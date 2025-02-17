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Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии
Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T13:04
2025-02-17T13:04
2025-02-17T13:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что представители России готовы обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. Также могут обсуждаться возможные переговоры по урегулированию на Украине, отметил он."Встреча будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - сказал Песков.12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.В понедельник, 17 февраля, в Эр-Рияд прибыл госсекретарь США Марк Рубио. Также в этот день в Саудовскую Аравию прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до ПасхиУкраинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит ЗеленскогоЕвропы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
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сергей лавров, юрий ушаков, саудовская аравия, переговоры, политика, россия, сша
Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии
Лавров и Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде – Кремль
13:04 17.02.2025 (обновлено: 13:11 17.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они (Лавров и Ушаков) проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков добавил, что представители России готовы обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. Также могут обсуждаться возможные переговоры по урегулированию на Украине, отметил он.
"Встреча будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - сказал Песков.
12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор
, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
В понедельник, 17 февраля, в Эр-Рияд прибыл госсекретарь США Марк Рубио. Также в этот день в Саудовскую Аравию прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский.
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