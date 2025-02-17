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Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров
Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта. Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T14:20
2025-02-17T14:22
сергей лавров
украина
россия
переговоры
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.Он указал, что украинские вооруженные силы "действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы", поэтому удивительно, что имеют место даже какие-то мысли о том, что на переговорах должен стоять вопрос о территориальных уступках киевскому режиму.По словам Лаврова, "территориальные уступки тому, что сейчас называется Украина, были сделаны советским руководством при образовании СССР", когда огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми, на которых русские люди строили города, заводы, порты, организовывали промышленность и сельское хозяйство, были включены в состав Украинской ССР.Поэтому если говорить о "серьезной дипломатии" в вопросе украинского урегулирования, то сперва нужно "разобраться в истории вопроса", подчеркнул российский министр.12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков проведут в Эр-Рияде переговоры с представителями администрации США по вопросу возобновления двусторонних отношений. Также планируется обсудить украинское урегулирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию КиеваТрамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи
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сергей лавров, украина, россия, переговоры, политика, новости
Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров

Лавров заявил о невозможности территориальных уступок Украине в ходе урегулирования

14:20 17.02.2025 (обновлено: 14:22 17.02.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоднятие нового флага на военно-гражданской администрации в г. Купянске
Поднятие нового флага на военно-гражданской администрации в г. Купянске - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
"Говорят (в США – ред.), вот надо территориальные уступки, наверное. Для чего? Для того, чтобы там вот так же русских уничтожали, как сейчас их уничтожают в Курской области и в других областях Российской Федерации? <..> Уступить как: с русскими людьми или без людей, с одними редкоземельными металлами?" - сказал глава российского дипведомства.
Он указал, что украинские вооруженные силы "действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы", поэтому удивительно, что имеют место даже какие-то мысли о том, что на переговорах должен стоять вопрос о территориальных уступках киевскому режиму.
По словам Лаврова, "территориальные уступки тому, что сейчас называется Украина, были сделаны советским руководством при образовании СССР", когда огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми, на которых русские люди строили города, заводы, порты, организовывали промышленность и сельское хозяйство, были включены в состав Украинской ССР.
Поэтому если говорить о "серьезной дипломатии" в вопросе украинского урегулирования, то сперва нужно "разобраться в истории вопроса", подчеркнул российский министр.
"Нужно посмотреть, почему на Украине запрещен русский язык во всех сферах жизни, почему там запрещена каноническая Украинская православная церковь, и разобраться, почему ни в одной из достаточно многочисленных инициатив, которые до сих пор звучали из разных частей света, никто не вспоминает про вот эти права человека, закрепленные в Уставе ООН", - добавил Лавров.
12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков проведут в Эр-Рияде переговоры с представителями администрации США по вопросу возобновления двусторонних отношений. Также планируется обсудить украинское урегулирование.
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