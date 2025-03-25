https://crimea.ria.ru/20250325/v-krymu-na-modernizatsiyu-bolnits-vydelyat-600-millionov-rubley-1145216464.html

В Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублей

В Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублей

В крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T15:23

2025-03-25T15:23

2025-03-25T15:23

крым

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

больница

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что на совещании с главврачами был определен список потребностей для каждого лечебного учреждения.В рамках обновления будет также закуплена техника в республиканский онкодиспансер имени В.М. Ефетова. Это повысит качество медпомощи и снизит необходимость выезжать в другие субъекты для получения услуг.Также обновят и исследовательское оборудование для центра борьбы со СПИДом и для судебно-медицинской экспертизы.В феврале Аксенов сообщал, что Нижнегорская, Старокрымская, Советская районные больницы получат новое хирургическое и стоматологическое оборудование, а также стационарный и передвижной флюорографы, маммограф и холтеровский монитор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитацииИнвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под ФеодосиейБолее 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, больница, новости крыма