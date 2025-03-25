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22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах
22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах - РИА Новости Крым, 25.03.2025
22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах
В Больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T09:33
2025-03-25T10:36
авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком
минздрав рф
крым
новости крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он добавил, что пациенты получают все необходимое лечение. Доктора проводят телеконсультации со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова и РДКБ Минздрава России. 15 человек, включая 7 детей, уже получили амбулаторную медпомощь.Авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По уточненным данным, пострадали 43 человека, из них шестеро погибли.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.Все о происшествии собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком, минздрав рф, крым, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе
22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах

22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницах Крыма – Минздрав

09:33 25.03.2025 (обновлено: 10:36 25.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе 1 ребенок. Четверо в тяжелом состоянии", – цитирует Кузнецова РИА Новости.
Он добавил, что пациенты получают все необходимое лечение. Доктора проводят телеконсультации со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова и РДКБ Минздрава России. 15 человек, включая 7 детей, уже получили амбулаторную медпомощь.
Авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По уточненным данным, пострадали 43 человека, из них шестеро погибли.
Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.
Все о происшествии собрали здесь >>>>
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Авария под Симферополем с рейсовым автобусом и грузовикомМинздрав РФКрымНовости КрымаПроисшествияДТП в Крыму и Севастополе
 
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