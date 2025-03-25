Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать хранилище газа в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250325/bespilotniki-vsu-snova-pytalis-atakovat-khranilische-gaza-v-krymu-1145215190.html
Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать хранилище газа в Крыму
Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать хранилище газа в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать хранилище газа в Крыму
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на объекты мирной энергетической инфраструктуры в Крыму, Краснодарском крае и РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T14:46
2025-03-25T14:56
министерство обороны рф
крым
тарханкут
краснодарский край
аэс
ростовская аэс
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124111821_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6d2d0768f973613f68390b912d69de30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на объекты мирной энергетической инфраструктуры в Крыму, Краснодарском крае и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, днем в понедельник украинский БПЛА ударил по инфраструктуре кубанского филиала "Россети" в Краснодарском крае. В Луганской Народной Республике ВСУ атаковали FPV-дроном газораспределительную станцию "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз"."Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - подчеркнули в Минобороны.Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Отмечается, что оно использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова. Кроме того, 22 марта ВСУ нанесли два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.В понедельник около двух часов ночи боевики ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
тарханкут
краснодарский край
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124111821_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_c9026c9557ae3ecf526a907e60f1c6a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, тарханкут, краснодарский край, аэс, ростовская аэс, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, луганская народная республика (лнр)
Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать хранилище газа в Крыму

Беспилотники ВСУ снова попытались атаковать хранилище газа в Крыму и линию Ростовской АЭС

14:46 25.03.2025 (обновлено: 14:56 25.03.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на объекты мирной энергетической инфраструктуры в Крыму, Краснодарском крае и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны.
"Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - сказанов сообщении.
Кроме того, днем в понедельник украинский БПЛА ударил по инфраструктуре кубанского филиала "Россети" в Краснодарском крае.
"Произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", которое благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей", - добавили в военном ведомстве.
В Луганской Народной Республике ВСУ атаковали FPV-дроном газораспределительную станцию "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз".
"Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - подчеркнули в Минобороны.
Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Отмечается, что оно использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.
Кроме того, 22 марта ВСУ нанесли два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.
В понедельник около двух часов ночи боевики ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФКрымТарханкутКраснодарский крайАЭСРостовская АЭСБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в Крым
08:49Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ
08:35Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой
08:11В Крыму проснулись гадюки и сколопендры
08:10В Симферополе сбили мужчину на мопеде
07:49История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот
07:21Два беспилотника сбили над Черным морем
07:07В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей
06:37Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение
06:09Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
00:01Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
22:42Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное
22:22Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания
22:03Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
21:54Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов
21:48Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России
21:32В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программе
21:22Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
21:05В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
Лента новостейМолния