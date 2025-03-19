https://crimea.ria.ru/20250319/na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-izmenilos-mesto-registratsii-gruzovikov-1145059982.html

На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков

На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков - РИА Новости Крым, 19.03.2025

На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков

С 19 марта в Крыму изменилось место регистрации грузовых автомобилей, которые следуют на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщил замминистра транспорта... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T19:07

2025-03-19T19:07

2025-03-19T19:07

керченская паромная переправа

крым

минтранс крыма

александр овдиенко

грузоперевозки

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. С 19 марта в Крыму изменилось место регистрации грузовых автомобилей, которые следуют на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщил замминистра транспорта РКАлександр Овдиенко.При этом работа перехватывающей парковки по адресу Вокзальное шоссе, 140 "Аэропорт Керчь" прекращена, добавил Овдиенко.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В деле о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими более 90 человекВ Киеве снова угрожают разрушить Крымский мостВсе подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крым, минтранс крыма, александр овдиенко, грузоперевозки, транспорт, логистика, новости крыма, керчь