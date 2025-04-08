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Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью
Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью
Третью за вечер атаку ВСУ отразили российские средства ПВО. Как сообщает Минобороны России, один из пяти вражеских дронов сбит над Азовским морем. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T22:40
2025-04-08T22:57
беспилотник (бпла, дрон)
азовское море
ростовская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
министерство обороны рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Третью за вечер атаку ВСУ отразили российские средства ПВО. Как сообщает Минобороны России, один из пяти вражеских дронов сбит над Азовским морем.Предыдущая воздушная атака на регионы РФ отражена с 19.20 до 21.15 по московскому времени. В частности, шесть дронов были сбиты над Крымом и акваторией Черного моря.До этого во вторник российские силы ПВО также отразили попытки атаковать Крым, Воронежскую и Белгородскую области с воздуха. В ночь на 8 апреля 23 беспилотника ВСУ атаковали две области в России – Курскую и Белгородскую.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской областиНа Украине раскрыли планы на Крымский мостУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"
азовское море
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беспилотник (бпла, дрон), азовское море, ростовская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, министерство обороны рф, безопасность, новости
Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью

Над Азовским морем и Ростовской областью за 15 минут уничтожены пять беспилотников

22:40 08.04.2025 (обновлено: 22:57 08.04.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Третью за вечер атаку ВСУ отразили российские средства ПВО. Как сообщает Минобороны России, один из пяти вражеских дронов сбит над Азовским морем.
"В период с 22.00 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Ростовской области и один – над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
Предыдущая воздушная атака на регионы РФ отражена с 19.20 до 21.15 по московскому времени. В частности, шесть дронов были сбиты над Крымом и акваторией Черного моря.
До этого во вторник российские силы ПВО также отразили попытки атаковать Крым, Воронежскую и Белгородскую области с воздуха. В ночь на 8 апреля 23 беспилотника ВСУ атаковали две области в России – Курскую и Белгородскую.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Азовское мореРостовская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОМинистерство обороны РФБезопасностьНовости
 
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