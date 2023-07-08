https://crimea.ria.ru/20230708/institut-braka-pod-ugrozoy-kto-vinovat-i-chto-delat---1129869304.html
Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать
Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать
Российские семьи сегодня готовы максимум на одного-двух детей. Кто-то вообще поддерживает движение чайлдфри, практикует пробные браки, без официальной... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T08:48
2023-07-08T08:48
2023-07-08T08:48
семья
день семьи, любви и верности
александр якушечкин
мнения
общество
олеся жупник
юлия богатырева
нона бахарева
крым
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские семьи сегодня готовы максимум на одного-двух детей. Кто-то вообще поддерживает движение чайлдфри, практикует пробные браки, без официальной регистрации, смотрит в сторону Запада, ратуя за свободу в гендерном самоопределении. Как защитить институт брака в эпоху мирового хаоса, накануне Дня семьи, любви и верности эксперты обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.Время бить тревогуО кризисе института семьи как на Западе, так и в России, свидетельствует ряд показателей.Эксперт назвала неутешительные цифры опроса среди студентов: 65% хотят двух детей, 15% - одного, а 10% вообще не планируют заводить детей. "Никогда такого не было", - отметила она.Кроме того, по статистике сегодня на миллион браков приходится 600 тысяч разводов. Эти цифры касаются только тех, кто официально регистрирует свои отношения. Причем, по данным международных исследований, уровень разводов у тех, кто сожительствовал до свадьбы, на 80% выше.Пробники семьиЭксперт отметила, что женщины, которые живут с мужчиной неофициально, чаще всего считают себя замужем, при этом их мужчины чувствуют себя в статусе "свободен".Семейный психолог Юлия Богатырева говорит, что штамп в паспорте меняет отношения в паре. Есть мужчины, для которых он ничего не значит, для которых лучше так называемый гражданский брак, поскольку он дает свободу и позволяет отложить ответственность на потом."Пробники" семьи, - дает своеобразное определение такой форме сожительства психолог. - Когда же человек вступает в законные отношения, идет в ЗАГС, расписывается, венчается, то он берет на себя ответственность. Такие пары живут вместе гораздо дольше. В отношениях-пробниках разорвать узы легко".Руководитель благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона Бахарева указала и на серьезные последствия сожительства для здоровья. По ее словам, сегодня растет статистика не вынашивания беременности, поскольку разнообразие чревато половыми инфекциями."Все эти эксперименты навязываются через социальные сети, - утверждает Нона Бахарева. – Об этом лучше вообще сейчас не говорить".По мнению отца Александра, эти проблемы пришли с Запада, в сторону которого молодежь смотрела долгое время, отказываясь от своих традиций и культуры. Наконец, поняли, что смотрели не туда.Социолог Олеся Жупник подтверждает, что, например, в Германии тоже низкий коэффициент рождаемости – до 1,5. Таких показателей не было даже во время войны. Европа решает эту проблему притоком мигрантов: сначала за счет славян, теперь с помощью Африки. По ее словам, немецкие социологи видят проблему в гендерной идеологии, которая сейчас доминирует: не важно, кем ты родился, важно, кем ты себя почувствовал.Сейчас на Западе насчитывают порядка 300 гендеров. Эта идеология навязывается с детства, на государственном уровне. Например, детям дают бесполые игрушки, читают сказки о бесполых существах. Люди бегут оттуда с желанием спасти своих детей от этих извращений."Если в психбольнице пациент называет себя Наполеоном, королевой Англии, то он болен, - говорит протоиерей Якушечкин. – У него есть диагноз, история болезни. Но когда человек на Западе воспринимает себя, например, собакой, это преподносится как свобода, демократия. Люди смотрят и думают, что это круто. Но это беда. Это надо лечить"."Это отклонение от нормы общепринятых ценностей и морали, - добавляет психолог Юлия Богатырева. - Однако убеждать человека в том, что это плохо, ни один психолог не станет. Такие помешательства могут быть и временными. Я согласна, что пропаганда подобных ценностей не приемлема. Потому что люди, которые не имеют своей точки зрения в данной теме, могут воспринимать это за истину в последней инстанции, считать привлекательным. Что касается чайлдфри. Люди рожают детей – это продолжение рода. Если кто-то решает не рожать, то, возможно, для них это и правильно, потому что они к этому не готовы ни морально, ни, возможно, материально. Однако вся эта сегодняшняя ситуация неизбежно ведет к вырождению нации, вырождению человечества. Через лет 100 на земле уже может никого не остаться".