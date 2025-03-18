https://crimea.ria.ru/20250318/30-dnevnoe-peremirie---chto-putin-otvetil-trampu-1145028793.html

30-дневное перемирие - что Путин ответил Трампу

30-дневное перемирие - что Путин ответил Трампу - РИА Новости Крым, 18.03.2025

30-дневное перемирие - что Путин ответил Трампу

Президент России Владимир Путин отметил серьезные риски по американской инициативе о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сказано в заявлении Кремля по... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T20:59

2025-03-18T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил серьезные риски по американской инициативе о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сказано в заявлении Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера и президента США Дональда Трампа.Отмечается, что Москва обозначила ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, а также необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. В то же время Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава государства дал военным соответствующую команду.11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на предложение США по перемирию на УкраинеПереговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка ЗеленскогоСША обсуждают с Киевом будущее разделение территорий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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