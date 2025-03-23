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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом - РИА Новости Крым, 23.03.2025
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T10:48
2025-03-23T10:50
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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России.За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два - на д Крымом.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе объявили в розыскАтака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над моремАксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
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РИА Новости Крым
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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом

ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом - Минобороны

10:48 23.03.2025 (обновлено: 10:50 23.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать третьего марта 2025 года около 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два - на д Крымом.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.
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