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В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов
В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов
В Севастополе начали прием заявок на конкурс Минэкономразвития, по итогам которого будут выделены гранты на строительство модульных некапитальных средств... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T12:59
2025-02-17T12:59
глэмпинг
севастополь
туризм в крыму
отдых в крыму
инфраструктура
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе начали прием заявок на конкурс Минэкономразвития, по итогам которого будут выделены гранты на строительство модульных некапитальных средств размещения. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщила и.о. начальника управления туризма Мария Ветлицкая.Некапитальные модульные средства размещения – это различные конструкции контейнерного типа, так называемые глэмпинги. В них либо рядом с ними должны быть оборудованы туалеты, душевые комнаты, кухни и т п. Предприниматели – участники конкурса должны направить в управление заявку с пакетом документов, требования к которым указаны на сайте правительства Севастополя."Самое ключевое здесь - это наличие в собственности либо в аренде земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования. Должны быть заключены предварительные договоры на водоотведение, связь, электро-, тепло-, газоснабжение, а также указаны подъездные пути", - разъяснила Мария Ветлицкая.В этом году установлены требования к минимальным габаритам средства размещения – площадь помещения для гостей должна быть не менее 15 квадратных метров. Кроме того, к таким модульным конструкциям должен быть организован доступ для маломобильных граждан.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в этом году будет уделяться внимание внешнему виду модульных конструкций. Поэтому к пакету документов следует приложить визуальную концепцию проекта, которую будут анализировать на архитектурном совете."Надо коллег - участников конкурса сразу предупредить, чтобы они будущую визуальную концепцию тоже прикладывали - то, что они хотят создать, описание материалов и так далее. Мы должны оперативно на архитектурном совете рассмотреть их с учетом контекста местности", - сказал губернатор.Пакет документов можно подать в управление туризма до 28 февраля. После предварительного отбора в Севастополе они будут отправлены в Минэкономразвития РФ.Ранее в ходе XIII Международной аграрной выставке "АгроЭкспоКрым" в Симферополе были представлены интересные варианты модульных конструкций, которые можно ставить на виноградниках и других объектах зеленого туризма. Это направление очень активно поддерживается на уровне правительства Российской Федерации, отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домовНовые требования к глэмпингам и пляжамРоссийские глэмпинги получат "звезды"
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РИА Новости Крым
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глэмпинг, севастополь, туризм в крыму, отдых в крыму, инфраструктура, новости севастополя
В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов

В Севастополе начали принимать заявки на гранты для строительства глэмпингов

12:59 17.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНакрытый стол на территории глэмпинга
Накрытый стол на территории глэмпинга - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе начали прием заявок на конкурс Минэкономразвития, по итогам которого будут выделены гранты на строительство модульных некапитальных средств размещения. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщила и.о. начальника управления туризма Мария Ветлицкая.
"Сумма гранта максимальная, это 1,5 млн на один модуль. Софинансирование со стороны грантополучателя не менее 50%. В этом году требования к отбору более жесткие", - предупредила она.
Некапитальные модульные средства размещения – это различные конструкции контейнерного типа, так называемые глэмпинги. В них либо рядом с ними должны быть оборудованы туалеты, душевые комнаты, кухни и т п. Предприниматели – участники конкурса должны направить в управление заявку с пакетом документов, требования к которым указаны на сайте правительства Севастополя.
"Самое ключевое здесь - это наличие в собственности либо в аренде земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования. Должны быть заключены предварительные договоры на водоотведение, связь, электро-, тепло-, газоснабжение, а также указаны подъездные пути", - разъяснила Мария Ветлицкая.
В этом году установлены требования к минимальным габаритам средства размещения – площадь помещения для гостей должна быть не менее 15 квадратных метров. Кроме того, к таким модульным конструкциям должен быть организован доступ для маломобильных граждан.
"Собственник должен представить нам подтверждающие сведения при наличии рядом объектов туристского показа, общественного питания, торговли, продовольствия, которые должны быть расположены рядом с модульным средством размещения", - добавила Ветлицкая.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в этом году будет уделяться внимание внешнему виду модульных конструкций. Поэтому к пакету документов следует приложить визуальную концепцию проекта, которую будут анализировать на архитектурном совете.
"Надо коллег - участников конкурса сразу предупредить, чтобы они будущую визуальную концепцию тоже прикладывали - то, что они хотят создать, описание материалов и так далее. Мы должны оперативно на архитектурном совете рассмотреть их с учетом контекста местности", - сказал губернатор.
Пакет документов можно подать в управление туризма до 28 февраля. После предварительного отбора в Севастополе они будут отправлены в Минэкономразвития РФ.
Ранее в ходе XIII Международной аграрной выставке "АгроЭкспоКрым" в Симферополе были представлены интересные варианты модульных конструкций, которые можно ставить на виноградниках и других объектах зеленого туризма. Это направление очень активно поддерживается на уровне правительства Российской Федерации, отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
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ГлэмпингСевастопольТуризм в КрымуОтдых в КрымуИнфраструктураНовости Севастополя
 
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