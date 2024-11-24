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ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков

ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 24.11.2024

ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации за сутки отразили 16 контратак противника, который потерял порядка 1545 боевиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T13:16

2024-11-24T13:16

2024-11-24T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации за сутки отразили 16 контратак противника, который потерял порядка 1545 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отражены 10 контратак подразделений механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Противник потерял до 380 военнослужащих", – говорится в сообщении.Кроме того, по информации военного ведомства, российские военные уничтожили военную технику, в том числе боевую бронированную машинау "MaxxPro" производства США.Четыре контратаки штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ отразили подразделения группировки войск "Запад", которые улучшили тактическое положение. Киев потерял на этом направлении более 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США и другое вооружение. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.Еще по одной контратаке отразили подразделения группировки войск "Север" и "Восток". Первые ликвидировали до 50 украинских военнослужащих и уничтожили боевую технику, а также две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113, две 155 мм гаубицы М777 производства США и другое вооружение.Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения "Южной" группировки войск, ликвидировав до 500 военных Украины. Поражена военная техника, в числе которой 152 мм гаубица "Мста-Б" и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов.Еще до 30 боевиков Киев потерял в зоне действия подразделений группировки войск "Днепр".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на УкраинеПутин рассказал о ситуации в зоне СВОУказ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - Песков

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу