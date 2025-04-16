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"Кто, если не я": в Керчи простились с героем спецоперации
"Кто, если не я": в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.04.2025
"Кто, если не я": в Керчи простились с героем спецоперации
В Керчи простились с бойцом спецоперации Вадимом Фокшей. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T18:43
2025-04-16T18:43
2025-04-16T18:43
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Керчи простились с бойцом спецоперации Вадимом Фокшей. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Вадим Фокша родился в 1999 году поселке Новолуганском Артемовского района Донецкой области. После переезда в Керчь в 2014 году учился в школе № 10. С юных лет Вадим был опорой и помощником для своей семьи, помогал матери на работе, присматривал за младшими братьями и сестрой, в школе всегда защищал тех, кто был слабее.В 2018 году Вадим Фокша уехал в город Донецк, чтобы получить российский паспорт и стать гражданином РФ. После начала спецоперации со словами "кто, если не я" ушел защищать Родину. Погиб в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции в поселке Невельском Донецкой Народной Республики.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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керчь, олег каторгин, новости крыма, герои сво, новости сво, память, утраты
"Кто, если не я": в Керчи простились с героем спецоперации
В Керчи простились с погибшим героем спецоперации Виталием Галищевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Керчи простились с бойцом спецоперации Вадимом Фокшей. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Вадим Фокша родился в 1999 году поселке Новолуганском Артемовского района Донецкой области. После переезда в Керчь в 2014 году учился в школе № 10. С юных лет Вадим был опорой и помощником для своей семьи, помогал матери на работе, присматривал за младшими братьями и сестрой, в школе всегда защищал тех, кто был слабее.
В 2018 году Вадим Фокша уехал в город Донецк, чтобы получить российский паспорт и стать гражданином РФ. После начала спецоперации со словами "кто, если не я" ушел защищать Родину. Погиб в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции в поселке Невельском Донецкой Народной Республики.
"Ценой своей жизни самоотверженно и мужественно Вадим Витальевич защищал Родину, с достоинством выполняя свой долг. Он был истинным патриотом, честным и отважным человеком. Именно таким он останется в сердцах родных и друзей. Мы будем помнить о его подвиге", – сказано в сообщении главы администрации.