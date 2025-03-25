В Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублей
В Крыму на модернизацию оборудования больниц выделят 600 миллионов рублей - Аксенов
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму на модернизацию больниц выделено 600 миллионов рублей
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Финансирование больниц по приоритетным направлениям будет разделено на два этапа. В ближайшее время будет выделено 300 млн рублей, такая же сумма предусмотрена во втором этапе", – сообщил глава Крыма.
Он добавил, что на совещании с главврачами был определен список потребностей для каждого лечебного учреждения.
"В первую очередь будет отремонтировано тяжелое медоборудование, которое сегодня простаивает. Далее – дооснащение крупных учреждений для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации", - добавил Аксенов.
В рамках обновления будет также закуплена техника в республиканский онкодиспансер имени В.М. Ефетова. Это повысит качество медпомощи и снизит необходимость выезжать в другие субъекты для получения услуг.
Также обновят и исследовательское оборудование для центра борьбы со СПИДом и для судебно-медицинской экспертизы.
В феврале Аксенов сообщал, что Нижнегорская, Старокрымская, Советская районные больницы получат новое хирургическое и стоматологическое оборудование, а также стационарный и передвижной флюорографы, маммограф и холтеровский монитор.
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