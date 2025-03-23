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Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России
Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России
Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. По одному дрону ВСУ ликвидировали РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T22:57
2025-03-23T22:57
2025-03-23T23:07
министерство обороны рф
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курская область
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. По одному дрону ВСУ ликвидировали над Белгородской и Курской областями.Около девяти часов вечера в воскресенье за 15 минут над Крымом сбили четыре украинских дрона. Также беспилотник ВСУ был уничтожен в период с 18:40 до 19:05. Еще один украинский дрон был ликвидирован утром.За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России
Над Крымом и еще двумя регионами России сбили семь беспилотников
22:57 23.03.2025 (обновлено: 23:07 23.03.2025)