https://crimea.ria.ru/20250325/22-postradavshikh-v-dtp-s-avtobusom-pod-simferopolem-ostayutsya-v-bolnitsakh-1145204738.html

22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах

22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах - РИА Новости Крым, 25.03.2025

22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах

В Больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T09:33

2025-03-25T09:33

2025-03-25T10:36

авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком

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дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он добавил, что пациенты получают все необходимое лечение. Доктора проводят телеконсультации со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова и РДКБ Минздрава России. 15 человек, включая 7 детей, уже получили амбулаторную медпомощь.Авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По уточненным данным, пострадали 43 человека, из них шестеро погибли.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.Все о происшествии собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком, минздрав рф, крым, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе