Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241124/vsu-v-16-bezuspeshnykh-kontratakakh-poteryali-bolee-1500-tysyach-boevikov-1142089934.html
ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков
ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 24.11.2024
ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации за сутки отразили 16 контратак противника, который потерял порядка 1545 боевиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T13:16
2024-11-24T13:17
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации за сутки отразили 16 контратак противника, который потерял порядка 1545 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отражены 10 контратак подразделений механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Противник потерял до 380 военнослужащих", – говорится в сообщении.Кроме того, по информации военного ведомства, российские военные уничтожили военную технику, в том числе боевую бронированную машинау "MaxxPro" производства США.Четыре контратаки штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ отразили подразделения группировки войск "Запад", которые улучшили тактическое положение. Киев потерял на этом направлении более 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США и другое вооружение. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.Еще по одной контратаке отразили подразделения группировки войск "Север" и "Восток". Первые ликвидировали до 50 украинских военнослужащих и уничтожили боевую технику, а также две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113, две 155 мм гаубицы М777 производства США и другое вооружение.Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения "Южной" группировки войск, ликвидировав до 500 военных Украины. Поражена военная техника, в числе которой 152 мм гаубица "Мста-Б" и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов.Еще до 30 боевиков Киев потерял в зоне действия подразделений группировки войск "Днепр".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на УкраинеПутин рассказал о ситуации в зоне СВОУказ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - Песков
новые регионы россии
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков

Более 1500 тысяч боевиков за сутки потеряли ВСУ в 16 безуспешных контратаках

13:16 24.11.2024 (обновлено: 13:17 24.11.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации за сутки отразили 16 контратак противника, который потерял порядка 1545 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отражены 10 контратак подразделений механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Противник потерял до 380 военнослужащих", – говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, российские военные уничтожили военную технику, в том числе боевую бронированную машинау "MaxxPro" производства США.
Четыре контратаки штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ отразили подразделения группировки войск "Запад", которые улучшили тактическое положение. Киев потерял на этом направлении более 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США и другое вооружение. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.
Еще по одной контратаке отразили подразделения группировки войск "Север" и "Восток". Первые ликвидировали до 50 украинских военнослужащих и уничтожили боевую технику, а также две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113, две 155 мм гаубицы М777 производства США и другое вооружение.
Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения "Южной" группировки войск, ликвидировав до 500 военных Украины. Поражена военная техника, в числе которой 152 мм гаубица "Мста-Б" и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов.
Еще до 30 боевиков Киев потерял в зоне действия подразделений группировки войск "Днепр".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - Песков
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным
14:02Ситуация в Курской области: Украина потеряла более 260 боевиков за сутки
13:33Под Симферополем горит пивной склад
13:16ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков
12:47Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине
12:05Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - Песков
11:35Госдолг США обновил исторический максимум и достиг 36 трлн долларов
11:05Интересные факты о Дне матери в России - инфографика
10:51Пешеход погиб под колесами грузовика в Краснодаре
10:3130 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с эвакуатором в Турции
10:05Подарила жизнь и заботу: что крымчане запомнили о маме
09:46Выборы президента стартовали в Румынии
09:25Мужчина ранил полицейского на вокзале в Ростове
08:45Эмиру Кустурице - 70 лет
08:2534 украинских БПЛА атаковали четыре региона России
07:38Как искусственный интеллект помогает в борьбе с фальсификатом
07:02Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:01Мобилизация в России и помощь США Украине: главное за 23 ноября
Лента новостейМолния