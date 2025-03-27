Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму
Украинский беспилотник в четвертый раз попытался атаковать газохранилище в Крыму
14:10 27.03.2025 (обновлено: 14:18 27.03.2025)
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитные комплексы "Панцирь- С1"
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили четвертую подряд попытку ВСУ атаковать хранилище газа на мысе Тарханкут в Крыму при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"26 марта около 17.00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - сказано в сообщении.
Кроме того, в этот же день атаке подвергся объект филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Из-за атаки БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате были обесточены потребители в Климовском районе.
"27 марта в Брянской области около 7 часов утра в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго" выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Это уже четвертая за неделю попытка киевского режима ударить по энергообъектам в Крыму. Атаки продолжаются вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики.
Первая атака была предпринята ВСУ вечером 23 марта. Тогда средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.
Во второй раз удар был отражен вечером 24 марта - силы ПВО перехватили очередной украинский ударный БПЛА, который пытался ударить по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа.
Накануне ночью в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были сбиты еще два украинских ударных БПЛА.
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