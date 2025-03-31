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Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР

Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР

В Амвросиевском реабилитационном центре Донецкой Народной Республики, где получившие ранения участники СВО проходят весь комплекс реабилитации, завершается... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T07:02

2025-03-31T07:02

2025-03-31T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Амвросиевском реабилитационном центре Донецкой Народной Республики, где получившие ранения участники СВО проходят весь комплекс реабилитации, завершается строительство нового корпуса. После ввода его в эксплуатацию количество стационарных койко-мест увеличится в три раза и откроются новые направления медицинской реабилитации. Об этом РИА Новости Крым сообщила создатель Амвросиевского реабилитационного центра, президент благотворительного фонда "География сердца" Дарья Федько."На строительство реабилитационного центра отдала все наследство"Реабилитационный центр расположен в Амвросиевке почти на админгранице с Ростовской областью. Во времена Российской империи здесь была помещичья усадьба, в советский период – госпиталь, а затем детский лагерь. При Украине это место пришло в запустение, здание обветшало и начало разрушаться. А в 2018 году место решили привести в порядок и создать здесь реабилитационный центр для раненых ополченцев Донбасса. По словам Дарьи Федько, подобных учреждений в республике на тот момент не было вообще, а проблема реабилитации бойцов стояла уже очень остро.На похоронах первого главы ДНР Александра Захарченко, погибшего от рук киевских неонацистов, Дарья познакомилась с ветераном боевых действий, врачом Эдуардом Белецким и его супругой. Объединив усилия, они решили создать центр реабилитации для военнослужащих ДНР, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также пострадавших от агрессии Киева гражданских лиц. В качестве такового выбрали бывшую усадьбу в Амвросиевке – место, максимально удаленное от линии фронта, с огромной зеленой зоной и озером, красивой природой, спокойствием и тишиной.Полный комплекс реабилитацииДо 2022 года здесь проходили реабилитацию в основном бойцы Народной милиции ДНР, получившие тяжелые ранения, лишившиеся конечностей или получившие тяжелую психологическую травму. С началом специальной военной операции необходимость в функционировании центра только усилилась.Для медицинской реабилитации в центре установлено современное оборудование. Также применяется гидротерапия, лечение озокеритом (горным воском с добавками), что дает очень хороший результат.Хотя Амвросиевский центр и является частной организацией, раненые бойцы проходят здесь реабилитацию бесплатно. Минимальный курс – три недели, но каждый случай индивидуален. Бывает, что реабилитация проходит семь-восемь месяцев, а то и больше года. Но таких единицы. Большинство пациентов центра показывают положительную динамику уже после трехнедельного курса.За эти пять лет специалисты центра помогли вернуться к нормальной жизни более чем двум тысячам ребят из 46 регионов РФ.Строительство нового корпуса закончат к летуСегодня пропускная способность центра небольшая – всего 20 стационарных койко-мест. На расширение не хватало средств. До вхождения ДНР в состав России Дарья Федько содержала центр за собственные деньги, тратя на это порядка 2,5 миллионов рублей в месяц.Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Центр получил поддержку Фонда президентских грантов и госфонда "Защитники Отечества". Также не последнюю роль играют благотворительные пожертвования. Благодаря этому в Амвросиевском реабилитационном центре сейчас строится новый корпус.Кроме того, расширится лечебная база: появятся грязелечение, соляная комната и стоматологический кабинет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реабилитация, донецкая народная республика (днр), общество, новости сво, ветераны сво, участники сво, помощь бойцам сво, крым, россия, украина