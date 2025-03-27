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В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты
В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты - РИА Новости Крым, 27.03.2025
В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты
Больше 12 тысяч медработников Крыма обеспечены специальными социальными выплатами. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T11:46
2025-03-27T11:46
отделение социального фонда россии по республике крым
выплаты и компенсации
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Больше 12 тысяч медработников Крыма обеспечены специальными социальными выплатами. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Такие выплаты получают медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники скорой помощи.Сумма поддержки разная – от 4,5 до 50 тысяч рублей.Она зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта, где оно располагается. При этом медицинское учреждение должно входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.Оператором выплаты выступает Отделение СФР по Республике Крым.По итогам каждого месяца медучреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают эту информацию в Отделение фонда. Никаких заявлений на соцподдержку оформлять не нужно.Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов на аренду жилья и его покупку в ипотеку, но и на строительство собственного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублейВ России проиндексируют социальные пенсииКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"
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отделение социального фонда россии по республике крым, выплаты и компенсации, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым
В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты

В Крыму на соцподдержку медиков выделили больше 272 млн рублей

11:46 27.03.2025
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота поликлиники
Работа поликлиники - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Больше 12 тысяч медработников Крыма обеспечены специальными социальными выплатами. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.

"В Крыму социальные выплаты получают 12 687 медицинских работников. На эти цели с начала 2025 года выделили более 272 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Такие выплаты получают медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники скорой помощи.
Сумма поддержки разная – от 4,5 до 50 тысяч рублей.
Она зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта, где оно располагается. При этом медицинское учреждение должно входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.
Оператором выплаты выступает Отделение СФР по Республике Крым.
По итогам каждого месяца медучреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают эту информацию в Отделение фонда. Никаких заявлений на соцподдержку оформлять не нужно.
Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов на аренду жилья и его покупку в ипотеку, но и на строительство собственного дома.
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Отделение Социального фонда России по Республике КрымВыплаты и компенсацииМедицинаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрым
 
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