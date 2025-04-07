https://crimea.ria.ru/20250407/nad-krymom-i-azovskim-morem-perekhvacheny-14-bespilotnikov-1145481453.html

Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников

Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников

Ночью над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью силы ПВО сбили 19 беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T07:15

2025-04-07T07:15

2025-04-07T07:23

безопасность республики крым и севастополя

крым

азовское море

беспилотник (бпла, дрон)

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новости крыма

срочные новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью силы ПВО сбили 19 беспилотников, сообщили в Минобороны.Так, 13 беспилотников уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, по одному БПЛА над территориями Брянской области и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму

крым

азовское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, срочные новости крыма