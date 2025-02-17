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В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов

В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов

В Севастополе начали прием заявок на конкурс Минэкономразвития, по итогам которого будут выделены гранты на строительство модульных некапитальных средств... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T12:59

2025-02-17T12:59

2025-02-17T12:59

глэмпинг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе начали прием заявок на конкурс Минэкономразвития, по итогам которого будут выделены гранты на строительство модульных некапитальных средств размещения. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщила и.о. начальника управления туризма Мария Ветлицкая.Некапитальные модульные средства размещения – это различные конструкции контейнерного типа, так называемые глэмпинги. В них либо рядом с ними должны быть оборудованы туалеты, душевые комнаты, кухни и т п. Предприниматели – участники конкурса должны направить в управление заявку с пакетом документов, требования к которым указаны на сайте правительства Севастополя."Самое ключевое здесь - это наличие в собственности либо в аренде земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования. Должны быть заключены предварительные договоры на водоотведение, связь, электро-, тепло-, газоснабжение, а также указаны подъездные пути", - разъяснила Мария Ветлицкая.В этом году установлены требования к минимальным габаритам средства размещения – площадь помещения для гостей должна быть не менее 15 квадратных метров. Кроме того, к таким модульным конструкциям должен быть организован доступ для маломобильных граждан.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в этом году будет уделяться внимание внешнему виду модульных конструкций. Поэтому к пакету документов следует приложить визуальную концепцию проекта, которую будут анализировать на архитектурном совете."Надо коллег - участников конкурса сразу предупредить, чтобы они будущую визуальную концепцию тоже прикладывали - то, что они хотят создать, описание материалов и так далее. Мы должны оперативно на архитектурном совете рассмотреть их с учетом контекста местности", - сказал губернатор.Пакет документов можно подать в управление туризма до 28 февраля. После предварительного отбора в Севастополе они будут отправлены в Минэкономразвития РФ.Ранее в ходе XIII Международной аграрной выставке "АгроЭкспоКрым" в Симферополе были представлены интересные варианты модульных конструкций, которые можно ставить на виноградниках и других объектах зеленого туризма. Это направление очень активно поддерживается на уровне правительства Российской Федерации, отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домовНовые требования к глэмпингам и пляжамРоссийские глэмпинги получат "звезды"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глэмпинг, севастополь, туризм в крыму, отдых в крыму, инфраструктура, новости севастополя