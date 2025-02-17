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Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки
Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки
Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях в зоне специальной операции составили более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T13:26
2025-02-17T13:26
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях в зоне специальной операции составили более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard. Об этом сообщает Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожен склад материальных средств.Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области и разгромили формирования ВСУ в районах Кондрашовки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новолюбовки Луганской Народной Республики, Колодезей и Ямполовки Донецкой Народной Республики.Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и иностранных наемников в районах Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.Потери украинской армии составили до 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и разгромили формирования противника в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка и Алексеевка ДНР.ВСУ потеряли свыше 580 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потерпели поражение в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка Leopard, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.Противник потерял 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки

ВСУ лишились сразу трех танков Leopard за сутки в зоне СВО - Минобороны

13:26 17.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях в зоне специальной операции составили более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard. Об этом сообщает Минобороны России.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожен склад материальных средств.
Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области и разгромили формирования ВСУ в районах Кондрашовки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новолюбовки Луганской Народной Республики, Колодезей и Ямполовки Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Сводка Минобороны на 17.02.25Сводка Минобороны на 17.02.25
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и иностранных наемников в районах Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.
Потери украинской армии составили до 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и разгромили формирования противника в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка и Алексеевка ДНР.
ВСУ потеряли свыше 580 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потерпели поражение в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.
Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка Leopard, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.
Противник потерял 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
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