В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
В Крыму прокуроры выявили более пяти тысяч нарушений в сфере управления многоквартирными жилыми домами и проведения капремонтов. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T18:51
2025-12-11T18:51
прокуратура республики крым
жкх крыма и севастополя
новости
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Крыму прокуроры выявили более пяти тысяч нарушений в сфере управления многоквартирными жилыми домами и проведения капремонтов. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Факты ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитальных ремонтов выявлены в Симферополе, Судаке, Феодосии, Ялте, Алуште, Керчи, а также в Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Черноморском, Ленинском, Белогорском районах.К административной ответственности привлечены 156 лиц, направлено восемь материалов проверки, по которым возбуждено шесть уголовных дел. Кроме того, в прокуратуре республики разрешено 3,1 тыс. обращений по фактам нарушений в сфере ЖКХ, из которых удовлетворено более тысячи.
В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД

В Крыму выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления многоквартирными домами

18:51 11.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Крыму прокуроры выявили более пяти тысяч нарушений в сфере управления многоквартирными жилыми домами и проведения капремонтов. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
"Прокурорами в сфере управления многоквартирными жилыми домами и проведения капитального ремонта выявлено свыше пяти тысяч нарушений, с целью устранения которых внесено 1,6 тысячи представлений, принесено 230 протестов, в суд предъявлено 124 исковых заявления", - сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что речь идет о периоде с 2024 по текущий период 2025 года.
Факты ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитальных ремонтов выявлены в Симферополе, Судаке, Феодосии, Ялте, Алуште, Керчи, а также в Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Черноморском, Ленинском, Белогорском районах.
К административной ответственности привлечены 156 лиц, направлено восемь материалов проверки, по которым возбуждено шесть уголовных дел.
Кроме того, в прокуратуре республики разрешено 3,1 тыс. обращений по фактам нарушений в сфере ЖКХ, из которых удовлетворено более тысячи.
