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Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР
Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР
В Амвросиевском реабилитационном центре Донецкой Народной Республики, где получившие ранения участники СВО проходят весь комплекс реабилитации, завершается... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T07:02
2025-03-31T07:34
реабилитация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Амвросиевском реабилитационном центре Донецкой Народной Республики, где получившие ранения участники СВО проходят весь комплекс реабилитации, завершается строительство нового корпуса. После ввода его в эксплуатацию количество стационарных койко-мест увеличится в три раза и откроются новые направления медицинской реабилитации. Об этом РИА Новости Крым сообщила создатель Амвросиевского реабилитационного центра, президент благотворительного фонда "География сердца" Дарья Федько."На строительство реабилитационного центра отдала все наследство"Реабилитационный центр расположен в Амвросиевке почти на админгранице с Ростовской областью. Во времена Российской империи здесь была помещичья усадьба, в советский период – госпиталь, а затем детский лагерь. При Украине это место пришло в запустение, здание обветшало и начало разрушаться. А в 2018 году место решили привести в порядок и создать здесь реабилитационный центр для раненых ополченцев Донбасса. По словам Дарьи Федько, подобных учреждений в республике на тот момент не было вообще, а проблема реабилитации бойцов стояла уже очень остро.На похоронах первого главы ДНР Александра Захарченко, погибшего от рук киевских неонацистов, Дарья познакомилась с ветераном боевых действий, врачом Эдуардом Белецким и его супругой. Объединив усилия, они решили создать центр реабилитации для военнослужащих ДНР, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также пострадавших от агрессии Киева гражданских лиц. В качестве такового выбрали бывшую усадьбу в Амвросиевке – место, максимально удаленное от линии фронта, с огромной зеленой зоной и озером, красивой природой, спокойствием и тишиной.Полный комплекс реабилитацииДо 2022 года здесь проходили реабилитацию в основном бойцы Народной милиции ДНР, получившие тяжелые ранения, лишившиеся конечностей или получившие тяжелую психологическую травму. С началом специальной военной операции необходимость в функционировании центра только усилилась.Для медицинской реабилитации в центре установлено современное оборудование. Также применяется гидротерапия, лечение озокеритом (горным воском с добавками), что дает очень хороший результат.Хотя Амвросиевский центр и является частной организацией, раненые бойцы проходят здесь реабилитацию бесплатно. Минимальный курс – три недели, но каждый случай индивидуален. Бывает, что реабилитация проходит семь-восемь месяцев, а то и больше года. Но таких единицы. Большинство пациентов центра показывают положительную динамику уже после трехнедельного курса.За эти пять лет специалисты центра помогли вернуться к нормальной жизни более чем двум тысячам ребят из 46 регионов РФ.Строительство нового корпуса закончат к летуСегодня пропускная способность центра небольшая – всего 20 стационарных койко-мест. На расширение не хватало средств. До вхождения ДНР в состав России Дарья Федько содержала центр за собственные деньги, тратя на это порядка 2,5 миллионов рублей в месяц.Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Центр получил поддержку Фонда президентских грантов и госфонда "Защитники Отечества". Также не последнюю роль играют благотворительные пожертвования. Благодаря этому в Амвросиевском реабилитационном центре сейчас строится новый корпус.Кроме того, расширится лечебная база: появятся грязелечение, соляная комната и стоматологический кабинет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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реабилитация, донецкая народная республика (днр), общество, новости сво, ветераны сво, участники сво, помощь бойцам сво, крым, россия, украина
Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР

В Амвросиевском центре реабилитации бойцов СВО завершается строительство нового корпуса

07:02 31.03.2025 (обновлено: 07:34 31.03.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Амвросиевском реабилитационном центре Донецкой Народной Республики, где получившие ранения участники СВО проходят весь комплекс реабилитации, завершается строительство нового корпуса. После ввода его в эксплуатацию количество стационарных койко-мест увеличится в три раза и откроются новые направления медицинской реабилитации. Об этом РИА Новости Крым сообщила создатель Амвросиевского реабилитационного центра, президент благотворительного фонда "География сердца" Дарья Федько.
© РИА Новости КрымДарья Федько
Дарья Федько - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости Крым
Дарья Федько

