары по центральной районной больнице города Алешки
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ВСУ нанесли удары по центральной районной больнице города Алешки
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей Алексеенко
Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью
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Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью
© Telegram Андрей Алексеенко
1 из 2
ВСУ нанесли удары по центральной районной больнице города Алешки
© Telegram Андрей Алексеенко
2 из 2
Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью
© Telegram Андрей Алексеенко
По его данным, пострадавших в результате удара нет. Здание амбулатории в Новой Маячке оказалось полностью уничтоженным. Местные власти обещают в короткие сроки найти новые "скорые" и подыскать здание для амбулатории.
ВСУ регулярно совершают обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Херсонщины. Сутками ранее украинские боевики обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, в селе Казачьи Лагеря погиб мирный житель.
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