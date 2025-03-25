https://crimea.ria.ru/20250325/bespilotniki-vsu-snova-pytalis-atakovat-khranilische-gaza-v-krymu-1145215190.html
Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать хранилище газа в Крыму
Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать хранилище газа в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать хранилище газа в Крыму
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на объекты мирной энергетической инфраструктуры в Крыму, Краснодарском крае и РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T14:46
2025-03-25T14:46
2025-03-25T14:56
министерство обороны рф
крым
тарханкут
краснодарский край
аэс
ростовская аэс
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на объекты мирной энергетической инфраструктуры в Крыму, Краснодарском крае и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, днем в понедельник украинский БПЛА ударил по инфраструктуре кубанского филиала "Россети" в Краснодарском крае. В Луганской Народной Республике ВСУ атаковали FPV-дроном газораспределительную станцию "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз"."Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - подчеркнули в Минобороны.Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Отмечается, что оно использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова. Кроме того, 22 марта ВСУ нанесли два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.В понедельник около двух часов ночи боевики ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, тарханкут, краснодарский край, аэс, ростовская аэс, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, луганская народная республика (лнр)
Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать хранилище газа в Крыму
Беспилотники ВСУ снова попытались атаковать хранилище газа в Крыму и линию Ростовской АЭС
14:46 25.03.2025 (обновлено: 14:56 25.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на объекты мирной энергетической инфраструктуры в Крыму, Краснодарском крае и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны.
"Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - сказанов сообщении.
Кроме того, днем в понедельник украинский БПЛА ударил по инфраструктуре кубанского филиала "Россети" в Краснодарском крае.
"Произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", которое благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей", - добавили в военном ведомстве.
В Луганской Народной Республике ВСУ атаковали FPV-дроном газораспределительную станцию "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз".
"Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - подчеркнули в Минобороны.
Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Отмечается, что оно использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.
Кроме того, 22 марта ВСУ нанесли два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.
В понедельник около двух часов ночи боевики ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская"
Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию была совершена
17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней
. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта
.
Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы
и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.
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