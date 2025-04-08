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Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Еще шесть украинских беспилотников сбиты над территорией Крыма и акваторией Черного моря вечером во вторник. Как сообщает Минобороны, вражеские БПЛА уничтожены... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T22:24
2025-04-08T22:24
2025-04-08T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Еще шесть украинских беспилотников сбиты над территорией Крыма и акваторией Черного моря вечером во вторник. Как сообщает Минобороны, вражеские БПЛА уничтожены еще над тремя регионами России.Воздушная атака отражена российскими силами противовоздушной обороны с 19.20 до 21.15 по московскому времени.Кроме того, еще по два беспилотника уничтожены над Воронежской и Пензенской областям.По данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.Росавиации ранее сообщала о временном закрытии аэропортов Волгоград и Саратов в целях безопасности.До этого во вторник российские силы ПВО также отразили попытки атаковать Крым, Воронежскую и Белгородскую области с воздуха. В ночь на 8 апреля 23 беспилотника ВСУ атаковали две области в России – Курскую и Белгородскую.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотниковВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской областиНа Украине раскрыли планы на Крымский мост
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Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем уничтожили еще шесть беспилотников ВСУ
22:24 08.04.2025 (обновлено: 22:55 08.04.2025)