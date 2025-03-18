30-дневное перемирие - что Путин ответил Трампу
Путин указал Трампу на риски по предложению о 30-дневном перемирии на Украине - Кремль
20:59 18.03.2025 (обновлено: 21:03 18.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил серьезные риски по американской инициативе о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сказано в заявлении Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера и президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что Москва обозначила ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, а также необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.
"Вместе с тем отмечены серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - сказано в сообщении.
В то же время Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава государства дал военным соответствующую команду.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
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