https://crimea.ria.ru/20250331/zhit-zanovo-kak-tyazheloranenye-boytsy-svo-prokhodyat-reabilitatsiyu-v-dnr-1145322033.html
Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР
Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Жить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР
В Амвросиевском реабилитационном центре Донецкой Народной Республики, где получившие ранения участники СВО проходят весь комплекс реабилитации, завершается... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T07:02
2025-03-31T07:02
2025-03-31T07:34
реабилитация
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Амвросиевском реабилитационном центре Донецкой Народной Республики, где получившие ранения участники СВО проходят весь комплекс реабилитации, завершается строительство нового корпуса. После ввода его в эксплуатацию количество стационарных койко-мест увеличится в три раза и откроются новые направления медицинской реабилитации. Об этом РИА Новости Крым сообщила создатель Амвросиевского реабилитационного центра, президент благотворительного фонда "География сердца" Дарья Федько."На строительство реабилитационного центра отдала все наследство"Реабилитационный центр расположен в Амвросиевке почти на админгранице с Ростовской областью. Во времена Российской империи здесь была помещичья усадьба, в советский период – госпиталь, а затем детский лагерь. При Украине это место пришло в запустение, здание обветшало и начало разрушаться. А в 2018 году место решили привести в порядок и создать здесь реабилитационный центр для раненых ополченцев Донбасса. По словам Дарьи Федько, подобных учреждений в республике на тот момент не было вообще, а проблема реабилитации бойцов стояла уже очень остро.На похоронах первого главы ДНР Александра Захарченко, погибшего от рук киевских неонацистов, Дарья познакомилась с ветераном боевых действий, врачом Эдуардом Белецким и его супругой. Объединив усилия, они решили создать центр реабилитации для военнослужащих ДНР, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также пострадавших от агрессии Киева гражданских лиц. В качестве такового выбрали бывшую усадьбу в Амвросиевке – место, максимально удаленное от линии фронта, с огромной зеленой зоной и озером, красивой природой, спокойствием и тишиной.Полный комплекс реабилитацииДо 2022 года здесь проходили реабилитацию в основном бойцы Народной милиции ДНР, получившие тяжелые ранения, лишившиеся конечностей или получившие тяжелую психологическую травму. С началом специальной военной операции необходимость в функционировании центра только усилилась.Для медицинской реабилитации в центре установлено современное оборудование. Также применяется гидротерапия, лечение озокеритом (горным воском с добавками), что дает очень хороший результат.Хотя Амвросиевский центр и является частной организацией, раненые бойцы проходят здесь реабилитацию бесплатно. Минимальный курс – три недели, но каждый случай индивидуален. Бывает, что реабилитация проходит семь-восемь месяцев, а то и больше года. Но таких единицы. Большинство пациентов центра показывают положительную динамику уже после трехнедельного курса.За эти пять лет специалисты центра помогли вернуться к нормальной жизни более чем двум тысячам ребят из 46 регионов РФ.Строительство нового корпуса закончат к летуСегодня пропускная способность центра небольшая – всего 20 стационарных койко-мест. На расширение не хватало средств. До вхождения ДНР в состав России Дарья Федько содержала центр за собственные деньги, тратя на это порядка 2,5 миллионов рублей в месяц.Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Центр получил поддержку Фонда президентских грантов и госфонда "Защитники Отечества". Также не последнюю роль играют благотворительные пожертвования. Благодаря этому в Амвросиевском реабилитационном центре сейчас строится новый корпус.Кроме того, расширится лечебная база: появятся грязелечение, соляная комната и стоматологический кабинет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реабилитация, донецкая народная республика (днр), общество, новости сво, ветераны сво, участники сво, помощь бойцам сво, крым, россия, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Амвросиевском реабилитационном центре Донецкой Народной Республики, где получившие ранения участники СВО проходят весь комплекс реабилитации, завершается строительство нового корпуса. После ввода его в эксплуатацию количество стационарных койко-мест увеличится в три раза и откроются новые направления медицинской реабилитации. Об этом РИА Новости Крым
сообщила создатель Амвросиевского реабилитационного центра, президент благотворительного фонда "География сердца" Дарья Федько.
