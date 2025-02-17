https://crimea.ria.ru/20250217/na-ukraine-razbity-tsekha-sborki-bespilotnikov-i-voennye-aerodromy-1144240226.html

На Украине разбиты цеха сборки беспилотников и военные аэродромы

На Украине разбиты цеха сборки беспилотников и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 17.02.2025

На Украине разбиты цеха сборки беспилотников и военные аэродромы

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры, а также цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T12:50

2025-02-17T12:50

2025-02-17T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры, а также цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что удары по объектам наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Средства противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельную ракету "Нептун", а также 177 беспилотников, в том числе 102 - вне зоны специальной военной операции.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на понедельник силы ПВО сбили 38 дронов над акваторией Азовского моря, 24 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 7 – над акваторией Черного моря, по два беспилотника уничтожены – над территориями Курской и Ростовской областей, и по одному в Брянской и Белгородской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на УкраинеСилы ПВО сбили 202 беспилотника и 4 западных бомбыГрупповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф