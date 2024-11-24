https://crimea.ria.ru/20241124/putin-i-erdogan-proveli-telefonnyy-razgovor-chto-obsuzhdali-1142097531.html

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались вопросы... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T18:31

2024-11-24T18:31

2024-11-24T18:42

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

новости

политика

в мире

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142097380_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_fb91e1f004a6e67c34307b886bed8c19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались вопросы двусторонней повестки дня.Эрдоган в ходе разговора заявил, что Анкара планирует увеличить товарооборот с Россией и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств, уточнили в Кремле. Также был затронут ряд международных тем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241023/o-chem-govorili-putin-i-erdogan-na-peregovorakh-v-kazani-1141301148.html

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, новости, политика, в мире, сотрудничество