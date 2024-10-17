https://crimea.ria.ru/20241017/zakonoproekt-o-zaprete-propagandy-chayldfri-prinyat-v-pervom-chtenii-1141157310.html

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении

Законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения, в первом чтении поддержали 388 депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель законодательного... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T14:25

2024-10-17T14:25

2024-10-17T14:25

государственная дума рф

дети

семья

закон и право

новости

вячеслав володин

запрет пропаганды чайлдфри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения, в первом чтении поддержали 388 депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что важно оградить людей, особенно подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Вячеслав Володин обратил внимание, что в случае нарушения закона, когда он будет окончательно принят и вступит в силу, нарушителям грозят серьезные штрафы. В частности, для физических лиц – до 400 тысяч, для должностных лиц – до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – до 5 миллионов рублей.По его словам, не должно быть пропаганды, которая оказывает давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Такая ситуация сейчас сложилась в США и Европе, отметил председатель Госдумы.Предложения о том, что идеологию бездетности следует запретить, начали звучать более двух лет назад. Впервые с инициативой запрета пропаганды движения чайлдфри выступил Курултай республики Башкортостан. Законодательный орган республики внес в Госдуму проект такого закона. За последние годы в России намечается тенденция к снижению рождаемости – это основная причина, по которой принятие такого закона считается необходимым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфриБездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делать

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, дети, семья, закон и право, новости, вячеслав володин, запрет пропаганды чайлдфри