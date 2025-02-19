https://crimea.ria.ru/20250219/v-dele-o-terakte-na-krymskom-mostu-priznany-poterpevshimi-bolee-90-chelovek-1144300770.html

В деле о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими более 90 человек

В деле о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими более 90 человек - РИА Новости Крым, 19.02.2025

В деле о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими более 90 человек

По делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году более 90 человек признаны потерпевшими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T11:34

2025-02-19T11:34

2025-02-19T12:02

теракт

чп на крымском мосту

южный окружной военный суд

крымский мост

правосудие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. По делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году более 90 человек признаны потерпевшими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.3 декабря 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.В середине февраля 2025 года суд приступил к слушанию дела в закрытом режиме. В среду, 19 февраля, проходит очередное заседание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мостуДело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста

https://crimea.ria.ru/20250212/vse-podozrevaemye-po-delu-o-terakte-na-krymskom-mostu-ne-priznali-vinu-1144130033.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, чп на крымском мосту, южный окружной военный суд, крымский мост, правосудие, новости