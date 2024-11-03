https://crimea.ria.ru/20241103/bolee-800-detey-pogibli-ot-toksikomanii-kakoy-zakon-rassmotryat-v-gosdume-1141580830.html

Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме

Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме

С 2016 года от токсикомании погибли более 800 несовершеннолетних. Новый законопроект, направленный на защиту детей, рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом в своем РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T10:46

2024-11-03T10:46

2024-11-03T10:46

новости

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. С 2016 года от токсикомании погибли более 800 несовершеннолетних. Новый законопроект, направленный на защиту детей, рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель законодательного органа Вячеслав Володин.Вячеслав Володин ссылается на статистику следственных органов и добавляет, что известны случаи, когда подобная продукция использовалась детьми в "опасных играх", которые могут привести к угрозе жизни и здоровью, а также непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям.Чтобы спасти и защитить детей от этого, депутаты Госдумы предлагают ввести большие штрафы для взрослых за продажу им подобной опасной продукции. По их мнению, прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтенииЗаставить работать и лечиться: в Крыму предложили ужесточить законыЖизнь без зависимости: как в Крыму побеждают наркоманию?

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, дети