"На строительство реабилитационного центра отдала все наследство"
Реабилитационный центр расположен в Амвросиевке почти на админгранице с Ростовской областью. Во времена Российской империи здесь была помещичья усадьба, в советский период – госпиталь, а затем детский лагерь. При Украине это место пришло в запустение, здание обветшало и начало разрушаться. А в 2018 году место решили привести в порядок и создать здесь реабилитационный центр для раненых ополченцев Донбасса. По словам Дарьи Федько, подобных учреждений в республике на тот момент не было вообще, а проблема реабилитации бойцов стояла уже очень остро.
На похоронах первого главы ДНР Александра Захарченко, погибшего от рук киевских неонацистов, Дарья познакомилась с ветераном боевых действий, врачом Эдуардом Белецким и его супругой. Объединив усилия, они решили создать центр реабилитации для военнослужащих ДНР, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также пострадавших от агрессии Киева гражданских лиц. В качестве такового выбрали бывшую усадьбу в Амвросиевке – место, максимально удаленное от линии фронта, с огромной зеленой зоной и озером, красивой природой, спокойствием и тишиной.
"Здание до этого пустовало семь лет, оно стояло без окон, дверей и крыши, с огромной горизонтальной трещиной по всему периметру. В ремонт я вложила все свое наследство – порядка 100 миллионов рублей. Мы отремонтировали здание, провели все коммуникации, закупили оборудование. Через полтора года, в августе 2019-го, мы уже приняли первых пациентов", – рассказала Федько.
Полный комплекс реабилитации
До 2022 года здесь проходили реабилитацию в основном бойцы Народной милиции ДНР, получившие тяжелые ранения, лишившиеся конечностей или получившие тяжелую психологическую травму. С началом специальной военной операции необходимость в функционировании центра только усилилась.
"Мы проводим комплексную реабилитацию: медицинскую, психологическую, первичную трудовую адаптацию. Например, по последнему направлению у нас сейчас несколько базовых курсов: аэросъемка, деревообработка и металлообработка, таксидермия, иностранные языки, основы бизнес-администрирования, фото- и видеосъемка. Еще хотим добавить основы компьютерной грамотности и полноценный курс по тактический медицине", – рассказала основатель центра.
Для медицинской реабилитации в центре установлено современное оборудование. Также применяется гидротерапия, лечение озокеритом (горным воском с добавками), что дает очень хороший результат.
Хотя Амвросиевский центр и является частной организацией, раненые бойцы проходят здесь реабилитацию бесплатно. Минимальный курс – три недели, но каждый случай индивидуален. Бывает, что реабилитация проходит семь-восемь месяцев, а то и больше года. Но таких единицы. Большинство пациентов центра показывают положительную динамику уже после трехнедельного курса.
За эти пять лет специалисты центра помогли вернуться к нормальной жизни более чем двум тысячам ребят из 46 регионов РФ.
Строительство нового корпуса закончат к лету
Сегодня пропускная способность центра небольшая – всего 20 стационарных койко-мест. На расширение не хватало средств. До вхождения ДНР в состав России Дарья Федько содержала центр за собственные деньги, тратя на это порядка 2,5 миллионов рублей в месяц.
Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Центр получил поддержку Фонда президентских грантов и госфонда "Защитники Отечества". Также не последнюю роль играют благотворительные пожертвования. Благодаря этому в Амвросиевском реабилитационном центре сейчас строится новый корпус.
"Работы уже закончим к 31 мая. Дальше нужно все привести в порядок, установить оборудование, пройти лицензирование. Если все будет хорошо, в двадцатых числах июля в очередной заезд мы примем уже 60 человек", – рассказала Федько.
Кроме того, расширится лечебная база: появятся грязелечение, соляная комната и стоматологический кабинет.
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