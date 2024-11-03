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Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме
Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме
С 2016 года от токсикомании погибли более 800 несовершеннолетних. Новый законопроект, направленный на защиту детей, рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом в своем РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T10:46
2024-11-03T10:46
новости
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. С 2016 года от токсикомании погибли более 800 несовершеннолетних. Новый законопроект, направленный на защиту детей, рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель законодательного органа Вячеслав Володин.Вячеслав Володин ссылается на статистику следственных органов и добавляет, что известны случаи, когда подобная продукция использовалась детьми в "опасных играх", которые могут привести к угрозе жизни и здоровью, а также непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям.Чтобы спасти и защитить детей от этого, депутаты Госдумы предлагают ввести большие штрафы для взрослых за продажу им подобной опасной продукции. По их мнению, прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтенииЗаставить работать и лечиться: в Крыму предложили ужесточить законыЖизнь без зависимости: как в Крыму побеждают наркоманию?
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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новости, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, дети
Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме

Более 800 детей погибли от токсикомании с 2016 года – Володин

10:46 03.11.2024
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. С 2016 года от токсикомании погибли более 800 несовершеннолетних. Новый законопроект, направленный на защиту детей, рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель законодательного органа Вячеслав Володин.

"Речь идет об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. С 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Вячеслав Володин ссылается на статистику следственных органов и добавляет, что известны случаи, когда подобная продукция использовалась детьми в "опасных играх", которые могут привести к угрозе жизни и здоровью, а также непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям.
Чтобы спасти и защитить детей от этого, депутаты Госдумы предлагают ввести большие штрафы для взрослых за продажу им подобной опасной продукции. По их мнению, прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов.

"Серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий. Для физических лиц – до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – до 600 тысяч рублей", – перечислил Володин.

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НовостиВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и праводети
 
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