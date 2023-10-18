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Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области
Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области
В Херсонской области бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Алешкинский. В результате было уничтожено... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T10:46
2023-10-18T10:46
группировка войск "днепр"
новости сво
херсонская область
новости
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Алешкинский. В результате было уничтожено четыре лодки противника и более 30 боевиков, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в островной зоне за прошедшие сутки был уничтожен пункт дислокации одного из подразделений.Огнем группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении было уничтожено место скопления живой силы противника в районе села Антоновка. В результате 10 боевиков ВСУ погибли, шестеро были ранены. Выведены из строя три единицы автомобильной техники.В районе населенного пункта Приднепровское уничтожено место скопления живой силы противника, потери врага – восемь человек убитыми, пятеро раненых.На Каховском направлении соединениями "Днепра" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе города Берислав. В результате огневого удара противник потерял пять человек убитыми, двое ранеными.В целом за сутки на всех направлениях в Херсонской области было уничтожено более 60 военнослужащих противника, ранены 16.17 октября позиции украинского десанта были обнаружены в устье Днепра на острове Алексеевский. Живые силы десанта были уничтожены на позициях ударами артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – ШойгуГосдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний
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группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, новости, вооруженные силы россии, потери всу
Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области

Группировка "Днепр" уничтожила десант ВСУ на острове Алешкинский в Херсонской области

10:46 18.10.2023
 
© AP Photo Felipe DanaПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo Felipe Dana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Алешкинский. В результате было уничтожено четыре лодки противника и более 30 боевиков, сообщили в экстренных службах региона.
Кроме того, в островной зоне за прошедшие сутки был уничтожен пункт дислокации одного из подразделений.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери противника в живой силе составили восемь убитых и трое раненых", – говорится в сообщении.
Огнем группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении было уничтожено место скопления живой силы противника в районе села Антоновка. В результате 10 боевиков ВСУ погибли, шестеро были ранены. Выведены из строя три единицы автомобильной техники.
В районе населенного пункта Приднепровское уничтожено место скопления живой силы противника, потери врага – восемь человек убитыми, пятеро раненых.
На Каховском направлении соединениями "Днепра" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе города Берислав. В результате огневого удара противник потерял пять человек убитыми, двое ранеными.
В целом за сутки на всех направлениях в Херсонской области было уничтожено более 60 военнослужащих противника, ранены 16.
17 октября позиции украинского десанта были обнаружены в устье Днепра на острове Алексеевский. Живые силы десанта были уничтожены на позициях ударами артиллерии.
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Группировка войск "Днепр"Новости СВОХерсонская областьНовостиВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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