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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались вопросы... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T18:31
2024-11-24T18:42
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались вопросы двусторонней повестки дня.Эрдоган в ходе разговора заявил, что Анкара планирует увеличить товарооборот с Россией и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств, уточнили в Кремле. Также был затронут ряд международных тем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241023/o-chem-govorili-putin-i-erdogan-na-peregovorakh-v-kazani-1141301148.html
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, новости, политика, в мире, сотрудничество
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество

18:31 24.11.2024 (обновлено: 18:42 24.11.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались вопросы двусторонней повестки дня.

"В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества", – сказано в релизе Кремля.

Эрдоган в ходе разговора заявил, что Анкара планирует увеличить товарооборот с Россией и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.
"Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции – расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь – увеличение объемов торговли", – цитирует РИА Новости сообщение канцелярии президента Турции.
С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств, уточнили в Кремле. Также был затронут ряд международных тем.
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23 октября 2024. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
23 октября, 20:01
О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани
 
Владимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияНовостиПолитикаВ миреСотрудничество
 
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