https://crimea.ria.ru/20250408/23-bespilotnika-vsu-atakovali-nochyu-dve-oblasti-v-rossii-1145502978.html

23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России

23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России - РИА Новости Крым, 08.04.2025

23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России

В ночь на вторник над Белгородской и Курской областями РФ силы российской ПВО сбили 23 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T07:12

2025-04-08T07:12

2025-04-08T07:30

министерство обороны рф

новости

белгородская область

курская область

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В ночь на вторник над Белгородской и Курской областями РФ силы российской ПВО сбили 23 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Накануне ночью над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью были сбиты 19 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник повредил железную дорогу на КубаниУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму

белгородская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, белгородская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)