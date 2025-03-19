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На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков
На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков - РИА Новости Крым, 19.03.2025
На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков
С 19 марта в Крыму изменилось место регистрации грузовых автомобилей, которые следуют на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщил замминистра транспорта... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T19:07
2025-03-19T19:07
2025-03-19T19:07
керченская паромная переправа
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минтранс крыма
александр овдиенко
грузоперевозки
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. С 19 марта в Крыму изменилось место регистрации грузовых автомобилей, которые следуют на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщил замминистра транспорта РКАлександр Овдиенко.При этом работа перехватывающей парковки по адресу Вокзальное шоссе, 140 "Аэропорт Керчь" прекращена, добавил Овдиенко.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В деле о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими более 90 человекВ Киеве снова угрожают разрушить Крымский мостВсе подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину
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керченская паромная переправа, крым, минтранс крыма, александр овдиенко, грузоперевозки, транспорт, логистика, новости крыма, керчь
На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков
В Крыму с 19 марта грузовой транспорт проходит регистрацию на паромы по новому адресу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. С 19 марта в Крыму изменилось место регистрации грузовых автомобилей, которые следуют на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщил замминистра транспорта РКАлександр Овдиенко.
"19 марта регистрация грузовых транспортных средств для проезда через Керченскую паромную переправу со стороны Республики Крым будет осуществляться по адресу Керчь, улица Целимберная 16, накопительная площадка Крым-2", – сообщил руководитель.
При этом работа перехватывающей парковки по адресу Вокзальное шоссе, 140 "Аэропорт Керчь" прекращена, добавил Овдиенко.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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