https://crimea.ria.ru/20250323/pvo-sbila-esche-odin-ukrainskiy-bespilotnik-nad-krymom-1145159952.html
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом - РИА Новости Крым, 23.03.2025
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T10:48
2025-03-23T10:48
2025-03-23T10:50
крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1733074165210caa50a1d4f19576c86e.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России.За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два - на д Крымом.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе объявили в розыскАтака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над моремАксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97385541486bac12612d06dfc336a19b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом - Минобороны
10:48 23.03.2025 (обновлено: 10:50 23.03.2025)