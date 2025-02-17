https://crimea.ria.ru/20250217/rossiyskie-boytsy-sozhgli-srazu-tri-tanka-leopard-za-sutki-1144241239.html
Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки
Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки
Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях в зоне специальной операции составили более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T13:26
2025-02-17T13:26
2025-02-17T13:26
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143336380_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_1e604db3dcbe187814457a809cec4249.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях в зоне специальной операции составили более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard. Об этом сообщает Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожен склад материальных средств.Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области и разгромили формирования ВСУ в районах Кондрашовки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новолюбовки Луганской Народной Республики, Колодезей и Ямполовки Донецкой Народной Республики.Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и иностранных наемников в районах Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.Потери украинской армии составили до 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и разгромили формирования противника в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка и Алексеевка ДНР.ВСУ потеряли свыше 580 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потерпели поражение в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка Leopard, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.Противник потерял 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143336380_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_975d23862e6b1fee77fc2871266ebd7b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки
ВСУ лишились сразу трех танков Leopard за сутки в зоне СВО - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях в зоне специальной операции составили более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard. Об этом сообщает Минобороны России.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожен склад материальных средств.
Бойцы группировки войск "Запад"
освободили населенный пункт Фиголевка
Харьковской области и разгромили формирования ВСУ в районах Кондрашовки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новолюбовки Луганской Народной Республики, Колодезей и Ямполовки Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и иностранных наемников в районах Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.
Потери украинской армии составили до 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и разгромили формирования противника в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка и Алексеевка ДНР.
ВСУ потеряли свыше 580 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потерпели поражение в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.
Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка Leopard, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.
Противник потерял 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.