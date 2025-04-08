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23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России
23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России - РИА Новости Крым, 08.04.2025
23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России
В ночь на вторник над Белгородской и Курской областями РФ силы российской ПВО сбили 23 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T07:12
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министерство обороны рф
новости
белгородская область
курская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В ночь на вторник над Белгородской и Курской областями РФ силы российской ПВО сбили 23 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Накануне ночью над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью были сбиты 19 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник повредил железную дорогу на КубаниУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму
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министерство обороны рф, новости, белгородская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России

23 беспилотника ВСУ сбили ночью над Белгородской и Курской областями

07:12 08.04.2025 (обновлено: 07:30 08.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В ночь на вторник над Белгородской и Курской областями РФ силы российской ПВО сбили 23 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области", – сказано в сообщении.
Накануне ночью над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью были сбиты 19 беспилотников ВСУ.
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