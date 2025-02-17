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Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров

Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта. Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T14:20

2025-02-17T14:20

2025-02-17T14:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость каких-либо территориальных уступок в пользу Украины в ходе урегулирования конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.Он указал, что украинские вооруженные силы "действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы", поэтому удивительно, что имеют место даже какие-то мысли о том, что на переговорах должен стоять вопрос о территориальных уступках киевскому режиму.По словам Лаврова, "территориальные уступки тому, что сейчас называется Украина, были сделаны советским руководством при образовании СССР", когда огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми, на которых русские люди строили города, заводы, порты, организовывали промышленность и сельское хозяйство, были включены в состав Украинской ССР.Поэтому если говорить о "серьезной дипломатии" в вопросе украинского урегулирования, то сперва нужно "разобраться в истории вопроса", подчеркнул российский министр.12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков проведут в Эр-Рияде переговоры с представителями администрации США по вопросу возобновления двусторонних отношений. Также планируется обсудить украинское урегулирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию КиеваТрамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, украина, россия, переговоры, политика, новости