В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД

В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД

2025-12-11T18:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Крыму прокуроры выявили более пяти тысяч нарушений в сфере управления многоквартирными жилыми домами и проведения капремонтов. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Факты ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитальных ремонтов выявлены в Симферополе, Судаке, Феодосии, Ялте, Алуште, Керчи, а также в Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Черноморском, Ленинском, Белогорском районах.К административной ответственности привлечены 156 лиц, направлено восемь материалов проверки, по которым возбуждено шесть уголовных дел. Кроме того, в прокуратуре республики разрешено 3,1 тыс. обращений по фактам нарушений в сфере ЖКХ, из которых удовлетворено более тысячи. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

