Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество
18:31 24.11.2024 (обновлено: 18:42 24.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались вопросы двусторонней повестки дня.
"В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества", – сказано в релизе Кремля.
Эрдоган в ходе разговора заявил, что Анкара планирует увеличить товарооборот с Россией и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.
"Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции – расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь – увеличение объемов торговли", – цитирует РИА Новости сообщение канцелярии президента Турции.
С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств, уточнили в Кремле. Также был затронут ряд международных тем.
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23 октября, 20:01О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани