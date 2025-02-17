https://crimea.ria.ru/20250217/lavrov-i-ushakov-vstretyatsya-s-predstavitelyami-ssha-v-saudovskoy-aravii-1144240735.html

Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии

Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T13:04

2025-02-17T13:04

2025-02-17T13:11

сергей лавров

юрий ушаков

саудовская аравия

переговоры

политика

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что представители России готовы обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. Также могут обсуждаться возможные переговоры по урегулированию на Украине, отметил он."Встреча будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - сказал Песков.12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.В понедельник, 17 февраля, в Эр-Рияд прибыл госсекретарь США Марк Рубио. Также в этот день в Саудовскую Аравию прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до ПасхиУкраинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит ЗеленскогоЕвропы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог

саудовская аравия

россия

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, юрий ушаков, саудовская аравия, переговоры, политика, россия, сша