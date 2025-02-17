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Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области
Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области
Российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T13:15
2025-02-17T13:15
2025-02-17T13:26
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всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесены удары по формированиям танковых, механизированных, штурмовых бригад ВСУ. Украинские силы поражены в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Кроме того, за минувшие сутки отражены четыре контратаки противника.Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Сумской области. Также разбиты три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК NASAMS, пункт управления дронами. Четыре украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61310 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, курская область, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу
Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области
Российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области
13:15 17.02.2025 (обновлено: 13:26 17.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово", - говорится в сводке министерства.
Нанесены удары по формированиям танковых, механизированных, штурмовых бригад ВСУ. Украинские силы поражены в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Кроме того, за минувшие сутки отражены четыре контратаки противника.
Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк Abrams производства США, три боевых машины пехоты, в том числе две БМП Bradley американского производства, три бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля", - говорится в сообщении.
Также разбиты три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК NASAMS, пункт управления дронами. Четыре украинских военнослужащих сдались в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61310 военнослужащих.
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