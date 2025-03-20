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На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода
На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода - РИА Новости Крым, 20.03.2025
На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода
Подход "мир через силу" для Украины решили сохранить подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран. Об этом... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T17:32
2025-03-20T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Подход "мир через силу" для Украины решили сохранить подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран. Об этом сказано в опубликованном документе.Подписавшие данное заявление страны будут и впредь помогать вооружением режиму Зеленского, военная помощь Киеву будет добровольной, с учетом национальный интересов помогающей страны, подчеркивается в документе.Кроме того, в нем отмечено, что "надежный путь к миру" должен включать "гуманитарные усилия, в частности, обмен военнопленными, освобождение мирного населения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и БелоруссиейБезопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашениеСША готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB
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новости, украина, политика, в мире, европейский союз (ес), европа
На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода

В ЕС 26 стран из 27 выступили за сохранение подхода "мир через силу" для Украины

17:32 20.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Подход "мир через силу" для Украины решили сохранить подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран. Об этом сказано в опубликованном документе.
"Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины… сохраняет свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности", - говорится в тексте.
Подписавшие данное заявление страны будут и впредь помогать вооружением режиму Зеленского, военная помощь Киеву будет добровольной, с учетом национальный интересов помогающей страны, подчеркивается в документе.
"Евросовет приветствует совместное заявление Украины и США по итогам встречи в Саудовской Аравии, включая предложения о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США. Евросовет призывает Россию проявить реальную политическую волю", - говорится в документе.
Кроме того, в нем отмечено, что "надежный путь к миру" должен включать "гуманитарные усилия, в частности, обмен военнопленными, освобождение мирного населения".
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