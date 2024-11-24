https://crimea.ria.ru/20241124/akter-i-ego-kot-kak-pribalt-v-evpatoriyu-perebralsya-1142063981.html

Актер и его кот: как прибалт в Евпаторию перебрался

Актер и его кот: как прибалт в Евпаторию перебрался - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Актер и его кот: как прибалт в Евпаторию перебрался

В Крым они переехали вдвоем с котом: артистический кот Фенька и сам артист – Дмитрий Афиногенов. Из Прибалтики, Лондона и Москвы – в небольшую Евпаторию, город... РИА Новости Крым, 24.11.2024

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В Крым они переехали вдвоем с котом: артистический кот Фенька и сам артист – Дмитрий Афиногенов. Из Прибалтики, Лондона и Москвы – в небольшую Евпаторию, город у моря."Мы там никому не нужны"– Я родом из Латвии, меленького портового города Вентспилс. Там я закончил школу и кулинарный техникум. А потом узнал, что в Шукинском училище, в Щуке, будет набираться целевой набор из Латвии. И я сразу для себя решил, что я это сделаю. И сделал.После окончания учебы Дмитрий несколько лет поработал в Москве, а потом, будучи гражданином Латвии, поехал попытать счастья в Лондон.– Там я впервые попробовал себя в качестве педагога по актерскому мастерству. Это был 2009 год. А поскольку Лондон наполнен выходцами из бывшего советского пространства, то у нас зародилась студия. В свободное от театра время я там кем только не работал – и в банке уборщиком, и туалеты драил, и поваром.Но все это было не то, считает Дмитрий. Из Лондона он снова вернулся в Латвию, попробовал там себя в местных театральных проектах. Но большой театр возможен только в большой стране, такой, как Россия, считает Дмитрий. И он решает снова поступить в уже родную Щуку, чтобы продолжить обучение в магистратуре.– Меня взяли на бюджет. Все, слава Богу, случилось. А в Латвии мы были никому не нужны. Я вообще вот сейчас не знаю, как там с театральным искусством. Там есть театр Чехова, русская драма, там есть национальные театры. Изначально, когда мы поступали в театральный институт имени Щукина, то был такой разговор о том, что мы – целевой курс. Что те восемь человек, которые приехали из Латвии в Москву, после завершения обучения будут служить в латвийских театрах. Но ничего этого не сложилось.Так Дмитрий отказался от латвийского паспорта и стал работать в России. А в Латвии остались мама и сестры. Последний раз он к ним приезжал в 2022 году. Теперь и этой возможности нет – потому что Дмитрий работает в Крыму.Уйти в зону СВО добровольцем– Я очень хотел работать именно актером, а работал театральным педагогом, режиссером. Наш театр на Карамышевской им. Зарембовского хорошо развивался. Но мне не хватало сцены. Это ужасно, когда режиссер играет в тех спектаклях, которые он сам ставит. А почему Евпатория? Ну, во-первых, мне, как родившемуся на берегу моря, о лучшем и мечтать нельзя было. Еще в 2008 году мы познакомились с Олегом Пермяковым на одном из фестивалей. И еще тогда у меня зародилась мысль – было бы неплохо приехать в местный театр да и служить себе. "А чего еще тебе нужно, хороняка?" А потом мы с женой развелись. Я остался один с котом, за квартиру в Москве платить было фактически невозможно.В тот сложный жизненный период выпускник Щукинского собирался пойти в зону СВО добровольцем, хотя к военному делу никакого отношения не имел. И тогда письмо из Москвы полетело в Евпаторию. В нем был вопрос: как у вас в театре с вакансиями?– 25 июля прошлого года я приехал на Павелецкий вокзал. Думаю, ну, через недельку как раз приеду, возьму билет еще на неделю вперед. А мне сказали: билетов нет, есть только на сегодня. А у меня ничего не собрано. Билет купил, все манатки в чемодан пошвырял, кота – в переноску и все. В час ночи поезд отправился в Крым.На полуострове до той поры Дмитрий Афиногенов не был. Но Евпатория его сразу впечатлила.– Очень родной город. Он мне напоминает Вентспилс. У нас в Вентспилсе с уходом СССР дорог фактически не было, тротуары были плохие, заборы страшные, но с приходом нового мэра город стал облагораживаться. Он стал очень симпатичным, таким кукольным, семейным. И вот Евпатория для меня тоже чисто семейный город, он очень узнаваемый. Когда я сюда приехал, я подумал: "Господи, так это же я в Вентспилсе! Отлично!" Вернулся в свое детство, получается.Русская улыбкаДмитрий в Евпатории служит (именно так он говорит о своем труде) в Театре юного зрителя. Контраст с московским бытом, конечно, есть.– Проблемы с отоплением бывают, с водой, которую отключают. Но я стараюсь все воспринимать как приключение. Я человек вообще непривередливый, у меня есть крыша над головой, рядом со мной кот, на любимую работу я хожу пешком, а отпуск провел на пляже с книжками в руках.Да и люди в Крыму прекрасные, в этом Дмитрий убедился.– Я в Лондоне пожил, в Риге. Здесь, если кому-то что-то не нравится, он в открытую тебе скажет, в отношениях есть нормальная прямота. А в Лондоне, допустим, самые жестокие вещи делаются через улыбку, через наигранное добродушие. Русские же улыбаются только искренне.Он не боится того, что Крым гораздо ближе к СВО, чем Москва, что регион – под пристальным вниманием ВСУ. Дмитрий понимал, куда едет.Сейчас, так как въезд в Прибалтику для Дмитрия закрыт, общаться с родными он может только онлайн.– Я очень надеюсь, что когда-нибудь все закончится и Латвия признает Крым, они приедут ко мне. Я их провезу по полуострову, и на Кавказ свожу, покажу Эльбрус. Это то, что нужно обязательно увидеть.Евпатория как наградаДмитрий рад, что в Евпатории он полезен не только как актер. Сейчас он не только служит в театре, но и преподает – ведет небольшие мастер-классы для детей и взрослых. Ну а сцена – основное, конечно же. В репертуаре – "Золушка" и "Мертвые души", "Каштанка" и "Укрощение строптивой".– Любая роль, которую я играю в ТЮЗе, она любимая. Конечно же, первая серьезная работа, с которой мы начали – это "Маленькие трагедии" Сальери. Недавно вот ввелся в "Мертвые души", Плюшкин. Это была очень стрессовая история, потому что ты приходишь на репетицию еще с текстом, а режиссер говорит – ты сегодня играешь. Ну, что делать? Пока у актеров был перерыв, я сидел и учил текст. Но кайф, который я испытал, находясь на сцене, играя эту роль, останется на всю жизнь.Даже если предложат играть в первых театрах России, Дмитрий не готов променять Евпаторию и коллектив Крымского ТЮЗа на что-то другое:– Я умею быть благодарным. Тут надо будет смотреть, насколько мой уход может здесь что-то испортить, подвести не хочется никого. Ну и вообще мне здесь очень нравится. Я изголодался по актерской профессии. Но, где бы я ни был, я остался ей верен. Это мое служение, это то, чем я живу, поэтому я всегда под всяческими предлогами старался оставаться в профессии. И жизнь меня за это вознаградила – Евпаторией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, театр, евпатория, культура, латвия