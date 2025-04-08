https://crimea.ria.ru/20250408/23-bespilotnika-vsu-atakovali-nochyu-dve-oblasti-v-rossii-1145502978.html
23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России
23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России - РИА Новости Крым, 08.04.2025
23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России
В ночь на вторник над Белгородской и Курской областями РФ силы российской ПВО сбили 23 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T07:12
2025-04-08T07:12
2025-04-08T07:30
министерство обороны рф
новости
белгородская область
курская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В ночь на вторник над Белгородской и Курской областями РФ силы российской ПВО сбили 23 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Накануне ночью над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью были сбиты 19 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник повредил железную дорогу на КубаниУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_444:460:2561:2048_1920x0_80_0_0_11fa36cfd7e148493e373a3ed98b0400.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, белгородская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России
23 беспилотника ВСУ сбили ночью над Белгородской и Курской областями
07:12 08.04.2025 (обновлено: 07:30 08.04.2025)