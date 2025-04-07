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Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников
Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников
Ночью над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью силы ПВО сбили 19 беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T07:15
2025-04-07T07:15
2025-04-07T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью силы ПВО сбили 19 беспилотников, сообщили в Минобороны.Так, 13 беспилотников уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, по одному БПЛА над территориями Брянской области и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников
Над Крымом и Азовским морем силы ПВО сбили 14 беспилотников
07:15 07.04.2025 (обновлено: 07:23 07.04.2025)