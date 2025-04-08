https://crimea.ria.ru/20250408/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-i-rostovskoy-oblastyu-1145527713.html

Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью

Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью

Третью за вечер атаку ВСУ отразили российские средства ПВО. Как сообщает Минобороны России, один из пяти вражеских дронов сбит над Азовским морем. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T22:40

2025-04-08T22:40

2025-04-08T22:57

беспилотник (бпла, дрон)

азовское море

ростовская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

пво

министерство обороны рф

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Третью за вечер атаку ВСУ отразили российские средства ПВО. Как сообщает Минобороны России, один из пяти вражеских дронов сбит над Азовским морем.Предыдущая воздушная атака на регионы РФ отражена с 19.20 до 21.15 по московскому времени. В частности, шесть дронов были сбиты над Крымом и акваторией Черного моря.До этого во вторник российские силы ПВО также отразили попытки атаковать Крым, Воронежскую и Белгородскую области с воздуха. В ночь на 8 апреля 23 беспилотника ВСУ атаковали две области в России – Курскую и Белгородскую.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской областиНа Украине раскрыли планы на Крымский мостУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"

азовское море

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), азовское море, ростовская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, министерство обороны рф, безопасность, новости