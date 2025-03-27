https://crimea.ria.ru/20250327/bespilotnik-vsu-sbit-na-podlete-k-gazokhranilischu-v-krymu-1145271859.html

Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму

Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму

Российские силы противовоздушной обороны отразили четвертую подряд попытку ВСУ атаковать хранилище газа на мысе Тарханкут в Крыму при помощи беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T14:10

2025-03-27T14:10

2025-03-27T14:18

крым

министерство обороны рф

тарханкут

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили четвертую подряд попытку ВСУ атаковать хранилище газа на мысе Тарханкут в Крыму при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в этот же день атаке подвергся объект филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Из-за атаки БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате были обесточены потребители в Климовском районе.Это уже четвертая за неделю попытка киевского режима ударить по энергообъектам в Крыму. Атаки продолжаются вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики. Первая атака была предпринята ВСУ вечером 23 марта. Тогда средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.Во второй раз удар был отражен вечером 24 марта - силы ПВО перехватили очередной украинский ударный БПЛА, который пытался ударить по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа.Накануне ночью в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были сбиты еще два украинских ударных БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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