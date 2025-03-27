https://crimea.ria.ru/20250327/mezhdunarodnyy-kongress-v-yalte-i-gibel-rossiyan-v-egipte--glavnoe-za-den-1145281860.html

Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день

Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день

У берегов Египта потерпел крушение и затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж – среди погибших взрослые и дети... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T23:20

2025-03-27T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. У берегов Египта потерпел крушение и затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж – среди погибших взрослые и дети. Президент России Владимир Путин назвал главные задачи России в Арктике, среди которых улучшение условий жизни и расширение возможностей для бизнеса. ФСБ заявила о попытках спецслужб Украины получить доступ к секретным данным России через корпорацию США. Армия России продвинулась вглубь обороны ВСУ в ДНР и Харьковской области. Еще один украинский беспилотник сбит на подлете к газохранилищу в Крыму. В Ливадии открылся международный научно-дипломатический конгресс, зарубежные участники которого высказались о признании Крыма российским.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трагедия с батискафом в ЕгиптеТуристический батискаф "Синдбад", на борту которого находились 45 россиян, утром 27 марта во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение в километре от побережья Хургады. Погибли шестеро россиян, в том числе двое детей.В списке госпитализированных в Египте после крушения батискафа в Хургаде значатся имена 14 россиян, семеро из них дети.Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат находится на постоянной связи с дипломатами Генконсульства РФ в Хургаде, представители которого выехали на место.Путин назвал главные задачи РФ в АрктикеПрезидент России Владимир Путин заявил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики."Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики и бизнеса, с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики", – сказал российский лидер в ходе совещания по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора в Мурманске, куда он прибыл с рабочим визитом.Также президент высказался о необходимости улучшать городскую среду и благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера.Армия РФ продавила оборону ВСУ в Харьковской области"Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике", – сообщили в Минобороны РФ.Также бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике, добавили в ведомстве.Тем временем подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а воины "Центра" улучшили тактическое положение.В течение суток армия киевского режима потеряла 1250 боевиков, танк, станцию РЭБ и несколько складов с боеприпасами, а также многоцелевой истребитель МиГ-29, уточнили в МО. В Курской области украинская армия за сутки боев утратила еще 190 солдат.Киев пытается похитить секретные данные о ВС РФУкраинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation пытаются получить доступ к секретным данным о ВС РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.В ведомстве отметили, что RAND Corporation – американская экспертно-аналитическая организация, деятельность которой связана с наукой, образованием и благотворительность в интересах благополучия и нацбезопасности США, значительная часть исследований организации засекречена.Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в ЯлтеВ Ливадийском дворце в Ялте начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции.Главная тема – формирование нового мироустройства с учетом новых реалий и вызовов.Участие в мероприятии принимают более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей, ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.В их числе общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль, заявивший на полях конгресса, что признание Крыма субъектов РФ может стать частью соглашений договоренностей РФ и США. О том, что США могут признать Крым и новые регионы РФ в Донбассе и Новороссии в обмен на некоторые уступки со стороны России сказал также и.о. директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын.

https://crimea.ria.ru/20250327/ssha-khochet-vse-poleznye-iskopaemye-ukrainy-opublikovan-novyy-proekt-1145271226.html

https://crimea.ria.ru/20250327/tramp-pokupaet-ukrainu-i-delaet-iz-nee-bananovuyu-respubliku--ekspert-1145277336.html

https://crimea.ria.ru/20250327/sevastopolets-gotovil-seriyu-vzryvov-po-zadaniyu-ukrainskoy-razvedki-1145280685.html

https://crimea.ria.ru/20250327/chto-stoit-za-slovami-makrona-o-gotovykh-voevat-na-ukraine-mirotvortsakh-1145282140.html

https://crimea.ria.ru/20250327/protesty-v-turtsii--zhdat-li-rosta-turpotoka-v-krym-1145274911.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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