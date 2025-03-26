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Большегруз врезался в автобус в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Большегруз врезался в автобус в Краснодарском крае
Большегруз врезался в автобус в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Большегруз врезался в автобус в Краснодарском крае
В результате ДТП с автобусом и большегрузом в Краснодарском крае пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T15:31
2025-03-26T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В результате ДТП с автобусом и большегрузом в Краснодарском крае пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.По предварительным данным, 57-летняя пассажирка автобуса доставлена в медучреждение.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Пострадали 43 человека, погибли 6 человек. В больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок.На прошлой неделе два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля "Нива" с грузовой "Газелью" в Новокубанском районе Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополе сбили двоих человек: один погиб Отбросило под встречное авто: в ГАИ рассказали о жутком ДТП в СимферополеНа Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель
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краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия, дтп
Большегруз врезался в автобус в Краснодарском крае

Большегруз врезался в автобус в Краснодарском крае – пострадала женщина

15:31 26.03.2025
 
© 23 МВДБольшегруз и автобус столкнулись в Белореченском районе
Большегруз и автобус столкнулись в Белореченском районе
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В результате ДТП с автобусом и большегрузом в Краснодарском крае пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

"Сегодня на автодороге "Белореченск – Апшеронск" водитель большегруза Шахман с полуприцепом не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался по главной дороге", – проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, 57-летняя пассажирка автобуса доставлена в медучреждение.
Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Пострадали 43 человека, погибли 6 человек. В больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок.
На прошлой неделе два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля "Нива" с грузовой "Газелью" в Новокубанском районе Кубани.
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