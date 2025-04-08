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Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день
Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день
Российские военные в Курской области освободили населенный пункт Гуево. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T22:54
2025-04-08T22:54
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крым
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россия
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новости крыма
покушение
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области освободили населенный пункт Гуево. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России. Крымский мост остается целью для украинских войск. Одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова признала вину. В Доминикане 18 человек погибли и сотни пострадали при обрушении крыши в ночном клубе. Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи ЕГЭ. Госдума внесла изменения в порядок призыва граждан на срочную службу.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные в Курской области освободили Гуево и уничтожили почти 300 солдат ВСУ и 15 вражеских машин. В зоне проведения спецоперации за сутки ликвидированы более 1200 украинских боевиков и разбиты четыре склада боеприпасов. Новый раунд переговоров РФ И СШАСледующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что новый раунд переговоров состоится 10 апреля в Стамбуле.Новые угрозы Крымскому мостуКрымский мост остается целью для украинских войск, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".Дело о покушении на АксеноваОдна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова признала свою вину в ходе первого слушания в Южном окружном военном суде. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили во вторник в пресс-службе суда. Дело о покушении на Аксенова направлено в суд в феврале этого года. Обвиняемыми проходят три человека.Трагедия в Доминикане18 человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Доминиканской республике, сообщили во вторник местные СМИ. Также сообщается о 121 пострадавшем, которые доставлены в различные больницы.МТС отменяет роуминг в КрымуКомпания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове, завили в Федеральной антимонопольной службе.Прием в вузы без ЕГЭСтуденты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи Единого государственного экзамена. Такой закон во втором и третьем чтениях принят Госдумой на пленарном заседании во вторник. Это решение должно побудить выпускников техникумов и колледжей делать свой выбор более осознанно. В прошлом году 41% от всех поступивших в вузы — выпускники учреждений среднего профессионального образования. При этом каждый четвертый стал студентом университета не по профилю своего диплома.Новые правила призываГосдума внесла изменения в порядок призыва россиян на срочную службу: если решение о призыве не выполнено на момент текущей призывной кампании, то оно будет исполнено в период следующего призыва. Такая поправка внесена в закон "О воинской обязанности и военной службе". Уточняется, что призывная комиссия имеет право отменить указанное решение в случае, если на день его исполнения возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://crimea.ria.ru/20250122/udastsya-li-trampu-reshit-konflikt-na-ukraine-za-100-dney-1143571702.html
https://crimea.ria.ru/20250408/kto-vozglavit-rossiyskuyu-delegatsiyu-na-peregovorakh-s-ssha-v-stambule-1145522279.html
https://crimea.ria.ru/20250408/vsu-udarili-po-elektropodstantsii-tavriya-energo-v-zaporozhskoy-oblasti-1145514503.html
https://crimea.ria.ru/20250408/ssha-povysili-poshliny-dlya-kitaya-do-104-protsentov-1145525507.html
https://crimea.ria.ru/20250408/zaluzhnyy-ssha-i-britaniya-pomogali-kievu-s-voennymi-operatsiyami-s-2022-goda-1145508393.html
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Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день

Новые угрозы Киева Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день

22:54 08.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области освободили населенный пункт Гуево. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России. Крымский мост остается целью для украинских войск. Одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова признала вину. В Доминикане 18 человек погибли и сотни пострадали при обрушении крыши в ночном клубе. Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи ЕГЭ. Госдума внесла изменения в порядок призыва граждан на срочную службу.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российские военные в Курской области освободили Гуево и уничтожили почти 300 солдат ВСУ и 15 вражеских машин. В зоне проведения спецоперации за сутки ликвидированы более 1200 украинских боевиков и разбиты четыре склада боеприпасов.
Президент Дональд Трамп наблюдает за пресс-конференцией в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 15:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Удастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней

Новый раунд переговоров РФ И США

Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что новый раунд переговоров состоится 10 апреля в Стамбуле.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
18:03
Кто возглавит российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле

Новые угрозы Крымскому мосту

Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".
ЛЭП
13:30
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области

Дело о покушении на Аксенова

Одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова признала свою вину в ходе первого слушания в Южном окружном военном суде. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили во вторник в пресс-службе суда. Дело о покушении на Аксенова направлено в суд в феврале этого года. Обвиняемыми проходят три человека.

Трагедия в Доминикане

18 человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Доминиканской республике, сообщили во вторник местные СМИ. Также сообщается о 121 пострадавшем, которые доставлены в различные больницы.
Работа портового грузового контейнерного терминала - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
20:19
США повысили пошлины для Китая до 104 процентов

МТС отменяет роуминг в Крыму

Компания МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове, завили в Федеральной антимонопольной службе.

Прием в вузы без ЕГЭ

Студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи Единого государственного экзамена. Такой закон во втором и третьем чтениях принят Госдумой на пленарном заседании во вторник. Это решение должно побудить выпускников техникумов и колледжей делать свой выбор более осознанно. В прошлом году 41% от всех поступивших в вузы — выпускники учреждений среднего профессионального образования. При этом каждый четвертый стал студентом университета не по профилю своего диплома.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
11:17
Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года

Новые правила призыва

Госдума внесла изменения в порядок призыва россиян на срочную службу: если решение о призыве не выполнено на момент текущей призывной кампании, то оно будет исполнено в период следующего призыва. Такая поправка внесена в закон "О воинской обязанности и военной службе". Уточняется, что призывная комиссия имеет право отменить указанное решение в случае, если на день его исполнения возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
 
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22:54Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день
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