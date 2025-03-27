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Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день
Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день
У берегов Египта потерпел крушение и затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж – среди погибших взрослые и дети... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T23:20
2025-03-27T23:20
главное за день
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россия
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. У берегов Египта потерпел крушение и затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж – среди погибших взрослые и дети. Президент России Владимир Путин назвал главные задачи России в Арктике, среди которых улучшение условий жизни и расширение возможностей для бизнеса. ФСБ заявила о попытках спецслужб Украины получить доступ к секретным данным России через корпорацию США. Армия России продвинулась вглубь обороны ВСУ в ДНР и Харьковской области. Еще один украинский беспилотник сбит на подлете к газохранилищу в Крыму. В Ливадии открылся международный научно-дипломатический конгресс, зарубежные участники которого высказались о признании Крыма российским.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трагедия с батискафом в ЕгиптеТуристический батискаф "Синдбад", на борту которого находились 45 россиян, утром 27 марта во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение в километре от побережья Хургады. Погибли шестеро россиян, в том числе двое детей.В списке госпитализированных в Египте после крушения батискафа в Хургаде значатся имена 14 россиян, семеро из них дети.Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат находится на постоянной связи с дипломатами Генконсульства РФ в Хургаде, представители которого выехали на место.Путин назвал главные задачи РФ в АрктикеПрезидент России Владимир Путин заявил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики."Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики и бизнеса, с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики", – сказал российский лидер в ходе совещания по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора в Мурманске, куда он прибыл с рабочим визитом.Также президент высказался о необходимости улучшать городскую среду и благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера.Армия РФ продавила оборону ВСУ в Харьковской области"Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике", – сообщили в Минобороны РФ.Также бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике, добавили в ведомстве.Тем временем подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а воины "Центра" улучшили тактическое положение.В течение суток армия киевского режима потеряла 1250 боевиков, танк, станцию РЭБ и несколько складов с боеприпасами, а также многоцелевой истребитель МиГ-29, уточнили в МО. В Курской области украинская армия за сутки боев утратила еще 190 солдат.Киев пытается похитить секретные данные о ВС РФУкраинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation пытаются получить доступ к секретным данным о ВС РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.В ведомстве отметили, что RAND Corporation – американская экспертно-аналитическая организация, деятельность которой связана с наукой, образованием и благотворительность в интересах благополучия и нацбезопасности США, значительная часть исследований организации засекречена.Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в ЯлтеВ Ливадийском дворце в Ялте начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции.Главная тема – формирование нового мироустройства с учетом новых реалий и вызовов.Участие в мероприятии принимают более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей, ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.В их числе общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль, заявивший на полях конгресса, что признание Крыма субъектов РФ может стать частью соглашений договоренностей РФ и США. О том, что США могут признать Крым и новые регионы РФ в Донбассе и Новороссии в обмен на некоторые уступки со стороны России сказал также и.о. директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын.
https://crimea.ria.ru/20250327/ssha-khochet-vse-poleznye-iskopaemye-ukrainy-opublikovan-novyy-proekt-1145271226.html
https://crimea.ria.ru/20250327/tramp-pokupaet-ukrainu-i-delaet-iz-nee-bananovuyu-respubliku--ekspert-1145277336.html
https://crimea.ria.ru/20250327/sevastopolets-gotovil-seriyu-vzryvov-po-zadaniyu-ukrainskoy-razvedki-1145280685.html
https://crimea.ria.ru/20250327/chto-stoit-za-slovami-makrona-o-gotovykh-voevat-na-ukraine-mirotvortsakh-1145282140.html
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, новости, россия, новости крыма, крым
Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день

Международный конгресс в Крыму и гибель россиян при крушении в Египте – главное за день

23:20 27.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. У берегов Египта потерпел крушение и затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж – среди погибших взрослые и дети. Президент России Владимир Путин назвал главные задачи России в Арктике, среди которых улучшение условий жизни и расширение возможностей для бизнеса. ФСБ заявила о попытках спецслужб Украины получить доступ к секретным данным России через корпорацию США. Армия России продвинулась вглубь обороны ВСУ в ДНР и Харьковской области. Еще один украинский беспилотник сбит на подлете к газохранилищу в Крыму. В Ливадии открылся международный научно-дипломатический конгресс, зарубежные участники которого высказались о признании Крыма российским.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Трагедия с батискафом в Египте

Туристический батискаф "Синдбад", на борту которого находились 45 россиян, утром 27 марта во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение в километре от побережья Хургады. Погибли шестеро россиян, в том числе двое детей.
В списке госпитализированных в Египте после крушения батискафа в Хургаде значатся имена 14 россиян, семеро из них дети.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат находится на постоянной связи с дипломатами Генконсульства РФ в Хургаде, представители которого выехали на место.
Карьер - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Вчера, 13:46
США хотят все полезные ископаемые Украины - депутат Рады

Путин назвал главные задачи РФ в Арктике

Президент России Владимир Путин заявил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики.
"Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики и бизнеса, с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики", – сказал российский лидер в ходе совещания по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора в Мурманске, куда он прибыл с рабочим визитом.
Также президент высказался о необходимости улучшать городскую среду и благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Вчера, 17:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Трамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт

Армия РФ продавила оборону ВСУ в Харьковской области

"Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике", – сообщили в Минобороны РФ.
Также бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике, добавили в ведомстве.
Тем временем подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а воины "Центра" улучшили тактическое положение.
В течение суток армия киевского режима потеряла 1250 боевиков, танк, станцию РЭБ и несколько складов с боеприпасами, а также многоцелевой истребитель МиГ-29, уточнили в МО. В Курской области украинская армия за сутки боев утратила еще 190 солдат.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Вчера, 18:31
Севастополец готовил серию взрывов по заданию украинской разведки

Киев пытается похитить секретные данные о ВС РФ

Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation пытаются получить доступ к секретным данным о ВС РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что RAND Corporation – американская экспертно-аналитическая организация, деятельность которой связана с наукой, образованием и благотворительность в интересах благополучия и нацбезопасности США, значительная часть исследований организации засекречена.
Декан факультета международных отношений МГИМО, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Сушенцов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Вчера, 19:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что стоит за словами Макрона о готовых воевать на Украине "миротворцах"

Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в Ялте

В Ливадийском дворце в Ялте начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции.
Главная тема – формирование нового мироустройства с учетом новых реалий и вызовов.
Участие в мероприятии принимают более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей, ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.
В их числе общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль, заявивший на полях конгресса, что признание Крыма субъектов РФ может стать частью соглашений договоренностей РФ и США. О том, что США могут признать Крым и новые регионы РФ в Донбассе и Новороссии в обмен на некоторые уступки со стороны России сказал также и.о. директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын.
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Вчера, 19:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 28 марта
23:20Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день
23:11МИД России: признание Крыма – вопрос времени
22:54В крушении батискафа в Египте погибли шестеро россиян – из них двое детей
22:44Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов
22:33Южный берег Крыма активно готовят к сезону
22:22В Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренка
22:1214-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму
21:55Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма
21:41Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"
21:40Автобус Алушта – Ялта меняет расписание
21:33Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт
21:09В Крыму кадетов полиции впервые в России учили управлять беспилотниками
20:52Европа готовит оккупацию Украины – сенатор
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20:24Военный контингент России в Арктике увеличат - Путин
20:14НАТО рассматривает Арктику как плацдарм для конфликтов – Путин
20:05Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – Путин
19:56Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в Крым
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