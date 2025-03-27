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Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли 4 россиянина - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли 4 россиянина
Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли 4 россиянина - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли 4 россиянина
У берегов Египта затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж. В результате ЧП погибли четыре человека. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T14:05
2025-03-27T14:06
египет
происшествия
ассоциация туроператоров россии (атор)
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. У берегов Египта затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж. В результате ЧП погибли четыре человека. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Генконсульство РФ в Хургаде.Отмечается, что трагедия произошла 27 марта около 10 утра. Прогулочный батискаф "Синдбад" затонул во время экскурсии к коралловому рифу в одном километре от берега.Отмечается, что сейчас на месте работают дипломаты Генконсульства России. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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египет, происшествия, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире, новости
Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли 4 россиянина

В Египте затонул туристический батискаф с россиянами

14:05 27.03.2025 (обновлено: 14:06 27.03.2025)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкПодводный мир
Подводный мир - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. У берегов Египта затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж. В результате ЧП погибли четыре человека. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Генконсульство РФ в Хургаде.
Отмечается, что трагедия произошла 27 марта около 10 утра. Прогулочный батискаф "Синдбад" затонул во время экскурсии к коралловому рифу в одном километре от берега.
"На борту находились 45 туристов, включая детей, и экипаж. Четыре человека погибли, большинство спасены. Состояние выживших стабильное. Точное количество пострадавших уточняется", - говорится в Telegram-канале АТОР.
Отмечается, что сейчас на месте работают дипломаты Генконсульства России.
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ЕгипетПроисшествияАссоциация туроператоров России (АТОР)В миреНовости
 
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