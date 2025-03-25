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Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное

Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное

РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T22:42

2025-03-25T22:42

2025-03-25T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США. Решение о ротации военных примут исходя из ситуации на земле, об этом заявил президент России Владимир Путин. Украинские дроны в очередной раз попытались атаковать хранилище газа в Крыму. Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. В Феодосии на лето введут табу на стройки в прибрежной зоне. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу". Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 миллиона рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Москвы и Вашингтона: итогиВ Кремле опубликовали официальное заявление по итогам встречи экспертных групп России и США.Согласно договоренности лидеров России и США, российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.Вашингтон будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения соответствующих транзакций.Ротация российских военных в зоне СВОПрезидент России Владимир Путин заявил, что вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро, власти РФ о нем не забывают и решение о ротации военнослужащих на фронте будут принимать, ориентируясь по ситуации на участках фронта. Об этом глава государства сказал, отвечая писателю Захару Прилепину в ходе заседания Совета по культуре и искусствуЕвгений Прилепин, обращаясь к президенту, отметил, что тема ротации военнослужащих в зоне СВО – самая болезненная тема для их семей."Министерство обороны над эти думает, конечно, этот вопрос (вопрос ротации военнослужащих – ред.) стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – сказал Путин.Атаки ВСУ на хранилище газа в КрымуСилы ПВО России отразили новую атаку украинских дронов на объекты мирной энергетической инфраструктуры в Крыму, Краснодарском крае и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны."Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", – говорится в тексте сообщения.Лукашенко принес присягуАлександр Лукашенко принес присягу президента Республики Беларусь, став главой государства в седьмой раз. Торжественная церемония инаугурации состоялась во вторник во Дворце Независимости в Минске.В ходе церемонии Лукашенко зачитал текст президентской присяги и подписал соответствующий специальный акт в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.Запрет на стройки в прибрежной зоне ФеодосииВ Феодосии запретят строительство в прибрежной курортной зоне на период с 1 июня по 15 сентября. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко."Застройщикам, независимо от форм собственности и организационной принадлежности, на этот период следует приостановить строительные работы в 100-метровой зоне от уреза воды Черного моря на объектах санаторно-курортного и туристического назначения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, гостиничные комплексы, кемпинги, туристические базы и лагеря, базы отдыха и др.), а также на прилегающих территориях шириной не менее 50 метров", – сказано в сообщении.Семьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат по 1,5 миллионаСемьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат материальную помощь в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в ДТП, которое произошло 24 марта в Симферопольском районе", – сказано в сообщении.Журналиста Александра Федорчака наградили посмертноГлава республики Крым Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу".Ранее крымские журналисты предложили представить погибшего коллегу Александра Федорчака к госнаграде."Подписал указ о награждении военного корреспондента "Известий" Александра Сергеевича Федорчака государственной наградой Республики Крым орденом "За верность долгу" (посмертно)", – написал глава Крыма в своем ТГ-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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