Любовь во спасениеТак что же остановит разрушение семейных ценностей, института брака?"Любовь – базовое чувство для любого человека, - говорит психолог Юлия Богатырева. - Ребенок – это плод любви мужчины и женщины, он нуждается в их любви. Он вырастает и также нуждается в любви своего партнера, любви к самому себе. Базовые ценности в ребенке закладывает семья. Родители создают модель поведения, восприятия, что впоследствии влияет на формирование его личности, взаимоотношения с социумом".Поддерживает это мнение и Нона Бахарева: "Любое испытание можно пройти, когда есть любовь. Семья, мама, папа - пример для детей".Социолог Олеся Жупник радуется, что в иерархии ценностей у молодежи, студентов сегодня на первом месте именно семья. Однако материальные сложности нередко останавливают их от вступления в брак. Важно, чтобы этот вопрос прорабатывался на государственном уровне."Слава Богу, что наша молодежь интересуется эти вопросом, - согласен протоиерей Александр Якушечкин. - Да, молодежь стремится к семье. Важно доносить эти ценности со школы, читать хорошие, добрые книги, классику, слушать хорошую музыку".По словам священнослужителя, если мы хотим, чтобы у нас были крепкие семьи, нужно брать за образец высокие отношения, которые строятся на любви. И это не только про жизнь русских православных Петра и Февронии, но и, например, про семью Романовых.День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля с 2008 года. Приурочен он ко дню памяти святых Петра и его жены Февронии, которые умерли 8 июля 1228 года. Их жизнь считается образцом христианского брака.Читайте также на РИА Новости Крым:Петр, Феврония и другие православные покровители семьиПочему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей
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семья, день семьи, любви и верности, александр якушечкин, мнения, общество, олеся жупник, юлия богатырева, нона бахарева, крым, психология
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым.
Российские семьи сегодня готовы максимум на одного-двух детей. Кто-то вообще поддерживает движение чайлдфри, практикует пробные браки, без официальной регистрации, смотрит в сторону Запада, ратуя за свободу в гендерном самоопределении. Как защитить институт брака в эпоху мирового хаоса, накануне Дня семьи, любви и верности эксперты обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.
Время бить тревогу
О кризисе института семьи как на Западе, так и в России, свидетельствует ряд показателей.
"Коэффициент рождаемости в России сегодня - 1,5 – это явное свидетельство демографического кризиса, - констатирует социолог, доцент кафедры философии КФУ им. В. И. Вернадского Олеся Жупник. – Мы уже не говорим о приросте населения, а только о его воспроизведении. Для этого необходимо, чтобы в семьях рождалось минимум двое детей".
Эксперт назвала неутешительные цифры опроса среди студентов: 65% хотят двух детей, 15% - одного, а 10% вообще не планируют заводить детей. "Никогда такого не было", - отметила она.
Кроме того, по статистике сегодня на миллион браков приходится 600 тысяч разводов. Эти цифры касаются только тех, кто официально регистрирует свои отношения. Причем, по данным международных исследований, уровень разводов у тех, кто сожительствовал до свадьбы, на 80% выше.
Пробники семьи
Эксперт отметила, что женщины, которые живут с мужчиной неофициально, чаще всего считают себя замужем, при этом их мужчины чувствуют себя в статусе "свободен".
Семейный психолог Юлия Богатырева говорит, что штамп в паспорте меняет отношения в паре. Есть мужчины, для которых он ничего не значит, для которых лучше так называемый гражданский брак, поскольку он дает свободу и позволяет отложить ответственность на потом.
"Пробники" семьи, - дает своеобразное определение такой форме сожительства психолог. - Когда же человек вступает в законные отношения, идет в ЗАГС, расписывается, венчается, то он берет на себя ответственность. Такие пары живут вместе гораздо дольше. В отношениях-пробниках разорвать узы легко".
Руководитель благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона Бахарева указала и на серьезные последствия сожительства для здоровья. По ее словам, сегодня растет статистика не вынашивания беременности, поскольку разнообразие чревато половыми инфекциями.
"Все эти эксперименты навязываются через социальные сети, - утверждает Нона Бахарева. – Об этом лучше вообще сейчас не говорить".
