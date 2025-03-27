https://crimea.ria.ru/20250327/v-krymu-12-tysyach-medikov-poluchayut-sotsialnye-vyplaty-1145267366.html

В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты

В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты

Больше 12 тысяч медработников Крыма обеспечены специальными социальными выплатами. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T11:46

2025-03-27T11:46

2025-03-27T11:46

отделение социального фонда россии по республике крым

выплаты и компенсации

медицина

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Больше 12 тысяч медработников Крыма обеспечены специальными социальными выплатами. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Такие выплаты получают медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники скорой помощи.Сумма поддержки разная – от 4,5 до 50 тысяч рублей.Она зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта, где оно располагается. При этом медицинское учреждение должно входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.Оператором выплаты выступает Отделение СФР по Республике Крым.По итогам каждого месяца медучреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают эту информацию в Отделение фонда. Никаких заявлений на соцподдержку оформлять не нужно.Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов на аренду жилья и его покупку в ипотеку, но и на строительство собственного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублейВ России проиндексируют социальные пенсииКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, выплаты и компенсации, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым