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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье ночью мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снег, гололедица; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T00:01
2024-11-24T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье ночью мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снег, гололедица; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...+3 градуса.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, снежная крупа), днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 20-25 м/с, днем северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +4…+6.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +1 до +4, днем +4...+6 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье ночью мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снег, гололедица; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью 25-30 м/с. Температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит: ночью до 5 мороза, на побережье +1...+3; днем +1...6 тепла, в горах -3…+2", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...+3 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, снежная крупа), днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 20-25 м/с, днем северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +4…+6.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +1 до +4, днем +4...+6 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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