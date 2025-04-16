https://crimea.ria.ru/20250416/kto-esli-ne-ya-v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1145735716.html

"Кто, если не я": в Керчи простились с героем спецоперации

"Кто, если не я": в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.04.2025

"Кто, если не я": в Керчи простились с героем спецоперации

В Керчи простились с бойцом спецоперации Вадимом Фокшей. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T18:43

2025-04-16T18:43

2025-04-16T18:43

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Керчи простились с бойцом спецоперации Вадимом Фокшей. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Вадим Фокша родился в 1999 году поселке Новолуганском Артемовского района Донецкой области. После переезда в Керчь в 2014 году учился в школе № 10. С юных лет Вадим был опорой и помощником для своей семьи, помогал матери на работе, присматривал за младшими братьями и сестрой, в школе всегда защищал тех, кто был слабее.В 2018 году Вадим Фокша уехал в город Донецк, чтобы получить российский паспорт и стать гражданином РФ. После начала спецоперации со словами "кто, если не я" ушел защищать Родину. Погиб в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции в поселке Невельском Донецкой Народной Республики.

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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