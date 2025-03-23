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Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России
Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России
Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. По одному дрону ВСУ ликвидировали РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T22:57
2025-03-23T23:07
министерство обороны рф
новости
новости крыма
происшествия
белгородская область
курская область
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. По одному дрону ВСУ ликвидировали над Белгородской и Курской областями.Около девяти часов вечера в воскресенье за 15 минут над Крымом сбили четыре украинских дрона. Также беспилотник ВСУ был уничтожен в период с 18:40 до 19:05. Еще один украинский дрон был ликвидирован утром.За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, новости крыма, происшествия, белгородская область, курская область, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России

Над Крымом и еще двумя регионами России сбили семь беспилотников

22:57 23.03.2025 (обновлено: 23:07 23.03.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. По одному дрону ВСУ ликвидировали над Белгородской и Курской областями.
"В период с 21:25 до 22:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БпЛА – над территорией Республики Крым и по одному над территориями Курской и Белгородской областей", – сказано в сообщении.
Около девяти часов вечера в воскресенье за 15 минут над Крымом сбили четыре украинских дрона. Также беспилотник ВСУ был уничтожен в период с 18:40 до 19:05. Еще один украинский дрон был ликвидирован утром.
За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом.
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Министерство обороны РФНовостиНовости КрымаПроисшествияБелгородская областьКурская областьВооруженные силы РоссииПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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