https://crimea.ria.ru/20241017/zakonoproekt-o-zaprete-propagandy-chayldfri-prinyat-v-pervom-chtenii-1141157310.html
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
Законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения, в первом чтении поддержали 388 депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель законодательного... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T14:25
2024-10-17T14:25
2024-10-17T14:25
государственная дума рф
дети
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закон и право
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вячеслав володин
запрет пропаганды чайлдфри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения, в первом чтении поддержали 388 депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что важно оградить людей, особенно подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Вячеслав Володин обратил внимание, что в случае нарушения закона, когда он будет окончательно принят и вступит в силу, нарушителям грозят серьезные штрафы. В частности, для физических лиц – до 400 тысяч, для должностных лиц – до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – до 5 миллионов рублей.По его словам, не должно быть пропаганды, которая оказывает давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Такая ситуация сейчас сложилась в США и Европе, отметил председатель Госдумы.Предложения о том, что идеологию бездетности следует запретить, начали звучать более двух лет назад. Впервые с инициативой запрета пропаганды движения чайлдфри выступил Курултай республики Башкортостан. Законодательный орган республики внес в Госдуму проект такого закона. За последние годы в России намечается тенденция к снижению рождаемости – это основная причина, по которой принятие такого закона считается необходимым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфриБездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делать
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государственная дума рф, дети, семья, закон и право, новости, вячеслав володин, запрет пропаганды чайлдфри
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
Запрет пропаганды отказа от деторождения поддержан депутатами Госдумы в первом чтении
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения, в первом чтении поддержали 388 депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Законопроектом внесены дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола. Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей", – пояснил Володин.
Он также отметил, что важно оградить людей, особенно подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Вячеслав Володин обратил внимание, что в случае нарушения закона, когда он будет окончательно принят и вступит в силу, нарушителям грозят серьезные штрафы. В частности, для физических лиц – до 400 тысяч, для должностных лиц – до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – до 5 миллионов рублей.
"Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом – опять решать ей", – заявил Володин.
По его словам, не должно быть пропаганды, которая оказывает давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Такая ситуация сейчас сложилась в США и Европе, отметил председатель Госдумы.
Предложения о том, что идеологию бездетности следует запретить, начали звучать более двух лет назад. Впервые с инициативой запрета пропаганды движения чайлдфри
выступил Курултай республики Башкортостан. Законодательный орган республики внес в Госдуму проект такого закона. За последние годы в России намечается тенденция к снижению рождаемости – это основная причина, по которой принятие такого закона считается необходимым.
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