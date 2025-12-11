https://crimea.ria.ru/20251211/v-krymu-prokurory-vyyavili-bolee-5-tysyach-narusheniy-v-sfere-upravleniya-mkd-1151572928.html
В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
В Крыму прокуроры выявили более пяти тысяч нарушений в сфере управления многоквартирными жилыми домами и проведения капремонтов. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11
2025-12-11T18:51
2025-12-11T18:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Крыму прокуроры выявили более пяти тысяч нарушений в сфере управления многоквартирными жилыми домами и проведения капремонтов. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Факты ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитальных ремонтов выявлены в Симферополе, Судаке, Феодосии, Ялте, Алуште, Керчи, а также в Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Черноморском, Ленинском, Белогорском районах.К административной ответственности привлечены 156 лиц, направлено восемь материалов проверки, по которым возбуждено шесть уголовных дел. Кроме того, в прокуратуре республики разрешено 3,1 тыс. обращений по фактам нарушений в сфере ЖКХ, из которых удовлетворено более тысячи. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
В Крыму выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления многоквартирными домами
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Крыму прокуроры выявили более пяти тысяч нарушений в сфере управления многоквартирными жилыми домами и проведения капремонтов. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
"Прокурорами в сфере управления многоквартирными жилыми домами и проведения капитального ремонта выявлено свыше пяти тысяч нарушений, с целью устранения которых внесено 1,6 тысячи представлений, принесено 230 протестов, в суд предъявлено 124 исковых заявления", - сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что речь идет о периоде с 2024 по текущий период 2025 года.
Факты ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитальных ремонтов выявлены в Симферополе, Судаке, Феодосии, Ялте, Алуште, Керчи, а также в Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Черноморском, Ленинском, Белогорском районах.
К административной ответственности привлечены 156 лиц, направлено восемь материалов проверки, по которым возбуждено шесть уголовных дел.
Кроме того, в прокуратуре республики разрешено 3,1 тыс. обращений по фактам нарушений в сфере ЖКХ, из которых удовлетворено более тысячи.
