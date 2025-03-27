https://crimea.ria.ru/20250327/batiskaf-s-turistami-zatonul-v-egipte--pogibli-4-rossiyanina-1145271451.html

Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли 4 россиянина

Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли 4 россиянина - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли 4 россиянина

У берегов Египта затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж. В результате ЧП погибли четыре человека. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T14:05

2025-03-27T14:05

2025-03-27T14:06

египет

происшествия

ассоциация туроператоров россии (атор)

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. У берегов Египта затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж. В результате ЧП погибли четыре человека. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Генконсульство РФ в Хургаде.Отмечается, что трагедия произошла 27 марта около 10 утра. Прогулочный батискаф "Синдбад" затонул во время экскурсии к коралловому рифу в одном километре от берега.Отмечается, что сейчас на месте работают дипломаты Генконсульства России. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

египет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, происшествия, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире, новости