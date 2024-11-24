https://crimea.ria.ru/20241124/muzhchina-ranil-politseyskogo-na-vokzale-v-rostove-1142086955.html
Мужчина ранил полицейского на вокзале в Ростове
Мужчина ранил полицейского на вокзале в Ростове - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Мужчина ранил полицейского на вокзале в Ростове
Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщает СК России. РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T09:25
2024-11-24T09:25
2024-11-24T09:25
происшествия
ростов-на-дону
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщает СК России."Вечером 23 ноября перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный мужчина напал на находящегося на суточном дежурстве старшего оперуполномоченного МВД России на транспорте, нанеся удар в область шеи холодным оружием. С целью пресечения противоправных действий нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Подозреваемый и потерпевший госпитализированы в лечебное учреждение."Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20241123/podrostok-v-irkutske-vo-vremya-konflikta-so-sverstnikom-udaril-ego-nozhom-1142081783.html
ростов-на-дону
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростов-на-дону, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Мужчина ранил полицейского на вокзале в Ростове
Мужчина ранил полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщает СК России.
"Вечером 23 ноября перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный мужчина напал на находящегося на суточном дежурстве старшего оперуполномоченного МВД России на транспорте, нанеся удар в область шеи холодным оружием. С целью пресечения противоправных действий нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Подозреваемый и потерпевший госпитализированы в лечебное учреждение.
"Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.