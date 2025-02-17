https://crimea.ria.ru/20250217/rossiya-vernula-pod-kontrol-sverdlikovo-v-kurskoy-oblasti-1144241011.html

Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области

Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области

Российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T13:15

2025-02-17T13:15

2025-02-17T13:26

россия

курская область

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесены удары по формированиям танковых, механизированных, штурмовых бригад ВСУ. Украинские силы поражены в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Кроме того, за минувшие сутки отражены четыре контратаки противника.Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Сумской области. Также разбиты три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК NASAMS, пункт управления дронами. Четыре украинских военнослужащих сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61310 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курская область, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу