https://crimea.ria.ru/20250408/esche-shest-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1145527533.html

Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Еще шесть украинских беспилотников сбиты над территорией Крыма и акваторией Черного моря вечером во вторник. Как сообщает Минобороны, вражеские БПЛА уничтожены... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T22:24

2025-04-08T22:24

2025-04-08T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Еще шесть украинских беспилотников сбиты над территорией Крыма и акваторией Черного моря вечером во вторник. Как сообщает Минобороны, вражеские БПЛА уничтожены еще над тремя регионами России.Воздушная атака отражена российскими силами противовоздушной обороны с 19.20 до 21.15 по московскому времени.Кроме того, еще по два беспилотника уничтожены над Воронежской и Пензенской областям.По данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.Росавиации ранее сообщала о временном закрытии аэропортов Волгоград и Саратов в целях безопасности.До этого во вторник российские силы ПВО также отразили попытки атаковать Крым, Воронежскую и Белгородскую области с воздуха. В ночь на 8 апреля 23 беспилотника ВСУ атаковали две области в России – Курскую и Белгородскую.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотниковВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской областиНа Украине раскрыли планы на Крымский мост

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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