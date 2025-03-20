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На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода

На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода - РИА Новости Крым, 20.03.2025

На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода

Подход "мир через силу" для Украины решили сохранить подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран. Об этом... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T17:32

2025-03-20T17:32

2025-03-20T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Подход "мир через силу" для Украины решили сохранить подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран. Об этом сказано в опубликованном документе.Подписавшие данное заявление страны будут и впредь помогать вооружением режиму Зеленского, военная помощь Киеву будет добровольной, с учетом национальный интересов помогающей страны, подчеркивается в документе.Кроме того, в нем отмечено, что "надежный путь к миру" должен включать "гуманитарные усилия, в частности, обмен военнопленными, освобождение мирного населения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и БелоруссиейБезопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашениеСША готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости, украина, политика, в мире, европейский союз (ес), европа