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Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное
Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное
РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T22:42
2025-03-25T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США. Решение о ротации военных примут исходя из ситуации на земле, об этом заявил президент России Владимир Путин. Украинские дроны в очередной раз попытались атаковать хранилище газа в Крыму. Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. В Феодосии на лето введут табу на стройки в прибрежной зоне. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу". Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 миллиона рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Москвы и Вашингтона: итогиВ Кремле опубликовали официальное заявление по итогам встречи экспертных групп России и США.Согласно договоренности лидеров России и США, российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.Вашингтон будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения соответствующих транзакций.Ротация российских военных в зоне СВОПрезидент России Владимир Путин заявил, что вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро, власти РФ о нем не забывают и решение о ротации военнослужащих на фронте будут принимать, ориентируясь по ситуации на участках фронта. Об этом глава государства сказал, отвечая писателю Захару Прилепину в ходе заседания Совета по культуре и искусствуЕвгений Прилепин, обращаясь к президенту, отметил, что тема ротации военнослужащих в зоне СВО – самая болезненная тема для их семей."Министерство обороны над эти думает, конечно, этот вопрос (вопрос ротации военнослужащих – ред.) стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – сказал Путин.Атаки ВСУ на хранилище газа в КрымуСилы ПВО России отразили новую атаку украинских дронов на объекты мирной энергетической инфраструктуры в Крыму, Краснодарском крае и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны."Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", – говорится в тексте сообщения.Лукашенко принес присягуАлександр Лукашенко принес присягу президента Республики Беларусь, став главой государства в седьмой раз. Торжественная церемония инаугурации состоялась во вторник во Дворце Независимости в Минске.В ходе церемонии Лукашенко зачитал текст президентской присяги и подписал соответствующий специальный акт в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.Запрет на стройки в прибрежной зоне ФеодосииВ Феодосии запретят строительство в прибрежной курортной зоне на период с 1 июня по 15 сентября. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко."Застройщикам, независимо от форм собственности и организационной принадлежности, на этот период следует приостановить строительные работы в 100-метровой зоне от уреза воды Черного моря на объектах санаторно-курортного и туристического назначения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, гостиничные комплексы, кемпинги, туристические базы и лагеря, базы отдыха и др.), а также на прилегающих территориях шириной не менее 50 метров", – сказано в сообщении.Семьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат по 1,5 миллионаСемьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат материальную помощь в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в ДТП, которое произошло 24 марта в Симферопольском районе", – сказано в сообщении.Журналиста Александра Федорчака наградили посмертноГлава республики Крым Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу".Ранее крымские журналисты предложили представить погибшего коллегу Александра Федорчака к госнаграде."Подписал указ о награждении военного корреспондента "Известий" Александра Сергеевича Федорчака государственной наградой Республики Крым орденом "За верность долгу" (посмертно)", – написал глава Крыма в своем ТГ-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20250325/kto-esli-ne-my-kak-rabotayut-sotsialnye-koordinatory-v-krymu-1145205772.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, россия
Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное

Заявление по переговорам России и США и ротация военных в зоне СВО – главное за день

22:42 25.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США. Решение о ротации военных примут исходя из ситуации на земле, об этом заявил президент России Владимир Путин. Украинские дроны в очередной раз попытались атаковать хранилище газа в Крыму. Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. В Феодосии на лето введут табу на стройки в прибрежной зоне. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу". Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 миллиона рублей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры Москвы и Вашингтона: итоги

В Кремле опубликовали официальное заявление по итогам встречи экспертных групп России и США.
Согласно договоренности лидеров России и США, российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
Вашингтон будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения соответствующих транзакций.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 21:54
Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов

Ротация российских военных в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро, власти РФ о нем не забывают и решение о ротации военнослужащих на фронте будут принимать, ориентируясь по ситуации на участках фронта. Об этом глава государства сказал, отвечая писателю Захару Прилепину в ходе заседания Совета по культуре и искусству
Евгений Прилепин, обращаясь к президенту, отметил, что тема ротации военнослужащих в зоне СВО – самая болезненная тема для их семей.
"Министерство обороны над эти думает, конечно, этот вопрос (вопрос ротации военнослужащих – ред.) стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – сказал Путин.
Алеся Ротарь социальный координатор крымского филиала госфонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 19:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму

Атаки ВСУ на хранилище газа в Крыму

Силы ПВО России отразили новую атаку украинских дронов на объекты мирной энергетической инфраструктуры в Крыму, Краснодарском крае и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны.
"Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", – говорится в тексте сообщения.
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 22:03
Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ

Лукашенко принес присягу

Александр Лукашенко принес присягу президента Республики Беларусь, став главой государства в седьмой раз. Торжественная церемония инаугурации состоялась во вторник во Дворце Независимости в Минске.
В ходе церемонии Лукашенко зачитал текст президентской присяги и подписал соответствующий специальный акт в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 13:06
Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко

Запрет на стройки в прибрежной зоне Феодосии

В Феодосии запретят строительство в прибрежной курортной зоне на период с 1 июня по 15 сентября. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
"Застройщикам, независимо от форм собственности и организационной принадлежности, на этот период следует приостановить строительные работы в 100-метровой зоне от уреза воды Черного моря на объектах санаторно-курортного и туристического назначения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, гостиничные комплексы, кемпинги, туристические базы и лагеря, базы отдыха и др.), а также на прилегающих территориях шириной не менее 50 метров", – сказано в сообщении.
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 20:56
Балаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"

Семьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат по 1,5 миллиона

Семьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат материальную помощь в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в ДТП, которое произошло 24 марта в Симферопольском районе", – сказано в сообщении.
ДТП под Ялтой, 25.03.25
Вчера, 17:32Ситуация на дорогах Крыма
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой

Журналиста Александра Федорчака наградили посмертно

Глава республики Крым Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу".
Ранее крымские журналисты предложили представить погибшего коллегу Александра Федорчака к госнаграде.
"Подписал указ о награждении военного корреспондента "Известий" Александра Сергеевича Федорчака государственной наградой Республики Крым орденом "За верность долгу" (посмертно)", – написал глава Крыма в своем ТГ-канале.
Цветы в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 12:52
Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль
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