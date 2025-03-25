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22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах
22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах - РИА Новости Крым, 25.03.2025
22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах
В Больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T09:33
2025-03-25T09:33
2025-03-25T10:36
авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он добавил, что пациенты получают все необходимое лечение. Доктора проводят телеконсультации со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова и РДКБ Минздрава России. 15 человек, включая 7 детей, уже получили амбулаторную медпомощь.Авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По уточненным данным, пострадали 43 человека, из них шестеро погибли.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.Все о происшествии собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах
22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах Крыма – Минздрав
09:33 25.03.2025 (обновлено: 10:36 25.03.2025)