"На строительство реабилитационного центра отдала все наследство"

Реабилитационный центр расположен в Амвросиевке почти на админгранице с Ростовской областью. Во времена Российской империи здесь была помещичья усадьба, в советский период – госпиталь, а затем детский лагерь. При Украине это место пришло в запустение, здание обветшало и начало разрушаться. А в 2018 году место решили привести в порядок и создать здесь реабилитационный центр для раненых ополченцев Донбасса. По словам Дарьи Федько, подобных учреждений в республике на тот момент не было вообще, а проблема реабилитации бойцов стояла уже очень остро.
На похоронах первого главы ДНР Александра Захарченко, погибшего от рук киевских неонацистов, Дарья познакомилась с ветераном боевых действий, врачом Эдуардом Белецким и его супругой. Объединив усилия, они решили создать центр реабилитации для военнослужащих ДНР, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также пострадавших от агрессии Киева гражданских лиц. В качестве такового выбрали бывшую усадьбу в Амвросиевке – место, максимально удаленное от линии фронта, с огромной зеленой зоной и озером, красивой природой, спокойствием и тишиной.

"Здание до этого пустовало семь лет, оно стояло без окон, дверей и крыши, с огромной горизонтальной трещиной по всему периметру. В ремонт я вложила все свое наследство – порядка 100 миллионов рублей. Мы отремонтировали здание, провели все коммуникации, закупили оборудование. Через полтора года, в августе 2019-го, мы уже приняли первых пациентов", – рассказала Федько.

Полный комплекс реабилитации

До 2022 года здесь проходили реабилитацию в основном бойцы Народной милиции ДНР, получившие тяжелые ранения, лишившиеся конечностей или получившие тяжелую психологическую травму. С началом специальной военной операции необходимость в функционировании центра только усилилась.

"Мы проводим комплексную реабилитацию: медицинскую, психологическую, первичную трудовую адаптацию. Например, по последнему направлению у нас сейчас несколько базовых курсов: аэросъемка, деревообработка и металлообработка, таксидермия, иностранные языки, основы бизнес-администрирования, фото- и видеосъемка. Еще хотим добавить основы компьютерной грамотности и полноценный курс по тактический медицине", – рассказала основатель центра.

Для медицинской реабилитации в центре установлено современное оборудование. Также применяется гидротерапия, лечение озокеритом (горным воском с добавками), что дает очень хороший результат.
Хотя Амвросиевский центр и является частной организацией, раненые бойцы проходят здесь реабилитацию бесплатно. Минимальный курс – три недели, но каждый случай индивидуален. Бывает, что реабилитация проходит семь-восемь месяцев, а то и больше года. Но таких единицы. Большинство пациентов центра показывают положительную динамику уже после трехнедельного курса.
За эти пять лет специалисты центра помогли вернуться к нормальной жизни более чем двум тысячам ребят из 46 регионов РФ.

Строительство нового корпуса закончат к лету

Сегодня пропускная способность центра небольшая – всего 20 стационарных койко-мест. На расширение не хватало средств. До вхождения ДНР в состав России Дарья Федько содержала центр за собственные деньги, тратя на это порядка 2,5 миллионов рублей в месяц.
Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Центр получил поддержку Фонда президентских грантов и госфонда "Защитники Отечества". Также не последнюю роль играют благотворительные пожертвования. Благодаря этому в Амвросиевском реабилитационном центре сейчас строится новый корпус.
"Работы уже закончим к 31 мая. Дальше нужно все привести в порядок, установить оборудование, пройти лицензирование. Если все будет хорошо, в двадцатых числах июля в очередной заезд мы примем уже 60 человек", – рассказала Федько.
Кроме того, расширится лечебная база: появятся грязелечение, соляная комната и стоматологический кабинет.
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