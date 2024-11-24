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Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье ночью мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снег, гололедица; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T00:01

2024-11-24T00:01

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крымская погода

симферополь

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евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье ночью мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снег, гололедица; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...+3 градуса.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, снежная крупа), днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 20-25 м/с, днем северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +4…+6.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +1 до +4, днем +4...+6 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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