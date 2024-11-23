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До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости Крым, 23.11.2024
До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, соответствующий РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T20:11
2024-11-23T20:13
владимир путин (политик)
закон и право
общество
семья
россия
новости
запрет пропаганды чайлдфри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. В конце сентября Володин заявлял, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.Законом устанавливается, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации, пропагандирующей отказа от рождения детей. При этом, распространение пропаганды чайлдфри будет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.Также добавляется, что прокатное удостоверение на фильм не будет предоставляться в случаях, если фильм содержит пропаганду отказа от деторождения.Кроме того, документ предусматривает, что органы государственной власти РФ должны будут принимать меры по защите ребенка от пропаганды чайлдфри, так как информация, пропагандирующая отказ от деторождения, относится к запрещенной для распространения. Что касается СМИ, в законе прописано, что реклама также не должна содержать подобную информацию.Владимир Путин также подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, он дополняется нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".Как ранее отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, политика Запада в отношении детей губительна: в 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет. Он добавлял, что принятием данного закона дети ограждаются от потенциальных опасностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делатьГавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в РоссииБолее 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме
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4.7
96
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владимир путин (политик), закон и право, общество, семья, россия, новости, запрет пропаганды чайлдфри
До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри

20:11 23.11.2024 (обновлено: 20:13 23.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. В конце сентября Володин заявлял, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
Законом устанавливается, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации, пропагандирующей отказа от рождения детей. При этом, распространение пропаганды чайлдфри будет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
Также добавляется, что прокатное удостоверение на фильм не будет предоставляться в случаях, если фильм содержит пропаганду отказа от деторождения.
Кроме того, документ предусматривает, что органы государственной власти РФ должны будут принимать меры по защите ребенка от пропаганды чайлдфри, так как информация, пропагандирующая отказ от деторождения, относится к запрещенной для распространения. Что касается СМИ, в законе прописано, что реклама также не должна содержать подобную информацию.
Владимир Путин также подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, он дополняется нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".
Как ранее отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, политика Запада в отношении детей губительна: в 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет. Он добавлял, что принятием данного закона дети ограждаются от потенциальных опасностей.
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Владимир Путин (политик)Закон и правоОбществосемьяРоссияНовостиЗапрет пропаганды чайлдфри
 
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