https://crimea.ria.ru/20250323/esche-sem-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-dvumya-regionami-rossii-1145172519.html

Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России

Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Еще семь беспилотников сбили над Крымом и двумя регионами России

Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. По одному дрону ВСУ ликвидировали РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T22:57

2025-03-23T22:57

2025-03-23T23:07

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. По одному дрону ВСУ ликвидировали над Белгородской и Курской областями.Около девяти часов вечера в воскресенье за 15 минут над Крымом сбили четыре украинских дрона. Также беспилотник ВСУ был уничтожен в период с 18:40 до 19:05. Еще один украинский дрон был ликвидирован утром.За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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