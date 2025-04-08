Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день
Новые угрозы Киева Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области освободили населенный пункт Гуево. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России. Крымский мост остается целью для украинских войск. Одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова признала вину. В Доминикане 18 человек погибли и сотни пострадали при обрушении крыши в ночном клубе. Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи ЕГЭ. Госдума внесла изменения в порядок призыва граждан на срочную службу.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Российские военные в Курской области освободили Гуево и уничтожили почти 300 солдат ВСУ и 15 вражеских машин. В зоне проведения спецоперации за сутки ликвидированы более 1200 украинских боевиков и разбиты четыре склада боеприпасов.
Новый раунд переговоров РФ И США
Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что новый раунд переговоров состоится 10 апреля в Стамбуле.
Новые угрозы Крымскому мосту
Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".
Дело о покушении на Аксенова
Одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова признала свою вину в ходе первого слушания в Южном окружном военном суде. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили во вторник в пресс-службе суда. Дело о покушении на Аксенова направлено в суд в феврале этого года. Обвиняемыми проходят три человека.
Трагедия в Доминикане
18 человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Доминиканской республике, сообщили во вторник местные СМИ. Также сообщается о 121 пострадавшем, которые доставлены в различные больницы.
МТС отменяет роуминг в Крыму
Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове, завили в Федеральной антимонопольной службе.
Прием в вузы без ЕГЭ
Студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи Единого государственного экзамена. Такой закон во втором и третьем чтениях принят Госдумой на пленарном заседании во вторник. Это решение должно побудить выпускников техникумов и колледжей делать свой выбор более осознанно. В прошлом году 41% от всех поступивших в вузы — выпускники учреждений среднего профессионального образования. При этом каждый четвертый стал студентом университета не по профилю своего диплома.
Новые правила призыва
Госдума внесла изменения в порядок призыва россиян на срочную службу: если решение о призыве не выполнено на момент текущей призывной кампании, то оно будет исполнено в период следующего призыва. Такая поправка внесена в закон "О воинской обязанности и военной службе". Уточняется, что призывная комиссия имеет право отменить указанное решение в случае, если на день его исполнения возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