https://crimea.ria.ru/20250217/rossiyskie-boytsy-sozhgli-srazu-tri-tanka-leopard-za-sutki-1144241239.html

Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки

Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки

Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях в зоне специальной операции составили более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T13:26

2025-02-17T13:26

2025-02-17T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях в зоне специальной операции составили более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard. Об этом сообщает Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожен склад материальных средств.Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области и разгромили формирования ВСУ в районах Кондрашовки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новолюбовки Луганской Народной Республики, Колодезей и Ямполовки Донецкой Народной Республики.Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и иностранных наемников в районах Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.Потери украинской армии составили до 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и разгромили формирования противника в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка и Алексеевка ДНР.ВСУ потеряли свыше 580 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потерпели поражение в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка Leopard, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.Противник потерял 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика