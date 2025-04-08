https://crimea.ria.ru/20250408/novye-ugrozy-krymskomu-mostu-i-tragediya-v-dominikane--glavnoe-za-den-1145525331.html

Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день

Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день

Российские военные в Курской области освободили населенный пункт Гуево. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T22:54

2025-04-08T22:54

2025-04-08T22:54

главное за день

крым

сша

россия

в мире

роуминг

новости

новости крыма

покушение

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058158_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_18bea813c787a0bed8911ac6725d1be5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области освободили населенный пункт Гуево. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России. Крымский мост остается целью для украинских войск. Одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова признала вину. В Доминикане 18 человек погибли и сотни пострадали при обрушении крыши в ночном клубе. Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи ЕГЭ. Госдума внесла изменения в порядок призыва граждан на срочную службу.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные в Курской области освободили Гуево и уничтожили почти 300 солдат ВСУ и 15 вражеских машин. В зоне проведения спецоперации за сутки ликвидированы более 1200 украинских боевиков и разбиты четыре склада боеприпасов. Новый раунд переговоров РФ И СШАСледующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что новый раунд переговоров состоится 10 апреля в Стамбуле.Новые угрозы Крымскому мостуКрымский мост остается целью для украинских войск, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".Дело о покушении на АксеноваОдна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова признала свою вину в ходе первого слушания в Южном окружном военном суде. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили во вторник в пресс-службе суда. Дело о покушении на Аксенова направлено в суд в феврале этого года. Обвиняемыми проходят три человека.Трагедия в Доминикане18 человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Доминиканской республике, сообщили во вторник местные СМИ. Также сообщается о 121 пострадавшем, которые доставлены в различные больницы.МТС отменяет роуминг в КрымуКомпания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове, завили в Федеральной антимонопольной службе.Прием в вузы без ЕГЭСтуденты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи Единого государственного экзамена. Такой закон во втором и третьем чтениях принят Госдумой на пленарном заседании во вторник. Это решение должно побудить выпускников техникумов и колледжей делать свой выбор более осознанно. В прошлом году 41% от всех поступивших в вузы — выпускники учреждений среднего профессионального образования. При этом каждый четвертый стал студентом университета не по профилю своего диплома.Новые правила призываГосдума внесла изменения в порядок призыва россиян на срочную службу: если решение о призыве не выполнено на момент текущей призывной кампании, то оно будет исполнено в период следующего призыва. Такая поправка внесена в закон "О воинской обязанности и военной службе". Уточняется, что призывная комиссия имеет право отменить указанное решение в случае, если на день его исполнения возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://crimea.ria.ru/20250122/udastsya-li-trampu-reshit-konflikt-na-ukraine-za-100-dney-1143571702.html

https://crimea.ria.ru/20250408/kto-vozglavit-rossiyskuyu-delegatsiyu-na-peregovorakh-s-ssha-v-stambule-1145522279.html

https://crimea.ria.ru/20250408/vsu-udarili-po-elektropodstantsii-tavriya-energo-v-zaporozhskoy-oblasti-1145514503.html

https://crimea.ria.ru/20250408/ssha-povysili-poshliny-dlya-kitaya-do-104-protsentov-1145525507.html

https://crimea.ria.ru/20250408/zaluzhnyy-ssha-i-britaniya-pomogali-kievu-s-voennymi-operatsiyami-s-2022-goda-1145508393.html

крым

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, сша, россия, в мире, роуминг, новости, новости крыма, покушение, переговоры