https://crimea.ria.ru/20230708/institut-braka-pod-ugrozoy-kto-vinovat-i-chto-delat---1129869304.html

Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать

Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать

Российские семьи сегодня готовы максимум на одного-двух детей. Кто-то вообще поддерживает движение чайлдфри, практикует пробные браки, без официальной... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T08:48

2023-07-08T08:48

2023-07-08T08:48

семья

день семьи, любви и верности

александр якушечкин

мнения

общество

олеся жупник

юлия богатырева

нона бахарева

крым

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские семьи сегодня готовы максимум на одного-двух детей. Кто-то вообще поддерживает движение чайлдфри, практикует пробные браки, без официальной регистрации, смотрит в сторону Запада, ратуя за свободу в гендерном самоопределении. Как защитить институт брака в эпоху мирового хаоса, накануне Дня семьи, любви и верности эксперты обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.Время бить тревогуО кризисе института семьи как на Западе, так и в России, свидетельствует ряд показателей.Эксперт назвала неутешительные цифры опроса среди студентов: 65% хотят двух детей, 15% - одного, а 10% вообще не планируют заводить детей. "Никогда такого не было", - отметила она.Кроме того, по статистике сегодня на миллион браков приходится 600 тысяч разводов. Эти цифры касаются только тех, кто официально регистрирует свои отношения. Причем, по данным международных исследований, уровень разводов у тех, кто сожительствовал до свадьбы, на 80% выше.Пробники семьиЭксперт отметила, что женщины, которые живут с мужчиной неофициально, чаще всего считают себя замужем, при этом их мужчины чувствуют себя в статусе "свободен".Семейный психолог Юлия Богатырева говорит, что штамп в паспорте меняет отношения в паре. Есть мужчины, для которых он ничего не значит, для которых лучше так называемый гражданский брак, поскольку он дает свободу и позволяет отложить ответственность на потом."Пробники" семьи, - дает своеобразное определение такой форме сожительства психолог. - Когда же человек вступает в законные отношения, идет в ЗАГС, расписывается, венчается, то он берет на себя ответственность. Такие пары живут вместе гораздо дольше. В отношениях-пробниках разорвать узы легко".Руководитель благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона Бахарева указала и на серьезные последствия сожительства для здоровья. По ее словам, сегодня растет статистика не вынашивания беременности, поскольку разнообразие чревато половыми инфекциями."Все эти эксперименты навязываются через социальные сети, - утверждает Нона Бахарева. – Об этом лучше вообще сейчас не говорить".По мнению отца Александра, эти проблемы пришли с Запада, в сторону которого молодежь смотрела долгое время, отказываясь от своих традиций и культуры. Наконец, поняли, что смотрели не туда.Социолог Олеся Жупник подтверждает, что, например, в Германии тоже низкий коэффициент рождаемости – до 1,5. Таких показателей не было даже во время войны. Европа решает эту проблему притоком мигрантов: сначала за счет славян, теперь с помощью Африки. По ее словам, немецкие социологи видят проблему в гендерной идеологии, которая сейчас доминирует: не важно, кем ты родился, важно, кем ты себя почувствовал.Сейчас на Западе насчитывают порядка 300 гендеров. Эта идеология навязывается с детства, на государственном уровне. Например, детям дают бесполые игрушки, читают сказки о бесполых существах. Люди бегут оттуда с желанием спасти своих детей от этих извращений."Если в психбольнице пациент называет себя Наполеоном, королевой Англии, то он болен, - говорит протоиерей Якушечкин. – У него есть диагноз, история болезни. Но когда человек на Западе воспринимает себя, например, собакой, это преподносится как свобода, демократия. Люди смотрят и думают, что это круто. Но это беда. Это надо лечить"."Это отклонение от нормы общепринятых ценностей и морали, - добавляет психолог Юлия Богатырева. - Однако убеждать человека в том, что это плохо, ни один психолог не станет. Такие помешательства могут быть и временными. Я согласна, что пропаганда подобных ценностей не приемлема. Потому что люди, которые не имеют своей точки зрения в данной теме, могут воспринимать это за истину в последней инстанции, считать привлекательным. Что касается чайлдфри. Люди рожают детей – это продолжение рода. Если кто-то решает не рожать, то, возможно, для них это и правильно, потому что они к этому не готовы ни морально, ни, возможно, материально. Однако вся эта сегодняшняя ситуация неизбежно ведет к вырождению нации, вырождению человечества. Через лет 100 на земле уже может никого не остаться".Любовь во спасениеТак что же остановит разрушение семейных ценностей, института брака?"Любовь – базовое чувство для любого человека, - говорит психолог Юлия Богатырева. - Ребенок – это плод любви мужчины и женщины, он нуждается в их любви. Он вырастает и также нуждается в любви своего партнера, любви к самому себе. Базовые ценности в ребенке закладывает семья. Родители создают модель поведения, восприятия, что впоследствии влияет на формирование его личности, взаимоотношения с социумом".Поддерживает это мнение и Нона Бахарева: "Любое испытание можно пройти, когда есть любовь. Семья, мама, папа - пример для детей".Социолог Олеся Жупник радуется, что в иерархии ценностей у молодежи, студентов сегодня на первом месте именно семья. Однако материальные сложности нередко останавливают их от вступления в брак. Важно, чтобы этот вопрос прорабатывался на государственном уровне."Слава Богу, что наша молодежь интересуется эти вопросом, - согласен протоиерей Александр Якушечкин. - Да, молодежь стремится к семье. Важно доносить эти ценности со школы, читать хорошие, добрые книги, классику, слушать хорошую музыку".По словам священнослужителя, если мы хотим, чтобы у нас были крепкие семьи, нужно брать за образец высокие отношения, которые строятся на любви. И это не только про жизнь русских православных Петра и Февронии, но и, например, про семью Романовых.День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля с 2008 года. Приурочен он ко дню памяти святых Петра и его жены Февронии, которые умерли 8 июля 1228 года. Их жизнь считается образцом христианского брака.Читайте также на РИА Новости Крым:Петр, Феврония и другие православные покровители семьиПочему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей

https://crimea.ria.ru/20210116/Kak-uberech-brak-ot-razvoda-i-naladit-otnosheniya-v-seme---psikholog-1119152719.html

https://crimea.ria.ru/20230420/v-rossii-opredelilis-chto-schitat-propagandoy-lgbt-1128262503.html

https://crimea.ria.ru/20230508/dengi-za-dlinnyy-brak---svyaschennik-otsenil-initsiativu-parlamentariev-1128504994.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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