С ней не согласен секретарь Крымской Митрополии протоирей Александр Якушечкин: "Об этом надо сейчас кричать! Об опасности таких пробных браков. Это не про брак, и однозначно не про любовь. Происходит подмена понятий семьи. Церковь называет это грех блуда. В итоге, наша молодежь не хочет заводить семьи. Это серьезная проблема. Церковь не разрешает венчаться тем, у кого не зарегистрирован брак официально. Мы забоимся о женщине, о будущих детях, стоим на страже их прав".
По мнению отца Александра, эти проблемы пришли с Запада, в сторону которого молодежь смотрела долгое время, отказываясь от своих традиций и культуры. Наконец, поняли, что смотрели не туда.
Социолог Олеся Жупник подтверждает, что, например, в Германии тоже низкий коэффициент рождаемости – до 1,5. Таких показателей не было даже во время войны. Европа решает эту проблему притоком мигрантов: сначала за счет славян, теперь с помощью Африки. По ее словам, немецкие социологи видят проблему в гендерной идеологии, которая сейчас доминирует: не важно, кем ты родился, важно, кем ты себя почувствовал.
Сейчас на Западе насчитывают порядка 300 гендеров. Эта идеология навязывается с детства, на государственном уровне. Например, детям дают бесполые игрушки, читают сказки о бесполых существах. Люди бегут оттуда с желанием спасти своих детей от этих извращений.
"Если в психбольнице пациент называет себя Наполеоном, королевой Англии, то он болен, - говорит протоиерей Якушечкин. – У него есть диагноз, история болезни. Но когда человек на Западе воспринимает себя, например, собакой, это преподносится как свобода, демократия. Люди смотрят и думают, что это круто. Но это беда. Это надо лечить".
"Это отклонение от нормы общепринятых ценностей и морали, - добавляет психолог Юлия Богатырева. - Однако убеждать человека в том, что это плохо, ни один психолог не станет. Такие помешательства могут быть и временными. Я согласна, что пропаганда подобных ценностей не приемлема. Потому что люди, которые не имеют своей точки зрения в данной теме, могут воспринимать это за истину в последней инстанции, считать привлекательным. Что касается чайлдфри. Люди рожают детей – это продолжение рода. Если кто-то решает не рожать, то, возможно, для них это и правильно, потому что они к этому не готовы ни морально, ни, возможно, материально. Однако вся эта сегодняшняя ситуация неизбежно ведет к вырождению нации, вырождению человечества. Через лет 100 на земле уже может никого не остаться".
Любовь во спасение
Так что же остановит разрушение семейных ценностей, института брака?
"Любовь – базовое чувство для любого человека, - говорит психолог Юлия Богатырева. - Ребенок – это плод любви мужчины и женщины, он нуждается в их любви. Он вырастает и также нуждается в любви своего партнера, любви к самому себе. Базовые ценности в ребенке закладывает семья. Родители создают модель поведения, восприятия, что впоследствии влияет на формирование его личности, взаимоотношения с социумом".
Поддерживает это мнение и Нона Бахарева: "Любое испытание можно пройти, когда есть любовь. Семья, мама, папа - пример для детей".
Социолог Олеся Жупник радуется, что в иерархии ценностей у молодежи, студентов сегодня на первом месте именно семья. Однако материальные сложности нередко останавливают их от вступления в брак. Важно, чтобы этот вопрос прорабатывался на государственном уровне.
"Слава Богу, что наша молодежь интересуется эти вопросом, - согласен протоиерей Александр Якушечкин. - Да, молодежь стремится к семье. Важно доносить эти ценности со школы, читать хорошие, добрые книги, классику, слушать хорошую музыку".
По словам священнослужителя, если мы хотим, чтобы у нас были крепкие семьи, нужно брать за образец высокие отношения, которые строятся на любви. И это не только про жизнь русских православных Петра и Февронии, но и, например, про семью Романовых.
"Любовь – это всегда жертва. Но она должна приносить радость, - говорит секретарь Крымской Митрополии. – Если мы закроем на все это глаза, то исчезнем. Нам всем в стране надо понять, где у нас болит. И лучшее лекарство – это наши традиции, культура, духовность, религия".
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля с 2008 года. Приурочен он ко дню памяти святых Петра и его жены Февронии, которые умерли 8 июля 1228 года. Их жизнь считается образцом христианского брака.
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