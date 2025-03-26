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Большегруз врезался в автобус в Краснодарском крае

Большегруз врезался в автобус в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Большегруз врезался в автобус в Краснодарском крае

В результате ДТП с автобусом и большегрузом в Краснодарском крае пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T15:31

2025-03-26T15:31

2025-03-26T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В результате ДТП с автобусом и большегрузом в Краснодарском крае пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.По предварительным данным, 57-летняя пассажирка автобуса доставлена в медучреждение.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Пострадали 43 человека, погибли 6 человек. В больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок.На прошлой неделе два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля "Нива" с грузовой "Газелью" в Новокубанском районе Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополе сбили двоих человек: один погиб Отбросило под встречное авто: в ГАИ рассказали о жутком ДТП в СимферополеНа Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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