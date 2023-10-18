https://crimea.ria.ru/20231018/vsu-pritselno-udarili-po-bolnitse-v-aleshkakh---chto-izvestno-1132167362.html

ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно

ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно - РИА Новости Крым, 18.10.2023

ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно

Боевики ВСУ ударили по больнице в Алешках и по зданию сельской амбулатории одного из поселков Алешкинского района Херсонской области, сообщил в среду глава... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T11:22

2023-10-18T11:22

2023-10-18T11:25

андрей алексеенко

херсонская область

алешки

обстрелы всу

новости

больница

происшествия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132166633_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e4561546c314e235bdce0ccfb2d37e72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по больнице в Алешках и по зданию сельской амбулатории одного из поселков Алешкинского района Херсонской области, сообщил в среду глава правительства региона Андрей Алексеенко.По его данным, пострадавших в результате удара нет. Здание амбулатории в Новой Маячке оказалось полностью уничтоженным. Местные власти обещают в короткие сроки найти новые "скорые" и подыскать здание для амбулатории.ВСУ регулярно совершают обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Херсонщины. Сутками ранее украинские боевики обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, в селе Казачьи Лагеря погиб мирный житель. Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской областиДва мирных жителя ранены при обстреле Херсонской областиУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20231015/obstrely-khersonskoy-oblasti-bolee-sta-priletov-za-sutki-1132101854.html

херсонская область

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей алексеенко, херсонская область, алешки, обстрелы всу, новости, больница, происшествия, новости сво