Рейтинг@Mail.ru
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241017/zakonoproekt-o-zaprete-propagandy-chayldfri-prinyat-v-pervom-chtenii-1141157310.html
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
Законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения, в первом чтении поддержали 388 депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель законодательного... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T14:25
2024-10-17T14:25
государственная дума рф
дети
семья
закон и право
новости
вячеслав володин
запрет пропаганды чайлдфри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140991625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40ce62299473d11e95a1463bb83910a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения, в первом чтении поддержали 388 депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что важно оградить людей, особенно подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Вячеслав Володин обратил внимание, что в случае нарушения закона, когда он будет окончательно принят и вступит в силу, нарушителям грозят серьезные штрафы. В частности, для физических лиц – до 400 тысяч, для должностных лиц – до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – до 5 миллионов рублей.По его словам, не должно быть пропаганды, которая оказывает давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Такая ситуация сейчас сложилась в США и Европе, отметил председатель Госдумы.Предложения о том, что идеологию бездетности следует запретить, начали звучать более двух лет назад. Впервые с инициативой запрета пропаганды движения чайлдфри выступил Курултай республики Башкортостан. Законодательный орган республики внес в Госдуму проект такого закона. За последние годы в России намечается тенденция к снижению рождаемости – это основная причина, по которой принятие такого закона считается необходимым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфриБездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делать
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140991625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec53a8033886961fbcb60581ebb02e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, дети, семья, закон и право, новости, вячеслав володин, запрет пропаганды чайлдфри
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении

Запрет пропаганды отказа от деторождения поддержан депутатами Госдумы в первом чтении

14:25 17.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения, в первом чтении поддержали 388 депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Законопроектом внесены дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола. Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей", – пояснил Володин.

Он также отметил, что важно оградить людей, особенно подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Вячеслав Володин обратил внимание, что в случае нарушения закона, когда он будет окончательно принят и вступит в силу, нарушителям грозят серьезные штрафы. В частности, для физических лиц – до 400 тысяч, для должностных лиц – до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – до 5 миллионов рублей.

"Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом – опять решать ей", – заявил Володин.

По его словам, не должно быть пропаганды, которая оказывает давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Такая ситуация сейчас сложилась в США и Европе, отметил председатель Госдумы.
Предложения о том, что идеологию бездетности следует запретить, начали звучать более двух лет назад. Впервые с инициативой запрета пропаганды движения чайлдфри выступил Курултай республики Башкортостан. Законодательный орган республики внес в Госдуму проект такого закона. За последние годы в России намечается тенденция к снижению рождаемости – это основная причина, по которой принятие такого закона считается необходимым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
Бездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в России
Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать
 
Государственная Дума РФдетисемьяЗакон и правоНовостиВячеслав ВолодинЗапрет пропаганды чайлдфри
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Кабмин дополнительно профинансирует новые регионы на 9 миллиардов рублей
15:20ПВО сбила 5 украинских беспилотников над Орловской областью
15:13Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:11Движение по Крымскому мосту остановлено
15:10Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки
14:45В Джанкое избрали главу администрации
14:32В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверку
14:25Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
14:22Школы Евпатории в субботу отправят на дистант
14:15Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда
13:57Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине России
13:28"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и после
13:17ВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки
12:52В Севастополе приостановлено движение парома
12:436 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
12:30СК возбудил дело о хищении 130 млн рублей на гособоронзаказе
12:21На Украине поражены обеспечивающие работу ВПК объекты энергетики
12:14Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
11:55Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение
11:41В Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУ
Лента новостейМолния