https://crimea.ria.ru/20231018/ukrainskiy-desant-unichtozhen-na-ostrove-aleshkinskiy-v-khersonskoy-oblasti-1132166155.html

Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области

Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области

В Херсонской области бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Алешкинский. В результате было уничтожено... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T10:46

2023-10-18T10:46

2023-10-18T10:46

группировка войск "днепр"

новости сво

херсонская область

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Алешкинский. В результате было уничтожено четыре лодки противника и более 30 боевиков, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в островной зоне за прошедшие сутки был уничтожен пункт дислокации одного из подразделений.Огнем группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении было уничтожено место скопления живой силы противника в районе села Антоновка. В результате 10 боевиков ВСУ погибли, шестеро были ранены. Выведены из строя три единицы автомобильной техники.В районе населенного пункта Приднепровское уничтожено место скопления живой силы противника, потери врага – восемь человек убитыми, пятеро раненых.На Каховском направлении соединениями "Днепра" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе города Берислав. В результате огневого удара противник потерял пять человек убитыми, двое ранеными.В целом за сутки на всех направлениях в Херсонской области было уничтожено более 60 военнослужащих противника, ранены 16.17 октября позиции украинского десанта были обнаружены в устье Днепра на острове Алексеевский. Живые силы десанта были уничтожены на позициях ударами артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – ШойгуГосдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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