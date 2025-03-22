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Один водитель в коме: массовое ДТП с фурами произошло под Новороссийском - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Один водитель в коме: массовое ДТП с фурами произошло под Новороссийском
Один водитель в коме: массовое ДТП с фурами произошло под Новороссийском - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Один водитель в коме: массовое ДТП с фурами произошло под Новороссийском
Массовая авария произошла после экстренного торможения фуры на дороге под Новороссийском – двое водителей в больнице, один из них в коме. Движение на участке... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T13:44
2025-03-22T13:44
дтп
кубань
новороссийск
происшествия
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Массовая авария произошла после экстренного торможения фуры на дороге под Новороссийском – двое водителей в больнице, один из них в коме. Движение на участке ограничено. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.По данным полиции, авария произошла на участке дороги Краснодар – Верхнебаканский, под Новороссийском.Предварительно известно, что водитель грузового транспортного средства Shacman с прицепом экстренно затормозил, после чего машину вынесло на полосу встречного движения.Там фура столкнулась с еще одним грузовиком Iveco, также с прицепом, и легковым автомобилем Chevrolet, которые двигались по "встречке".В связи с аварией движение транспорта некоторое время осуществлялось только в сторону города Крымска. На данный момент оно производится "в реверсивном режиме по обочине", сообщили в полиции.Кубанские СМИ пишут, что авария на этому участке произошла около утром 22 марта около 10-30 после того, как водитель Audi, "совершая обгон, спровоцировал ДТП при торможении и уехал с места".Ранее в Севастополе сегодня во время рейса сгорел пассажирский автобус, а в Ленинском районе Крыма автомобиль рухнул в море с обрыва 35-метровой высоты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик разбился на трассе "Таврида" под Севастополем Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре Слетел с дороги и перевернулся: в ДТП на Кубани погибли двое
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РИА Новости Крым
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дтп, кубань, новороссийск, происшествия, транспорт, новости
Один водитель в коме: массовое ДТП с фурами произошло под Новороссийском

В ДТП с грузовиками под Новороссийском пострадали двое – движение ограничено

13:44 22.03.2025
 
© 23 МВДДТП под Новороссийском
ДТП под Новороссийском
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Массовая авария произошла после экстренного торможения фуры на дороге под Новороссийском – двое водителей в больнице, один из них в коме. Движение на участке ограничено. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.
По данным полиции, авария произошла на участке дороги Краснодар – Верхнебаканский, под Новороссийском.
Предварительно известно, что водитель грузового транспортного средства Shacman с прицепом экстренно затормозил, после чего машину вынесло на полосу встречного движения.
Там фура столкнулась с еще одним грузовиком Iveco, также с прицепом, и легковым автомобилем Chevrolet, которые двигались по "встречке".

"В ДТП пострадали водители грузовых автомобилей, они госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Shacman находится в коме", – уточнили в краевом управлении МВД в телеграм-канале ведомства.

В связи с аварией движение транспорта некоторое время осуществлялось только в сторону города Крымска. На данный момент оно производится "в реверсивном режиме по обочине", сообщили в полиции.
Кубанские СМИ пишут, что авария на этому участке произошла около утром 22 марта около 10-30 после того, как водитель Audi, "совершая обгон, спровоцировал ДТП при торможении и уехал с места".
Ранее в Севастополе сегодня во время рейса сгорел пассажирский автобус, а в Ленинском районе Крыма автомобиль рухнул в море с обрыва 35-метровой высоты.
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ДТПКубаньНовороссийскПроисшествияТранспортНовости
 
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